Top cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are, de fapt, Michael Schumacher la 12 ani de la accident

Cum arată, de fapt, topul celor mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are Michael Schumacher sau colegii lui de breaslă. Sumele deținute de unii piloți s-ar putea să te surprindă.

Piloții de Formula 1 fac adevărate averi în timpul carierei, dar și după retragere

Pentru , pasiunea pentru viteză, adrenalină și mulți cai putere a devenit o adevărată sursă de îmbogățire. Mulți dintre cei care au condus pe circuit au ajuns să aibă în cont averi impresionante, de ordinul milioanelor de dolari.

Formula 1 este unul dintre cele mai spectaculoase sporturi din lume, dar și unul destul de periculos. Totuși, la pachet cu riscul vine și satisfacția materială care, de cele mai multe ori, a schimbat radical viața piloților. Dincolo de contractele generoase primite din partea celor mai mari producători auto pentru a concura, piloții de Formula 1 mai primesc și contracte publicitare.

Fanii piloților de Formula 1 sigur au observat că aceștia apar în diverse reclame, iar majoritatea lor investesc banii inteligent. Uneori, chiar și după retragerea din activitate, averea piloților de Formula 1 continuă să crească.

Cine sunt cei mai bogați piloți de Formula 1

De-a lungul timpului, multe nume au scris istorie pe circuitele de la Formula 1. În funcție de performanțe și notorietate, unii dintre ei au reușit să ajungă în

Pe locul 10 îl regăsim pe pilotul și fostul patron de echipă francez Alain Prost. Acesta a câștigat de patru ori Campionatul Mondial de Formula 1, între 1987 și 2001, obținând un record la acea vreme de 51 de victorii. Averea sa este de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Locul 9 îi revine irlandezului Eddie Irvine, care a concurat în Formula 1 între 1993 și 2002. Cel mai important moment al carierei sale a fost atunci când a obținut poziția de vicecampion mondial în 1999, la volanul Ferrari. A câștigat patru curse și a urcat de 26 de ori pe podium. Averea lui este estimată la 120 de milioane de dolari.

Pe locul 8 se află Mario Andretti, care a câștigat titlul mondial în Formula 1 în 1978. Mario Andretti este singurul pilot care a câștigat acest trofeu alături de Indianapolis 500 și Daytona 500. Este, de asemenea, unul dintre cei trei piloți care au obținut victorii în Formula 1, IndyCar, Campionatul Mondial de Anduranță și NASCAR. Averea lui este de aproximativ 130 de milioane de dolari.

Locul 7 în topul celor mai bogați piloți de Formula 1 este ocupat de pilotul german Sebastian Vettel. Acesta a concurat pentru BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari și Aston Martin între 2007 și 2022. Are patru titluri mondiale consecutive și a devenit, în 2010, cel mai tânăr campion mondial din istoria sportului. A câștigat 53 de curse și a urcat de 122 de ori pe podium. Averea sa este estimată la 140 de milioane de dolari.

Pe locul 6 se află pilotul britanic Jenson Button. El a câștigat titlul mondial în Formula 1 în 2009, cu echipa Brawn GP și a devenit campion în 2018 în seria Super GT. Cu 15 victorii în F1 și 50 de urcări pe podiumuri, averea lui este de aproximativ 150 de milioane de dolari.

Cine ocupă primele cinci poziții ale topului

Locul 5 îi revine olandezului Max Verstappen. Pilotul a câștigat patru titluri mondiale consecutive cu Red Bull Racing, între 2021 și 2024. În total, a obținut 63 de victorii în 10 sezoane și are o avere estimată la 200 de milioane de dolari.

Pe locul 4 se află finlandezul Kimi Räikkönen. Acesta a debutat în Formula 1 în 2001 și a concurat timp de 20 de ani, retrăgându-se în 2021. Supranumit„Iceman”, pilotul olandez a câștigat titlul mondial în 2007 cu Ferrari, a încheiat de două ori pe locul secund și de trei ori pe locul al treilea. Kimi Räikkönen are al doilea cel mai mare număr de curse din istoria competiției și se poate lăuda cu o avere de aproximativ 250 de milioane de dolari.

Numele care ocupă podiumul în topul celor mai bogați piloți de Formula 1

Pe locul 3 îl regăsim Fernando Alonso. Spaniolul a câștigat Campionatul Mondial la volanul echipei Renault în 2005 și 2006. În afara Formulei 1, a câștigat de două ori cursa de 24 de ore de la Le Mans, Campionatul Mondial de Anduranță FIA și cursa de 24 de ore de la Daytona cu Wayne Taylor Racing. Averea lui este estimată la 260 de milioane de dolari.

Pe locul 2, la o diferență rezonabilă față de Fernando Alonso se află faimosul Lewis Hamilton. Cel mai de succes pilot britanic din istorie, Sir Lewis Hamilton, a câștigat la rândul său șapte titluri de Campion Mondial de Formula 1 și deține recordurile pentru cele mai multe victorii (103), pole position-uri (104) și clasări pe podium (197). Succesul său pe pistă i-a adus aproximativ 300 de milioane de dolari.

Așa cum probabil era de așteptat, pe locul 1 se află legenda curselor de Formula 1, Michael Schumacher. Cu o avere estimată la 600 de milioane de dolari, pilotul german Michael Schumacher este cel mai bogat pilot de Formula 1 din lume. El a câștigat de șapte ori Campionatul Mondial al Piloților. A concurat pentru Jordan, Benetton, Ferrari și Mercedes și încă deține recordul pentru cele mai multe titluri consecutive la piloți.

În decembrie 2013, Schumacher a avut un accident de schi și a suferit o leziune cerebrală majoră, care a necesitat inducerea unei come artificiale timp de șapte luni. Legendarul pilot nu s-a recuperat complet niciodată și acum primește tratament acasă.