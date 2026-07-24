Sport

Top audienţe TV! Cine a câştigat bătălia: Craiova, FCSB şi Cluj în cupele europene. Exclusiv

Jocurile disputate de Universitatea Craiova, FCSB, U Cluj și CFR Cluj în cupele europene au adunat împreună peste două milioane de telespectatori, însă diferențele dintre meciuri au fost mai mari decât s-ar fi așteptat mulți microbişti.
Daniel Spătaru
24.07.2026 | 15:00
Top audiente TV Cine a castigat batalia Craiova FCSB si Cluj in cupele europene Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Deși niciuna dintre echipele românești nu a reușit să câștige în această săptămână, interesul publicului pentru fotbal a rămas ridicat Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Niciuna dintre cele patru formaţii româneşti care au jucat la mijlocul acestei săptămâni în cupele europene nu a reuşit să le ofere microbiştilor români bucuria unei victorii. Bilanţul a fost de două egaluri şi două înfrângeri, dar prezenţa în faţa televizoarelor a fost destul de însemnată, după cum arată audienţele TV analizate de FANATIK.

Peste 1,3 milioane de telespectatori au privit live înfrângerea FCSB

Două dintre meciurile disputate joi seara în UEFA Conference League s-au suprapus parţial, astfel că FCSB şi Universitatea Cluj şi-au înpărţit teoretic telespectatorii pe durata unei reprize. În realitate însă, bucureştenii au dominat clar audienţa.

ADVERTISEMENT

Înfrângerea FCSB în faţa letonilor de la FK Auda a fost urmărită în direct pe Pro TV de peste 1,3 milioane telespectatori, în timp ce revenirea spectaculoasă a clujenilor pe finalul partidei cu Brann Bergen a fost urmărită de aproximativ 238.000 de telespectatori, pe Digi Sport 1.

Mai mare decât audienţa ardelenilor de la „U”, dar mai mică decât cea a FCSB-ului a fost cea a partidei Levski Sofia – Universitatea Craiova, jucată miercuri seara în turul doi preliminar din Champions League. În medie, 450.000 de români au privit în direct înfrângerea la limită suferită de olteni în capitala Bulgariei. Ultima în topul naţional al audienţelor a fost CFR Cluj, care a remizat în Armenia, însă echipa ardeleană a fost dezavantajată şi de ora la care i-a fost programat meciul, 18.00.

ADVERTISEMENT
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
Digi24.ro
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt

Topul audienţelor meciurilor din cupele europene, la nivel naţional:

  • FCSB – FK Auda                              1,353 milioane telespectatori   Pro TV;
  • Levski Sofia – Univ. Craiova         450.000                                       Digi Sport 1;
  • Univ. Cluj – Brann Bergen             238.000                                       Digi Sport 1;
  • Alashkert – CFR Cluj                        189.000                                       Digi Sport 1.

FCSB, audienţă mai mult decât dublă faţă de Universitatea Craiova, în mediul urban

Ierarhia se păstrează şi în audienţele măsurate în mediul urban, unde surpriza din Ghencea a avut 645.000 de privitori în faţa micilor ecrane, număr mai mult decât dublu faţă de cei 275.000 de telespectatori care se uitaseră cu o zi înainte la meciul jucat de olteni în Bulgaria.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"

Cele două echipe din Cluj au avut audienţe aproape similare pe segmentul de public urban, cu 153.000 de persoane pentru U Cluj – Brann Bergen şi 135.000 pentru meciul din Armenia al CFR-ului.

ADVERTISEMENT

Topul audienţelor meciurilor din cupele europene, la nivel urban:

  • FCSB – FK Auda                            645.000 telespectatori;
  • Levski Sofia – Univ. Craiova     275.000 telespectatori;
  • Univ. Cluj – Brann Bergen         153.000 telespectatori;
  • Alashkert – CFR Cluj                   135.000 telespectatori.

FCSB a câştigat bătălia cu rivalele, pe grupe de vârstă

Diferenţele pe grupe de vârstă sunt însă mult mai clare. Astfel, interesul pentru FCSB a fost de departe cel mai mare în rândul segmentului 21-54 de ani, nu mai puţin de 623.000 de microbişti din acest segment urmărind joi seara trupa lui Gigi Becali. Pe de altă parte, meciul din Champions League al Craiovei a adunat în faţa televizoarelor aproape 200.000 de telespectatori, în timp ce U Cluj şi CFR au avut audienţe sub 100.000 pe acest segment de vârstă, la nivel naţional.

În ceea ce priveşte audienţele la nivel urban pe grupa de vârstă 21-54 de ani, FCSB a avut, de asemenea, o audiență mai mult decât dublă față de Universitatea Craiova (268.000 față de 110.000), în timp ce echipele ardelene nu au depășit în medie pragul de 50.000 de telespectatori.

ADVERTISEMENT

Topul audienţelor meciurilor din cupele europene pe grupa de vârstă 21-54 ani, la nivel național:

  • FCSB – FK Auda                            623.000 telespectatori;
  • Levski Sofia – Univ. Craiova    196.000 telespectatori;
  • Univ. Cluj – Brann Bergen         83.000 telespectatori;
  • Alashkert – CFR Cluj                    53.000 telespectatori.
Răzvan Lucescu, prima decizie majoră la Al-Sadd! Cum i-a uimit pe qatarezi
Fanatik
Răzvan Lucescu, prima decizie majoră la Al-Sadd! Cum i-a uimit pe qatarezi
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din...
Fanatik
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate prestigioasă a urmat
Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei
Fanatik
Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!