Top cei mai bine plătiți selecționeri din lume! Un antrenor român, surpriza de pe podium. Suma uriașă pe care o câștigă într-un an

iar acum Emiratele Arabe Unite au nevoie de baraj pentru a se califica la turneul final. Aceștia

Cosmin Olăroiu, românul care se află în top! Salariul care îl face să intre pe podium la Cupa Mondială

Dacă o să reușească să ajungă la competiția din Statele Unite, Canada și Mexic, atunci Cosmin Olăroiu o să fie pe podiumul celor mai bine plătiți selecționeri care sunt angrenați în întrecere. El este depășit, în acest moment, doar de Carlo Ancelotti, antrenorul Braziliei, care câștigă 9,5 milioane de euro pe an, și de Thomas Tuchel, tehnicianul naționalei Angliei, plătit cu 5,9 milioane de euro anual de către federația britanică.

În comparație, Mircea Lucescu nici nu se apropie de top când vorbim de venitul său la echipa națională. Selecționerul tricolorilor câștigă anual 324.000 de euro, sumă la care se mai adaugă anumiți bani pentru îndeplinirea obiectivelor, cum ar fi calificarea la Cupa Mondială, Totuși, nici așa nu ar putea „Il Luce” să rivalizeze cu „Oli”, care a câștigat mereu sume importante cu contractele pe care le-a avut în zona arabă.

TOP 10 cei mai bine plătiți selecționeri ai lumii

1. Carlo Ancelotti – Brazilia – 9,5 milioane de euro pe an

2. Thomas Tuchel – Anglia – 5,9 milioane de euro pe an

3. Cosmin Olăroiu – Emiratele Arabe Unite – 5,2 milioane de euro pe an

4. Mauricio Pochettino – Statele Unite ale Americii – 5,2 milioane de euro pe an

5. Julian Nagelsmann – Germania – 4,9 milioane de euro pe an

6. Roberto Martinez – Portugalia – 4 milioane de euro pe an

7. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milioane de euro pe an

8. Didier Deschamps – Franța – 3,8 milioane de euro pe an

9. Marcelo Bielsa – Uruguay – 3,5 milioane de euro pe an

10. Ronald Koeman – Olanda – 3 milioane de euro pe an

Ce șanse are România de a merge la Cupa Mondială. Victoria cu Austria a crescut speranțele pentru tricolori

După cele 6 meciuri disputate în preliminarii, tricolorii au strâns 10 puncte și acum distanța față de Austria și Bosnia nu mai este la fel de mare. Concret, România are de recuperat 3 puncte față de Bosnia, cu care joacă în luna noiembrie, în deplasare, iar față de Austria ar mai avea de recuperat 5 puncte. Totuși, primul loc în grupă pare greu de accesat, în contextul în care mai sunt doar două meciuri de disputat pentru elevii lui Mircea Lucescu, care pe lângă Bosnia, mai dau de San Marino.

Totuși, speranțele rămân și în cazul în care nu vor fi două victorii în ultimele două partide. România mai are la dispoziție barajul de Nations League, care ar putea să aducă însă adversari la fel de dificili: Ungaria, Italia sau Polonia.