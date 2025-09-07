Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână

Cei mai buni jucători și jucătoare din lume s-au întrecut la US Open 2025 pentru premii totale în valoare record: 90 de milioane de dolari. La New York, a existat și o competiție neoficială între vedetele din ATP și WTA: cea legată de ceasurile purtate. Djokovic, Zverev, Swiatek și ceilalți competitori s-au prezentat cu adevărate bijuterii de lux pe mâini.

De la 430.000 de dolari la sub 300 de dolari. Cu ce ceasuri s-au prezentat în 2025 tenismenii la US Open

Revista americană Forbes nu putea rata acest ”festival” al luxului și a realizat un clasament al celor mai scumpe ceasuri purtate de . Unele staruri din cele două tablouri de concurs, precum Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Jessica Pegula sau Elina Svitolina poartă ceasuri scumpe în timpul meciurilor. Majoritatea se afișează cu ele după partidă, la interviuri și conferințe de presă, relatează .

În prezent, într-un marketing dezvoltat la maxim, aproape fiecare sportiv de top are încheiat un contract cu o marcă de ceasuri de lux. Rolex este la mare căutare printre vedete. Toate brandurile însă le oferă jucătorilor cele mai de lux piese ale lor pentru a se afișa cu ele pe teren și în afara lui.

În ultimii ani, și alte mărci de bijuterii s-au alăturat domeniului sponsorizărilor. Pe tabloul feminin, în 2025, jucătoarele au fost văzute purtând diamante și piese din aur de la Tiffany & Co. (care produce și trofeele turneului), Brilliant Earth și Material Good.

Top cele mai scumpe ceasuri de la US Open 2025. Cu ce au impresionat Djokovic, Zverev, Alcaraz, Osaka și Swiatek

Un top al celor mai scumpe ceasuri de la US Open 2025 este dominat de sportivii de pe partea masculină. Pe podium avem niște ”bijuterii” purtate de Alexander Zverev, Andrey Rubley și Lorenzo Musetti care cumulează peste 700.000 de dolari.

Germanul Zverev, locul 3 în ATP, este locul 1 la capitolul ceasuri scumpe purtate la US Open. Recent, jucătorul s-a prezentat la o conferință de presă cu un ceas Bugatti Tourbillon în culoarea auriu-roz de la Jacob & Co. Valoarea sa: 430.000 de dolari. De notat că, în timpul meciurilor, Zverev a purtat și un ceas negru, din linia Epic X a mărcii. Are un preț de vânzare între 24.000 și 140.000 de dolari.

Un alt jucător de top, rusul Andrey Rublev, ocupă poziția secundă în topul celor mai scumpe ceasuri purtate la US Open 2025. Pe mâna sa a fost văzut un Orb din titan de la Vanguart, în valoare de 180.000 de dolari. Rusul l-a purtat și la Wimbledon.

Podiumul ceasurilor de lux de la US Open 2025 este închis de italianul Lorenzi Musetti. Al 10-lea jucător al lumii a impresionat asistența de la New York cu un ceas Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin. Valoarea sa: ”doar” 100.000 de dolari.

În acest top, prima jucătoarea WTA este americanca Jessica Pegula. Numărul 4 în clasamentul WTA, a jucat în partide purtând un DB28xs Starry Seas de la marca elvețiană de ceasuri De Bethune, cu un preț estimat de 90.000 de dolari. De notat că Emma Navarro (11 WTA) a purtat și ea același ceas.

Topul celor mai scumpe ceasuri de la US Open 2025 este completat de:

Tommy Paul , numărul 14 ATP, a purtat modele DB28xs Steel Wheels de la De Bethune în timpul turneului – 90.000 de dolari

, numărul 14 ATP, a purtat modele DB28xs Steel Wheels de la De Bethune în timpul turneului – 90.000 de dolari Alexander Bublik (24 ATP Kazahstan) a purtat în timpul meciurilor un ceas Bianchet care părea a fi același UltraFino Carbon pe care l-a purtat după victoria sa la turneul ATP 500 Halle din 2024 – 80.000 de dolari

(24 ATP Kazahstan) a purtat în timpul meciurilor un ceas Bianchet care părea a fi același UltraFino Carbon pe care l-a purtat după victoria sa la turneul ATP 500 Halle din 2024 – 80.000 de dolari Jannik Sinner , numărul 1 ATP, a purtat un ceas Rolex “Sundust” Cosmograph Daytona – 40.000 de dolari

, numărul 1 ATP, a purtat un ceas Rolex “Sundust” Cosmograph Daytona – 40.000 de dolari Carlos Alcaraz , numărul 2 ATP, a purtat un Rolex Cosmograph Daytona din aur galben de 18 karate – 37.600 de dolari:

, numărul 2 ATP, a purtat un Rolex Cosmograph Daytona din aur galben de 18 karate – 37.600 de dolari: Iga Swiatek, numărul 2 WTA, a purtat un Rolex Datejust Oyster în culoarea auriu Everose, după ce a câștigat un meci – 37.000 de dolari.

Cel mai titrat jucător din istoria tenisului, , are un contract cu Hublot. Cel mai scump ceas purtat de el a fost un Big Bang Unico de 25.500 de dolari.

La polul opus, cel mai ”sărac” jucător din această perspectivă a fost locul 21 ATP. Cehul Jiri Lehecka, care nu are un sponsor, a venit la conferințele de presă cu un ceas ”Mission to the Moon” de la Swatch. Are o valoare de 285 de dolari.

Cine este jucătorul care a purtat cel mai scump ceas în istorie la un turneu de tenis. Valoarea sa: 1,1 milioane de dolari

De-a lungul istoriei recente, starurile tenisului s-au prezentat în public cu adevărate ”podoabe” dacă ne uităm la zona ceasurilor de lux. Lider detașat la acest capitol este fostul star iberic Rafael Nadal.

La ediția din 2024 a turneului de la Roland Garros, ultimul la care a luat parte, Nadal, unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile, a avut pe mână cel mai scump ceas din istoria tenisului. Este vorba un Richard Mille numit Carbon TPT B.4 RM27-05M Manual Winding Flying Tourbillon cu o valoare estimata la 1,1 milioane de dolari.