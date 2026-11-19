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Cu 67 de selecții la echipa națională a României, Gabi Tamaș (43 de ani) a fost un fotbalist important, însă viața extrasportivă l-a tras foarte mult în jos de-a lungul carierei sale. Fostul internațional continuă să intre în probleme chiar și la câțiva ani după retragerea din activitate, iar Totuși, acest incident nu mai reprezintă o surpriză după o viață plină de astfel de scandaluri.

Gabi Tamaș a devastat un restaurant în Poiana Brașov

Unul dintre primele incidente nefericite în care a fost implicat Gabriel Tamaș a avut loc în decembrie 2004, pe vremea când evolua la Spartak Moscova. Revenit în țară în pauza de iarnă, Tamaș și alți prieteni de-ai săi au devastat un restaurant din Poiana Brașov.

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Aceștia au apelat la violență după ce le-a fost respins accesul în restaurant: „Există o reclamaţie în care este menţionat şi numele fotbalistului. Urmează să audiem toate părţile implicate pentru a putea face încadrarea faptei”, declara la acea vreme Liviu Naghi, ofiţer de presă al IPJ Braşov.

A fost exclus din națională după ce a băut înaintea unui amical cu San Marino

În 2011, pe vremea când Victor Pițurcă era selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gabriel Tamaș și Adrian Mutu au fost excluși din lot după ce au servit câteva pahare de alcool cu o seară înaintea unui meci amical cu San Marino. Deși nu au fost singurii ce și-au petrecut câteva ore la bar, Mai mult decât atât, Gabi a povestit că această escapadă l-a făcut să rateze un transfer la Lazio.

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„Am făcut o escapadă la echipa națională, în San Marino, și nu s-a mai făcut transferul. M-am dus doi pași, în fața hotelului. Era un bar. Am băut și eu un șpriț și m-am întors. A fost și Adi cu mine. Ne-am pus la masă, am băut un șpriț și am venit în cameră. Au fost mai mulți. Stafful nu a aflat doar de noi doi, dar noi nu eram la prima abatere. Publicul n-a știut că au fost mai mulți, a aflat doar de mine și de Mutu pentru că doar noi am fost dați afară”, a povestit Gabriel Tamaș pentru

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2013, an cu „ghinion”! Gabi Tamaș s-a bătut cu Daniel Pancu și a primit 8 luni de închisoare pentru distrugere

În anul 2013, Gabi Tamaș a apărut în două rânduri pe primele pagini, însă nu cu realizări, ci tot cu scandaluri. După ce a băut câteva pahare alături de Daniel Pancu, Gabi Tamaș l-a lovit pe neașteptate: „Am stat împreună câteva ore și încercam să-l ajut. Era spre binele lui ce încercam eu să fac. M-a lovit fără să mă aștept. M-a luat total prin surprindere. Atât de surprins am fost că am început să râd după ce m-a lovit și nu mă mai puteam opri, leșinam de râs! Încercasem să-l ajut, v-am zis, voiam să meargă să se odihnească”, spunea Pancu, pentru gsp.ro.

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De asemenea, în același an, fostul stoper a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-o scară de bloc în timp ce a spart o ușă de termopan cu piciorul. În urma acestui incident, el a primit o condamnare de 8 luni cu suspendare pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și distrugere. În mod sarcastic, el a fost numit la acea vreme „Eroul de la Termopane”, făcând referire la regele Leonidas I al Spartei, „Eroul de la Termopile”. Tamaș semnase recent cu CFR Cluj, însă după aceste incidente contractul său a fost reziliat.

A fost arestat în Israel în 2019 și a înjurat suporterii Petrolului Ploiești

Trecând la episoade mult mai recente, întâmplate în ultimul deceniu, Gabriel Tamaș a fost arestat în Israel în 2019, în timp ce juca pentru Hapoel Haifa. El a fost prins în stare de ebrietate la volan, gonind cu 205 km/h. Pentru această faptă, Tamaș a stat șapte zile în spatele gratiilor după care a fost plasat în arestat la domiciliu. Ulterior a efectuat două luni de muncă în folosul comunității, iar permisul său a fost suspendat pe o perioadă de 4 ani.

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După acest incident, Tamaș a revenit în România, unde a mai evoluat spre finalul carierei la Astra, U Cluj, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna. În timpul experienței de la Ploiești, fostul internațional român a fost implicat din nou într-un scandal. În anul 2022, Tamaș a avut un derapaj la adresa fanilor Petrolului. „Dacă vrei s-o spunem așa pe românește. Că am dezamăgit suporterii… mă c** pe suporteri! Eu vreau să câștig bani. Cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg! Măi dă-i în… m-au disperat suporterii ăștia. Eu chiar mă c** pe ei. Le-am zis și lor în față. Eu joc fotbal pentru galerie, mă!? Mai lăsați-mă în pace”, spunea Tamaș într-o convorbire telefonică.

Tamaș a intrat într-o altercație cu alți doi bărbați în dimineața zilei de miercuri

Ultimul scandal în care a fost implicat a avut loc în urmă cu foarte puțin timp. În dimineața zilei de miercuri, în jurul orei 03:00, Gabi Tamaș a intrat într-un conflict cu alți doi bărbați, în Centrul Vechi al Bucureștiului. Poliția a explicat că altercația a fost fizică și s-a întâmplat pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Oamenii legii au deschis cercetări pentru infracțiunea de lovire, deși cei doi bărbați implicați nu au depus plângere până în acest moment.