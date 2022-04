Top cele mai bune telefoane în 2022. Smartphone-urile ideale care te vor ajuta în orice situație

Când vine vorba de smartphone-uri, mulți dintre noi vrem unul dintre cele mai bune telefoane, pe care să ne putem baza în caz de nevoie. În caz că vrei să îți cumperi un dispozitiv de top, FANATIK îți oferă câteva recomandări ideale pentru 2022. Găsești în această listă telefoane de top de la cei mai buni producători din piață.

Telefonul mobil a devenit un accesoriu extrem de important pentru toată lumea. Smartphone-uri există în prezent pentru oricine; indiferent de buget și preferințe, sigur vei găsi telefonul potrivit pentru tine. Iar dacă vrei unele dintre cele mai bune smartphone-uri pe care le poți găsi acum pe piață, sugestiile de mai jos te vor ajuta cu siguranță.

Top telefoane bune în 2022: Samsung Galaxy S22 Plus

se dovedește a fi o variantă bună dacă vrei un telefon de top, dar nu ești pregătit însă pentru vârful de gamă din seria S. Smartphone-ul este echilibrul ideal între un preț bun și funcții de top.

Smartphone-ul are un ecran foarte generos, de 6,6 inci și cu rată de refresh de 120Hz. Display-ul, așa cum obișnuiește an de an Samsung, este unul dintre cele mai bune de pe piață. Dar telefonul se laudă și cu alte specificații importante: are procesor Snapdragon 8 Gen 1 și stocare de 128 sau 256 GB. Cu cei 8 GB de memorie RAM nu trebuie să-ți faci griji că aplicațiile nu vor răspunde instantaneu.

Și camerele foto sunt excepționale: ai un senzor ultrawide de 12 megapixeli, unul telephoto de 10 megapixeli și unul wide de 50 MP! Bateria telefonului are 4.500 mAh, o capacitate ideală pentru o autonomie extinsă.

În prezent, Samsung Galaxy S22 Plus costă sau lei la eMAG.

Cele mai bune telefoane din 2022: iPhone 13

iPhone 13 reușește să se impună ca unul dintre cele mai bune telefoane în acest an, fără să surprindă din acest punct de vedere. E varianta ideală dacă vrei un raport bun între preț, funcții și dimensiuni.

Telefonul seamănă cu modelul din anul anterior, însă vine cu îmbunătățiri: camera, de exemplu, este cea folosită anterior pe modelul 12 Pro Max. Cei doi senzori au fiecare 12 megapixeli, unul fiind wide și celălalt ultra-wide. iPhone 13 filmează 4K, pentru a-ți oferi amintiri la cea mai înaltă calitate.

Vei putea admira fotografiile pe care le-ai surprins pe ecranul de 6,1 inci, care are rezoluția generoasă de 2.532 x 1.170 pixeli.

Telefonul are noul cip de la Apple, Bionic A15, care te va ajuta nu doar acum. Nici în următorii ani nu vei avea nevoie de un nou upgrade. În plus, te bucuri și de protecție la apă și la praf conform standardului IP68.

iPhone 13 costă , sau de lei la eMAG, în funcție de preferințele de stocare: 128, 256 sau 512 GB.

Telefoane de top în 2022: Google Pixel 6 Pro

Pixel 6 Pro este cel mai reușit telefon pe care l-a produs Google până în prezent. Dacă vrei să mergi pe această cale, nu vei regreta. Te vei bucura de un ecran generos, curbat pe margini, primul care aduce o rată de refresh de 120 HZ.

Ce face special acest telefon este că e primul Pixel care folosește procesorul Tensor, dezvoltat în regim propriu de Google. Compania a ”rezolvat” astfel dependența de alți jucători din piață. Primești și 12 GB de memorie RAM, ca să-ți faci treaba în orice situație.

Smartphone-ul are o cameră wide de 50 MP, una ultrawide, cu senzor de 12 megapixeli, dar și o a treia de 48 MP, de tip periscop. Pixel 6 pro este capabil să filmeze la rezoluție 4K. Dacă scazi rezoluția la Full HD, vei putea filma cu până la 240 de cadre pe secundă.

Iar cu o baterie de 5.000 mAh, poți fi sigur că smartphone-ul nu te va lăsa la greu când ai mai mare nevoie de el.

Google Pixel 6 Pro costă, în prezent, sau lei, pentru modelele de 128, respectiv 256 GB de stocare.

Telefoane de top în 2022: Asus Zenfone 8

Asus a reușit să rafineze semnificativ seria Zenfone în ultimii ani, iar modelul 8 este unul excelent pentru utilizarea de zi cu zi. Telefonul este mai accesibil ca preț decât altele din această listă, fiind un upper mid-range, dar își face treaba exemplar.

Ai un ecran de 5,9 inci, astfel că telefonul este mai mic și mai ușor de manevrat, chiar cu o singură mână. Are rezoluție Full HD și desigur, rată de refresh de 120 Hz, ceva ce începe să devină standard în industrie. E deja un must-have pentru telefoanele care vor să ofere calitate.

Smartphone-ul Zenfone 8 este protejat de Gorilla Glass Victus pe partea din față. Per total, are protecție IP68 împotriva apei și prafului. Rama de aluminiu a telefonului este o adiție plăcută, care face ca acest Asus să se simtă premium.

Bateria este mai mică decât a predecesorilor, având 4.000 mAh, un aspect însă necesar prin prisma dimensiunilor reduse.

Asus Zenfone 8 costă lei sau lei, prețuri corespunzătoare modelelor cu 128 sau 256 GB de stocare.

Cele mai bune telefoane ale anului: OnePlus 10 Pro

Dacă vrei o alternativă la seria Galaxy S, atunci OnePlus 10 Pro trebuie să fie telefonul pe care îl cauți. Este dotat tot cu Snapdragon 8 Gen 1 și are 8 sau 12 GB de capacitate de stocare.

Camerele nu dezamăgesc nici ele, având în vedere că cea principală are 48 megapixeli, iar cea telefoto are 8 MP. Camera ultrawide îți propune un senzor de 50 de megapixeli! Camera de selfie-uri nu se lasă nici ea mai prejos, având 32 MP.

Cu specificațiile pe care le propune, OnePlus 10 Pro se dovedește a fi unul dintre cele mai bune telefoane din 2022. Va fi foarte dificil să găsești ceva care să-l pună în dificultate.

Telefonul e dotat și cu încărcare rapidă la 65 W. Asta înseamnă că bateria lui OnePlus 10 Pro va ajunge de la 0 la 100% în doar 30 de minute.

OnePlus 10 Pro costă cu 128 GB sau în varianta cu 256 GB.

Top cele mai bune telefoane în 2022: Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung reușește să țină și în acest an stindardul în materie de telefoane pliabile. Compania mizează pe acest concept de smartphone și a ajuns astfel la a treia generație din gama Z Fold. În paralel, popularitatea acestor telefoane crește încet, dar sigur.

Și acest nou telefon vine cu ecran cu rată de refresh de 120 Hz, dar are chiar și o cameră montată sub ecranul principal. Smartphone-ul este compatibil și cu tradiționalul S-Pen, doar că de data aceasta va trebui să-l cumperi separat.

E greu de zis dacă prețul pe care ar trebui să-l plătești pentru acest telefon ”merită” în prezent. Dacă faci multitasking extensiv, atunci Samsung Galaxy Z Fold 3 se poate dovedi foarte util. Totodată, poate fi și un gadget inedit pe care să-l cumperi. Asta dacă te poți lipsi, într-adevăr, de acești bani.

Samsung Galaxy Z Fold 3 costă în varianta cu 256 GB și pentru varianta cu 512 GB de stocare.

Cele mai bune smartphone-uri: iPhone SE 2022

a fost una extrem de anticipată. Mulți fani Apple vor totuși un telefon mai ieftin decât cele vârf de gamă, dar care să își facă treaba exemplar.

Noul SE are un ecran de ”doar” 4,7 inci, ceea ce îl face ideal pentru folosirea comodă cu o singură mână. Rezoluția este de 1.344 x 750 pixeli.

Vorbim despre un telefon de buget și care nu face parte din ”liga mare”, precum modelele din seria 13. Totuși, acesta este echipat cu același procesor de top A5 Bionic, pentru performanțe maxime. Ai și 4 GB de memorie RAM la dispoziție.

Smartphone-ul are o singură cameră foto principală, una de 12 megapixeli, în vreme ce camera de selfie-uri are 7 megapixeli. Chiar și cu aparent atât de puțin, telefonul face fotografii de calitate ridicată. În privința stocării, iPhone SE 2022 îți oferă 64, 128 sau 256 GB de stocare.

iPhone SE 2022 costă , sau de lei, în funcție de opțiunea de stocare pe care o alegi.