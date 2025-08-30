Top cele mai bogate soții de fotbaliști din lume. Pe ce loc se află soția lui Lionel Messi

Care sunt cele mai bogate soții de fotbaliști din lume? Surprinzător sau nu Victoria Beckham conduce podiumul, cu o avere uriașă. De altfel există o diferență semnificativă între ea și cea situată pe locul secund.

Ce avere are Victoria Beckham

Victoria Beckham, pe lângă faptul că este partenera lui David Beckham, este de asemenea și o prosperă antreprenoare. Fosta componentă a trupei Spice Girls deține o linie de modă.

Și de altfel . Victoria Beckham are o avere estimată la nu mai puțin de 70 de milioane de dolari. Iar locul secund este ocupat de Pilar Rubio, deși între cele două există o diferență uriașă.

Soția lui Sergio Ramos a reușit la rândul ei să strângă o avere fabuloasă din televiziune și modeling. Astfel, aceasta ar avea în conturi nu mai puțin de 59 de milioane de dolari, relatează .

Care sunt cele mai bogate soții de fotbaliști din lume

Locul trei este ocupat de Anna Lewandowska, soția lui Robert Lewandowski. După ce a lucrat ca nutriționistă, aceasta și-a lansat propriul brand alimentar, care i-a adus sume uriașe în conturi. Astfel, averea ei e estimată undeva la 45 de milioane de dolari.

Pe lângă pasiunea pentru nutriție, Anna Lewandowska are și trei medalii mondiale la karate și șase la europene. Ea mai deține și o sală de gimnastică în Spania, dar și un studio de fitness.

Pe locul patru în top cele mai bogate soții de fotbaliști din lume se află Leigh-Anne Pinnock, soția atacantului Andre Gray de la Karagumruk. Aceasta are o avere estimată la nu mai puțin de 25 milioane de dolari.

Ce avere are Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi

De abia pe locul cinci o avem și pe . Conform presei străine, aceasta ar avea o avere estimată la nu mai puțin de 20 de milioane de dolari. Ea este precedată de Coleen Rooney, soția lui Wayne Rooney.

Aceasta ocupă locul șase în clasament și averea ei ar ajunge undeva pe la 19 milioane de dolari. Rebecca Gomez, care este logodită cu Sebastian Lletget, fotbalist legitimat la Dallas, are și ea o avere estimată la 17 milioane de dolari de asemenea.

Locul 7 este ocupat de Ana Ivanovic. De altfel aceasta este una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din anii 2000. Este iubita lui Bastian Schweinsteiger, fost mijlocaș la Bayern Munchen și Manchester United, din 2014 și are o avere estimată la 17 milioane de dolari.

Pe ultimul loc în clasament se află Perrie Edwards, soția lui Alex Oxlade-Chamberlain, fost star la Arsenal și Liverpool, legitimat în prezent la Beșiktaș. Averea ei este estimată la 15 milioane de dolari.