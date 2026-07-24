Top audienţe TV! Cine a câştigat bătălia: Craiova, FCSB şi Cluj în cupele europene. Exclusiv

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Niciuna dintre cele patru formaţii româneşti care au jucat la mijlocul acestei săptămâni în cupele europene nu a reuşit să le ofere microbiştilor români bucuria unei victorii. Bilanţul a fost de două egaluri şi două înfrângeri, dar prezenţa în faţa televizoarelor a fost destul de însemnată, după cum arată audienţele TV analizate de FANATIK.

Peste 1,3 milioane de telespectatori au privit live înfrângerea FCSB

Două dintre meciurile disputate joi seara în UEFA Conference League s-au suprapus parţial, astfel că FCSB şi Universitatea Cluj şi-au înpărţit teoretic telespectatorii pe durata unei reprize. În realitate însă, bucureştenii au dominat clar audienţa.

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Înfrângerea FCSB în faţa letonilor de la FK Auda a fost urmărită în direct pe Pro TV de peste 1,3 milioane telespectatori, în timp ce revenirea spectaculoasă a clujenilor pe finalul partidei cu Brann Bergen a fost urmărită de aproximativ 238.000 de telespectatori, pe Digi Sport 1.

, dar mai mică decât cea a FCSB-ului a fost cea a partidei Levski Sofia – Universitatea Craiova, jucată miercuri seara în turul doi preliminar din Champions League. În medie, 450.000 de români au privit în direct înfrângerea la limită suferită de olteni în capitala Bulgariei. Ultima în topul naţional al audienţelor a fost CFR Cluj, care a remizat în Armenia, însă echipa ardeleană a fost dezavantajată şi de ora la care i-a fost programat meciul, 18.00.

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Topul audienţelor meciurilor din cupele europene, la nivel naţional:

FCSB – FK Auda 1,353 milioane telespectatori Pro TV;

Levski Sofia – Univ. Craiova 450.000 Digi Sport 1;

Univ. Cluj – Brann Bergen 238.000 Digi Sport 1;

Alashkert – CFR Cluj 189.000 Digi Sport 1.

FCSB, audienţă mai mult decât dublă faţă de Universitatea Craiova, în mediul urban

Ierarhia se păstrează şi în , unde surpriza din Ghencea a avut 645.000 de privitori în faţa micilor ecrane, număr mai mult decât dublu faţă de cei 275.000 de telespectatori care se uitaseră cu o zi înainte la meciul jucat de olteni în Bulgaria.

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Cele două echipe din Cluj au avut audienţe aproape similare pe segmentul de public urban, cu 153.000 de persoane pentru U Cluj – Brann Bergen şi 135.000 pentru meciul din Armenia al CFR-ului.

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Topul audienţelor meciurilor din cupele europene, la nivel urban:

FCSB – FK Auda 645.000 telespectatori;

Levski Sofia – Univ. Craiova 275.000 telespectatori;

Univ. Cluj – Brann Bergen 153.000 telespectatori;

Alashkert – CFR Cluj 135.000 telespectatori.

FCSB a câştigat bătălia cu rivalele, pe grupe de vârstă

Diferenţele pe grupe de vârstă sunt însă mult mai clare. Astfel, interesul pentru FCSB a fost de departe cel mai mare în rândul segmentului 21-54 de ani, nu mai puţin de 623.000 de microbişti din acest segment urmărind joi seara trupa lui Gigi Becali. Pe de altă parte, meciul din Champions League al Craiovei a adunat în faţa televizoarelor aproape 200.000 de telespectatori, în timp ce U Cluj şi CFR au avut audienţe sub 100.000 pe acest segment de vârstă, la nivel naţional.

În ceea ce priveşte audienţele la nivel urban pe grupa de vârstă 21-54 de ani, FCSB a avut, de asemenea, o audiență mai mult decât dublă față de Universitatea Craiova (268.000 față de 110.000), în timp ce echipele ardelene nu au depășit în medie pragul de 50.000 de telespectatori.

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Topul audienţelor meciurilor din cupele europene pe grupa de vârstă 21-54 ani, la nivel național: