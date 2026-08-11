Sport

Top audienţe tv: FCSB, Craiova, Rapid sau Dinamo? Cine a câştigat bătălia în faţa televizorului

Bătălia pentru audienţă a fost una strânsă în etapa a 4-a, cu patru meciuri care au trecut de pragul de 500.000 de telespectatori. Cum arată cifrele la nivel naţional şi ce diferenţe sunt între urban şi rural.
Daniel Spătaru
11.08.2026 | 15:27
Top audiente tv FCSB Craiova Rapid sau Dinamo Cine a castigat batalia in fata televizorului
EXCLUSIV FANATIK
Interes mare pentru partidele jucate în etapa a 4-a din Superliga Foto: colaj Fanatik
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FCSB continuă să ţină capul de afiş al audienţelor, în ciuda eliminării din cupele europene. Formaţia antrenată de Marius Baciu a fost lider absolut al etapei a 4-a, meciul său de la Sepsi fiind singurul din Superliga care a strâns în faţa televizoarelor peste 700.000 de telespectatori. Finalul partidei de la Sf. Gheorghe a fost urmărit de nu mai puţin de 651.000 de microbişti, care au sperat că vreuna dintre formaţii va reuşi să înscrie, însă tabela a rămas neschimbată.

Meciul de la Craiova a avut parte de cel mai urmărit final

Numărul total al celor care au preferat să se uite luni seara la meciul Sepsi-FCSB a fost de 728.000, cu aproape 130.000 telespectatori mai mulţi decât a acumulat în total partida de la Craiova, dintre Universitatea şi FC Argeş, scor 0-1. Înfrângerea supriză a campioanei a fost urmărită de 596.000 de telespectatori, dintre care 446.000 pe DigiSport 1 şi 150.000 pe Prima Sport 1. Totuşi, ultimele minute au atras în faţa televizoarelor 655.000 de telespectatori, acesta fiind meciul cu cel mai urmărit final din etapa a 4-a, cu 4.000 de privitori peste partida Sepsi-FCSB.

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Locul 3 în topul audienţelor este ocupat de partida UTA-Rapid, jucată vineri seara. În ciuda faptului că pe teren s-a înregistrat doar o remiză albă, în faţa televizoarelor s-au adunat 508.000 de microbişti, cu 4.000 mai mult decât victoria la scor obţinută de Dinamo împotriva Voluntariului (4-0).

Top audienţe generale, total telespectatori                    DigiSport1                  Prima Sport 1

  • Sepsi-FCSB                  728.000                                              558.000                          170.000
  • U. Craiova-FC Argeş  596.000                                              446.000                          150.000
  • UTA-Rapid                  508.000                                              415.000                           93.000
  • Dinamo-Voluntari     504.000                                               398.000                          106.000

Peste trei milioane de telespectatori pentru cele şapte meciuri din etapa a 4-a din Superliga

Toate cele patru partide amintite mai sus au depăşit 500.000 de telespectatori, audienţa cumulată a celor şapte meciuri jucate în etapa a 4-a a Superligii depăşind trei milioane de telespectatori, în condiţiile în care derby-ul Clujului, dintre CFR şi U, a fost amânat.

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Audienţele pe segmentul publicului urban sunt şi ele interesante. Chiar dacă topul este similar celui înregistrat pe segmentul naţional, este de remarcat echilibrul dintre urban/rural consemnat la meciul FCSB-ului, cu 53% telespectatori din mediul urban (384.000) şi 47% din rural. Practic, meciul a atras aproape la fel de mulți telespectatori din mediul rural ca din urban.

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Total telespectatori etapa a 4-a din Superliga, mediul urban

  • Sepsi-FCSB                       384.000                                               291.000 (DigiSport1)     93.000 (Prima Sport 1)
  • U. Craiova-FC Argeş       348.000                                               267.000 (DigiSport1)     81.000 (Prima Sport 1)
  • UTA-Rapid                       309.000                                               252.000 (DigiSport1)     57.000 (Prima Sport 1)
  • Dinamo-Voluntari          297.000                                                238.000 (DigiSport1)     59.000 (Prima Sport 1)

Dinamo s-a apropiat de Rapid la telespectatorii din mediul urban

Dezechilibre ceva mai mari întâlnim la restul partidelor din topul audienţelor, la Universitatea Craiova – FC Argeş procentul publicului urban fiind de 58,4% (348.000), iar la Dinamo – FC Voluntari de 58,9% (297.000). Rapidul, cu audienţă mai bună decât Dinamo la nivel naţional, a atras cu doar 12.000 de telespectatori mai mulţi decât „câinii” din mediul urban, astfel că procentul lor este sensibil mai mare (60,8% public din mediul urban pentru giuleşteni).

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Total telespectatori etapa a 4-a din Superliga, mediul rural

  • Sepsi-FCSB                       344.000                                              267.000 (DigiSport1)     77.000 (Prima Sport 1)
  • U. Craiova-FC Argeş    248.000                                              179.000 (DigiSport1)     69.000 (Prima Sport 1)
  • UTA-Rapid                     199.000                                              163.000 (DigiSport1)       36.000 (Prima Sport 1)
  • Dinamo-Voluntari        207.000                                              160.000 (DigiSport1)     47.000 (Prima Sport 1)

La polul opus, partida care a suscitat cel mai mic interes din partea microbiştilor a fost cea dintre FC Botoşani şi Corvinul Hunedoara, scor 0-0. Doar 214.000 de români au fost interesaţi de acest meci, adică de peste trei ori mai puţini decât cei care s-au uitat, tot luni, la meciul FCSB-ului de la Sfântu Gheorghe.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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