Top audienţe tv: FCSB, Craiova, Rapid sau Dinamo? Cine a câştigat bătălia în faţa televizorului

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FCSB continuă să ţină capul de afiş al audienţelor, în ciuda eliminării din cupele europene. Formaţia antrenată de Marius Baciu a fost lider absolut al etapei a 4-a, meciul său de la Sepsi fiind singurul din Superliga care a strâns în faţa televizoarelor peste 700.000 de telespectatori. Finalul partidei de la Sf. Gheorghe a fost urmărit de nu mai puţin de 651.000 de microbişti, care au sperat că vreuna dintre formaţii va reuşi să înscrie, însă tabela a rămas neschimbată.

Meciul de la Craiova a avut parte de cel mai urmărit final

Numărul total al celor care au preferat să se uite luni seara la meciul Sepsi-FCSB a fost de 728.000, cu aproape 130.000 telespectatori mai mulţi decât a acumulat în total partida de la Craiova, dintre Universitatea şi FC Argeş, scor 0-1. Înfrângerea supriză a campioanei a fost urmărită de 596.000 de telespectatori, dintre care 446.000 pe DigiSport 1 şi 150.000 pe Prima Sport 1. Totuşi, ultimele minute au atras în faţa televizoarelor 655.000 de telespectatori, acesta fiind meciul cu cel mai urmărit final din etapa a 4-a, cu 4.000 de privitori peste partida Sepsi-FCSB.

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este ocupat de partida UTA-Rapid, jucată vineri seara. În ciuda faptului că pe teren s-a înregistrat doar o remiză albă, în faţa televizoarelor s-au adunat 508.000 de microbişti, cu 4.000 mai mult decât victoria la scor obţinută de Dinamo împotriva Voluntariului (4-0).

Top audienţe generale, total telespectatori DigiSport1 Prima Sport 1

Sepsi-FCSB 728.000 558.000 170.000

U. Craiova-FC Argeş 596.000 446.000 150.000

UTA-Rapid 508.000 415.000 93.000

Dinamo-Voluntari 504.000 398.000 106.000

Peste trei milioane de telespectatori pentru cele şapte meciuri din etapa a 4-a din Superliga

Toate cele patru partide amintite mai sus au depăşit 500.000 de telespectatori, audienţa cumulată a celor şapte meciuri jucate în etapa a 4-a a Superligii depăşind trei milioane de telespectatori, în condiţiile în care derby-ul Clujului, dintre CFR şi U, a fost amânat.

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Audienţele pe segmentul publicului urban sunt şi ele interesante. Chiar dacă topul este similar celui înregistrat pe segmentul naţional, este de remarcat echilibrul dintre urban/rural consemnat la meciul FCSB-ului, cu 53% telespectatori din mediul urban (384.000) şi 47% din rural. Practic, meciul a atras aproape la fel de mulți telespectatori din mediul rural ca din urban.

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Total telespectatori etapa a 4-a din Superliga, mediul urban

Sepsi-FCSB 384.000 291.000 (DigiSport1) 93.000 (Prima Sport 1)

U. Craiova-FC Argeş 348.000 267.000 (DigiSport1) 81.000 (Prima Sport 1)

UTA-Rapid 309.000 252.000 (DigiSport1) 57.000 (Prima Sport 1)

Dinamo-Voluntari 297.000 238.000 (DigiSport1) 59.000 (Prima Sport 1)

Dinamo s-a apropiat de Rapid la telespectatorii din mediul urban

Dezechilibre ceva mai mari întâlnim la , la Universitatea Craiova – FC Argeş procentul publicului urban fiind de 58,4% (348.000), iar la Dinamo – FC Voluntari de 58,9% (297.000). Rapidul, cu audienţă mai bună decât Dinamo la nivel naţional, a atras cu doar 12.000 de telespectatori mai mulţi decât „câinii” din mediul urban, astfel că procentul lor este sensibil mai mare (60,8% public din mediul urban pentru giuleşteni).

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Total telespectatori etapa a 4-a din Superliga, mediul rural

Sepsi-FCSB 344.000 267.000 (DigiSport1) 77.000 (Prima Sport 1)

U. Craiova-FC Argeş 248.000 179.000 (DigiSport1) 69.000 (Prima Sport 1)

UTA-Rapid 199.000 163.000 (DigiSport1) 36.000 (Prima Sport 1)

Dinamo-Voluntari 207.000 160.000 (DigiSport1) 47.000 (Prima Sport 1)

La polul opus, partida care a suscitat cel mai mic interes din partea microbiştilor a fost cea dintre FC Botoşani şi Corvinul Hunedoara, scor 0-0. Doar 214.000 de români au fost interesaţi de acest meci, adică de peste trei ori mai puţini decât cei care s-au uitat, tot luni, la meciul FCSB-ului de la Sfântu Gheorghe.