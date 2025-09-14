Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză

Se pare că în top 10 cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume se regăsește și Sorana Cîrstea. Ce scrie presa străină despre sportiva din România și ce alte nume celebre mai sunt incluse în clasament?

ADVERTISEMENT

Cum arată top 10 cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume

Topul este început de Anita Husaric din Bosnia-Herțegovina. Ce spune presa despre ea? Este subliniat faptul că ”abilitățile sale în tenis sunt egalate de formele sale captivante și părul închis la culoare”.

Totodată, în circuitul feminin ITF, aceasta a câștigat 16 titluri la dublu. Sportiva a atins apogeul clasamentului WTA la dublu pe 6 mai 2024, pe locul 210, după cum notează .

ADVERTISEMENT

Amina Anshba a fost și ea inclusă în top 10 cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Vorbim despre o rusoaică plină de energie, dar care totodată știe să fie și calmă. De asemena, jurnaliștii de peste hotare o descriu ca având o ”constituție atletică, păr negru, dar și un stil de joc dinamic”. Totodată, nici trăsăturile ei nu pot fi trecute cu vederea.

Pe ce loc se află Sorana Cîrstea și Emma Răducanu

Topul continuă cu Eva Lys, o jucătoare profesionistă de tenis din Germania. Deși are doar 23 de ani, pe 17 aprilie 2023, Lys a atins un clasament WTA la simplu, cel mai înalt nivel din carieră, locul 112.

ADVERTISEMENT

În competițiile Circuitului Feminin ITF, a câștigat trei titluri la simplu. „Eva Lys, o stea în ascensiune din Germania, atrage atenția cu energia sa exuberantă și forma voluptuoasă. Emană o prezență intimidantă, greu de ignorat”, mai scriu cei de la rantsports.com.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea e inclusă și ea în top 10 cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. „Românca nu că este doar , ci emană și stil, cu părul ei castaniu, lung și prezența impunătoare pe teren”, scrie presa despre ea.

Totodată, sursa citată amintește și de faptul că pe 12 august 2013, aceasta a ajuns locul 21 în lume la simplu. În același timp, în luna martie 2009, ea a atins un clasament record din carieră, locul 35 la dublu.

ADVERTISEMENT

. Despre ea se spune că ar avea o față ”superbă, ochi expresivi, dar și o construcție atletică”. Sportiva este fostă numărul 1 în Marea Britanie, iar pe 11 iulie 2022, a bifat o reușită impresionantă în carieră, mai exact locul 10, conform Asociației de Tenis Feminin (WTA).

Lesia Tsurenko are farmec și știe să se facă remarcată pe terenul de tenis

Elena Rybakina a fost inclusă la rândul ei în top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Este înaltă, are o constituție atletică și de asemenea este extrem de apreciată pentru calmul și abordarea calculată a jocului.

„Pasiunea și abilitatea ei sunt evidente în părul ei șaten deschis și expresia concentrată, care o impun ca o forță formidabilă în tenisul feminin”, scriu cei de la rantsports.com, despre sportivă.

Ucraineana Lesia Tsurenko combină farmecul și tenacitatea, notează sursa citată. Sportiva are un corp bine lucrat și de asemenea, a bifat numeroase reușite pe teren de-a lungul carierei sale.

Camila Osorio din Columbia este o jucătoare care se remarcă prin eleganță și putere. Aceasta are un păr superb și joacă energic pe teren. Totodată, ea a câștigat US Open 2019 la categoria simplu feminin. A pierdut un singur joc, învingând-o pe Alexandra Yepifanova în meciul final.

Superstarul german Sabine Lisicki este la rândul ei o apariție puternică. Sportiva are o construcție atletică, dar și un păr blond care o ajută să se facă remarcată. Ea a câștigat primul ei titlu WTA Tour la Cupa Family Circle.

Pe lângă abilitățile sale, jucătoarea cehă Linda Fruhvirtova se remarcă la rândul ei prin părul blond și constituția înaltă și atletică. Începând cu anul Linda a devenit studentă la Academia de Tenis Mouratoglou din sudul Franței, iar în luna ianuarie 2021 a urmat și cursurile Academiei de Tenis Evert.