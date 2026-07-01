Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez

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Cupa Mondială 2026 nu este doar un eveniment sportiv de anvergură, ci și un loc care atrage atenția asupra soțiilor de fotbaliști. Descoperă în rândurile de mai jos un top al celor mai avute iubite, dar și sumele pe care le au în conturile bancare.

Clasamentul celor mai bogate partenere de fotbaliști

Iubitele și soțiile fotbaliștilor din lumea întreagă ocupă o secțiune importantă în timpul evenimentelor sportive. este un motiv numai bun pentru a arunca un ochi asupra averilor uriașe pe care acestea le-au acumulat din modă, televiziune, muzică, afaceri sau diferite contracte de imagine.

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Soția lui Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, se află pe primul loc în top cu o avere estimată la aproximativ 20-30 de milioane de dolari. Frumoasa șatenă și-a construit propria imagine în social media, colaborând cu numeroase branduri internaționale. Veniturile sale vine inclusiv din campaniile de promovare și investiții.

Georgina Rodriguez este una dintre cele mai cunoscute partenere de sportivi din lumea întreagă. Mulți s-ar aștepta să fie cea mai înstărită parteneră a unui fotbalist care evoluează în Cupa Mondială 2026, însă nu este deloc așa. Cu peste 74,2 milioane de urmăritori pe contul de Instagram, ocupă locul 2 în clasament.

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În plus, are în conturile bancare peste 10 milioane de dolari. Continuă să-și sporească veniturile prin intermediul brandurilor de haine, dar și a unor business-uri notabile. Modelul câștigă bani mulți de pe urma contractelor cu branduri, apariții în reviste și din serialul de pe Netflix, intitulat „I Am Georgina”.

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Locul 3 este ocupat de Bruna Biancardi. Partenera lui Neymar, însărcinată cu al treilea copil al cuplului, are o avere estimată la aproximativ 8-10 milioane de dolari. Influencerița originară din Brazilia are o comunitate importantă în mediul online, unde este urmărită de milioane de fani. Banii săi vin în cea mai mare parte din colaborări cu numeroase branduri de fashion și beauty.

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Ce alte iubite se mai găsesc în top

Modelul și prezentatoarea de origine italiană Sara Arfaoui nu lipsește din topul celor mai bogate soții de fotbaliști de la Cupa Mondială 2026. Șatena este căsătorită cu mijlocașul german İlkay Gündoğan din anul 2022, cuplul având împreună un băiat. Notorietatea vedetei a crescut odată cu relația amoroasă care a făcut-o să apară mai des în lumina reflectoarelor.

Pe contul personal de Instagram este urmărită de 1 milion de persoane din întreaga lume. Estimările arată că are o avere de aproximativ 5 milioane de dolari, acumulată prin semnarea unor parteneriate cu branduri importante.

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Următoarea poziție din clasament este ocupată de Tolami Benson, partenera fotbalistului englez Bukayo Saka. Ea este specialistă în relații publice și marketing, însă în ultimii ani și-a dezvoltat propriul brand. Are o avere de aproximativ 2-3 milioane de dolari. Frumoasa brunetă și fundașul sunt logodiți de la finalul lui 2025.

Isabel Haugseng Johansen, iubita lui Erling Haaland, are o avere care se ridică la valoarea de circa 1-2 milioane de dolari. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care ambii evoluau pentru gruparea norvegiană Bryne FK. Atacantul a povestit la un moment dat că tânăra a fost cea care a făcut primul pas în relația amoroasă.