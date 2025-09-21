Top cele mai înalte jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, Jaqueline Cristian prezență surpriză

Care sunt cele mai înalte jucătoare de tenis din lume. Pe ce locuri se află, de fapt, româncele Emma Răducanu și Sorana Cîrstea. Mulți dintre fanii celor două s-ar putea să fie surprinși.

Cine sunt cele mai înalte tenismene românce

Tenisul este un sport în care agilitatea și forța sunt două caracteristici esențiale. Ei bine, la fel de importantă este să înălțimea, care poate juca un rol decisiv în cazul duelurilor la fileu.

De-a lungul timpului, în lumea tenisului, s-au remarcat jucătoare impunătoare, care au arătat că victoria și performanța sunt rezultatul unui cumul de factori importanți. Unele dintre ele se pot lăuda cu înălțimi amețitoare, iar în topul celor mai înalte jucătoare de tenis din lume regăsim și românce.

Pe locul trei în acest clasament o regăsim pe Emma Răducanu. Tenismena are o înălțime de 1.75 m. Pe locul doi se află nimeni alta decât Sorana Cîrstea, însă diferența dintre cele două nu este deloc una mare. Potrivit , Sorana Cîrstea are 1.76 m înălțime.

este Jaqueline Cristian. Spre deosebire de Emma Răducanu sau Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian se poate lăuda cu o înălțime de 1.82 m.

Care sunt cele mai înalte jucătoare de tenis din lume

De-a lungul timpului, multe tenismene s-au impus în teren prin statura lor impresionantă. Pe prima poziție în se află Beatriz Haddad Maia, urmată de Ashlyn Krueger și de Alycia Parks, toate trei având o înălțime de 1.85 m.

La capitolul jucătoare care s-au retras de pe teren, dar care s-au remarcat datorită înălțimii lor, trebuie menționată Eva Hrdinova, o jucătoare din Cehia, care are o înălțime de 1.91 m. La fel de înaltă este și Akgul Amanmuradova din Uzbekistan, care măsoară tot 1.91 m înălțime.

Eva Hrdinova și Akgul Amanmuradova sunt cele mai înalte jucătoare de tenis care au evoluat pe circuitul WTA. În prezent, niciuna dintre ele nu mai joacă, ultima prezență pe teren a lui Amanmuradova fiind în anul 2022.

De pe listă nu lipsește nici Maria Sharapova, una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din lume. Cu o înălțime de 1.88 m, Sharapova a fost multă vreme una dintre cele mai apreciate tenismene din întreaga lume, reușind să câștige toate turneele de Grand Slam.

Este sau nu înălțimea un avantaj în tenis

De obicei, înălțimea este considerată un adevărat atu în tenis. Jucătoarele mai înalte pot domina la fileu, având o acoperire mai mare a terenului. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, jucătoarele de tenis înalte se remarcă prin stiluri de joc agresive, influențate de forța pe care o au.

Totuși, există și situații în care înălțimea să poate transforma într-un impediment. Există cazuri în care jucătoarele foarte înalte pot avea mici probleme la deplasarea rapidă sau atunci când este nevoie să schimbe brusc direcția. În astfel de situații, jucătoarele de tenis mai mici de statură pot specula totul în avantajul lor.

Cu alte cuvinte, înălțimea în tenis nu este un avantaj suficient de puternic, astfel încât să poată garanta succesul. Din contră, aceasta trebuie completată cu multe antrenamente și adaptabilitate. Această rețetă s-a dovedit a avea succes în cazul jucătoarelor Maria Sharapova și Karolina Plíšková, care au reușit să combine avantajul înălțimii lor cu disciplina tactică.

Care este legătura dintre înălțime și performanță în tenis

Potrivit specialiștilor în domeniu, există trei factori esențiali care fac ca înălțimea să fie un real avantaj în tenis. Primul este dat de faptul că brațele mai lungi amplifică viteza. De obicei, jucătoarele mai înalte au brațele mai lungi decât jucătoarele mici de statură.

În al doilea rând, jucătoarele de tenis mai înalte se bucură de un unghi de atac mai bun. Acest avantaj care ține de geometrie arată faptul că jucătorii de tenis mai înalți pot lovi mingea de la o înălțime mai mare, ceea ce ușurează trecerea mingii peste fileu.

Al treilea avantaj al înălțimii în tenis este, de fapt și cel mai interesant. Jucătorii de tenis mai înalți pot folosi tehnici de servire mai agresive, deoarece au mai mult spațiu la dispoziție pentru a greși, susțin specialiștii.