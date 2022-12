Top cinci teorii ale conspirației din toate timpurile: de la 9/11 la asasinarea lui John F. Kennedy

Conspirație. Simpla rostire a acestui cuvânt în cadrul unei conversații îi poate face pe oameni să se îndepărteze politicos, căutând pe cineva care să nu-i încolțească cu teorii nebunești despre Elvis, John F. Kennedy sau Bigfoot.

Cele mai populare teorii ale conspirației

Conspirațiile sunt uneori reale. Spargerea de la Watergate este un bun exemplu de conspirație politică care s-a întâmplat cu adevărat. Dar, datorită algoritmilor social-media care împing utilizatorii către un conținut tot mai emoțional și conspiraționist, probabil că niciodată nu a fost mai ușor pentru să se răspândească.

Cele mai populare dintre ele sunt adesea foarte greu de înlăturat. Unele pot conține o parte de adevăr sau pot alimenta o nevoie emoțională a conspiraționiștilor. Iar cei înrăiți sunt adepți ai raționalizării dovezilor care le contrazic convingerile.

Martorii oculari care contestă concluziile chiar și ale celor mai mari teorii ale conspirației sunt în eroare, potrivit adepților teoriilor conspirației – sau fac parte din conspirație.

Conspirațiile despre 9/11

Dovezile că au fost într-adevăr rezultatul unei conspirații sunt copleșitoare. O conspirație a lui Osama bin Laden și a unei echipe de pirați ai aerului, în majoritate saudiți.

Totuși, acest lucru este prea simplu pentru unii. Teoreticienii conspirației au o varietate de explicații mult mai complexe pentru ceea ce s-a întâmplat la World Trade Center și Pentagon în acea zi, care implică adesea cunoștințe din interior ale președintelui George Bush, ale vicepreședintelui Dick Cheney și ale consilierilor de top ai lui Bush.

Unele teorii ale conspirației celebre se bazează pe idei antisemite, cum ar fi faptul că atacurile au fost orchestrate de Israel. Mulți susțin că, deoarece “combustibilul pentru avioane nu poate topi grinzile de oțel”, Turnurile Gemene trebuie să fi fost doborâte prin demolare controlată cu ajutorul unor bombe plasate înainte de lovirea avioanelor.

Un din 2006 a demitizat aceste afirmații. Este, de fapt, foarte posibil ca stâlpii care susțin zgârie-norii să cedeze atunci când sunt expuși la incendii care ard la mai multe etaje.

Alte afirmații sunt infirmate prin simpla logică: dacă un avion deturnat nu s-a prăbușit în Pentagon, așa cum se afirmă adesea, atunci unde este zborul 77 și pasagerii săi? În multe teorii ale conspirației, incompetența birocratică este adesea confundată cu conspirația.

Guvernul nostru este atât de eficient, de bine informat și de capabil – conform raționamentului – încât nu ar fi fost posibil ca acesta să fi greșit atât de mult în detectarea complotului din timp sau în reacția la atacuri.

Asasinarea prințesei Diana

La câteva ore de la moartea prințesei Diana, pe 31 august 1997, într-un tunel de autostradă din Paris, teoriile conspirației au luat amploare. La fel ca în cazul morții lui John F. Kennedy, ideea că o figură atât de iubită și de înaltă ținută putea fi ucisă atât de brusc a fost un șoc.

Acest lucru a fost valabil mai ales în cazul Prințesei Diana: membrii familiilor regale mor din cauza bătrâneții, a intrigilor politice sau a mâncării prea bogate, nu uciși de un șofer beat.

Spre deosebire de multe teorii ale conspirației, însă, aceasta a fost promovată de un miliardar: Mohamed Al-Fayed, tatăl lui Dodi Al-Fayed, care a fost ucis împreună cu Diana. Al-Fayed susține că accidentul a fost, de fapt, un asasinat comis de agențiile de informații britanice, la cererea familiei regale.

Afirmațiile lui Al-Fayed au fost examinate și respinse ca nefondate de o anchetă din 2006. În anul următor, la ancheta privind moartea Dianei, medicul legist a declarat că “teoria conspirației avansată de Mohamed Al Fayed a fost examinată minuțios și s-a dovedit a fi lipsită de orice substanță”.

La 7 aprilie 2008, juriul medicului legist a concluzionat că Diana și Al-Fayed au fost uciși în mod ilegal din cauza neglijenței șoferului lor beat și a paparazzilor care îi urmăreau, a relatat .

Aselenizarea nu a avut loc

NASA a trimis astronauți pe Lună în 1969. În anii 1970, a apărut o conspirație bizară – aceea că aselenizarea nu a avut loc niciodată.

Conspirația a fost descrisă într-o carte autopublicată în 1976, “We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle”, și un film din 1978, “Capricorn One”. Chiar și în 2001, a existat un documentar Fox, “Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?”, care a acordat timp de antenă afirmațiilor conform cărora întregul program Apollo de aselenizare a fost falsificat.

Există o mulțime de dezmințiri ale diverselor afirmații privind faptul că aterizarea pe lună a fost o minciună, iar apoi există problema sutelor de kilograme de roci lunare care au fost studiate în întreaga lume și verificate ca fiind de origine extraterestră.

Cum a obținut NASA rocile, dacă nu în timpul unei aselenizări? De ce oamenii de știință din întreaga lume ar participa de bunăvoie la farsa agenției spațiale americane?

Mulți astronauți s-au simțit jigniți de insinuarea că și-au înscenat realizările. În 2002, când teoreticianul conspirației Bart Sibrel l-a confruntat pe Buzz Aldrin și l-a numit “laș și mincinos” pentru că a falsificat aselenizările, astronautul, pe atunci în vârstă de 72 de ani, l-a lovit pe Sibrel cu pumnul în maxilar.

Asasinarea lui John F. Kennedy

John F. Kennedy a fost împușcat în 1963, în timpul ce se afla la bordul unei mașini decapotabile în Dallas. Dar a acționat Lee Harvey Oswald singur? Sau a existat un al doilea trăgător?

Aceste întrebări sunt poarta de intrare într-o arenă vastă de teorii ale conspirației care au dat naștere la speculații nesfârșite și la sute de cărți, articole și filme. Nu a ajutat cu nimic faptul că Lee Harvey Oswald a fost ucis în subsolul sediului poliției din Dallas, în timp ce era înconjurat de ofițeri de poliție, la numai două zile după asasinat – și de către un tip care avea legături cu mafia. Toată treaba a fost dubioasă, au acuzat oamenii.

O mulțime de vinovați din umbră au fost propuși ca fiind autorii asasinatului lui Kennedy: guvernul lui Fidel Castro, sau poate activiștii anti-Castro, sau crima organizată, sau CIA, sau vicepreședintele Lyndon Johnson, sau … Ei bine, se pare că președinții au o mulțime de dușmani.

Raportul Comisiei Warren, întocmit în urma anchetei oficiale privind moartea lui Kennedy, nu a găsit nicio dovadă a unor conspirații generale, deși încă mai există numeroase teorii.

Protocoalele bătrânilor din Sion

“Protocoalele bătrânilor învățați ai Sionului” este o carte antisemită falsă care pretindea că dezvăluie o conspirație evreiască pentru a obține dominația mondială. Cartea a apărut pentru prima dată în Rusia în 1905 și descria modul în care moralitatea, finanțele și sănătatea creștinilor ar fi vizate de un mic grup de evrei puternici.

Ideea antisemită conform căreia ar exista o conspirație evreiască nu este nouă, desigur, și a fost repetată de multe persoane proeminente, inclusiv Henry Ford și Mel Gibson. În 1920, Henry Ford a plătit pentru publicarea a jumătate de milion de exemplare din “Protocoalele bătrânilor Sionului”, iar în anii 1930, cartea a fost folosită de naziști ca justificare pentru genocidul împotriva evreilor.

Deși cartea a fost complet discreditată ca fiind o farsă și un fals, ea este încă tipărită și continuă să circule pe scară largă în întreaga lume.