Top destinații de neratat în 2023! Câți bani trebuie să plătești ca să te simți vedetă

Chiar dacă nu sunteți Georgiana Lobonț, Armin Nicoară, Loredana Groza, asta nu înseamnă că nu puteți merge în vacanțe de neuitat, în destinații uluitoare. Nu trebuie să scoateți din buzunar zeci de mii de euro pentru a vizita lumea, dintr-un colț în altul. Ovidiu Mureșanu, specialistul nostru în escapade pe bani puțin, ne oferă tipsuri și ne face un clasament al țărilor pe care nu trebuie să le ratăm în 2023.

Top zone pe care sunt ”un must” să le vezi în 2023

După o perioadă încărcată emoțional și după luni de zile de interdicții, . Așa se face că, Ovidiu Mureșan cine cu recomandări pentru cei care, încă nu s-au decis unde să călătorească.

Totul realizat de specialistul FANATIK se bazează pe cercetări de piață, dar și pe propriile experiențe pe care le-a dobândit în sutele de vacanțe pe care le-a realizat de-alungul anilor.

”Toată lumea a pornit în 2023 cu dorința de a călători tot mai departe, asta probabil din cauza pandemiei și a restricțiilor cu care ne-am confruntat. Cred că acest trend va continua și în lunile următoare, așa că, probabil Caraibe, Bali, Thailanda vor fi principalele destinații de interes pentru români.

În afara acestora sunt sigură că va crește numărul oamenilor care vor merge și în destinațiile clasice: Grecia, Spania și Italia, pentru că și orașele de acolo au foarte multe de oferit”, a declarat Ovidiu Mureșan pentru FANATIK.

Grecia și Spania, încă pe primul loc în topul destinațiilor de neratat

Pe primele două locuri din topul destinațiilor pe care trebuie neapărat să le vizitați se află Grecia și Spania, asta pentru că, sunt foarte ofertante. Deși ai mai fost odată acolo, poți merge de nenumărate ori, și mereu vei găsi insulele și zonele neexplorate, care sunt pentru toate gusturile, dar și pentru toate buzunarele.

Fie că mergeți în familie sau cu gașca de prieteni, dornici de petrecere, nu ai cum să nu te bucuri de Ibiza, Tenerife, sau, de ce nu, de Atena și încărcătura ei istorică.

”Într-un top al destinațiilor și aici mă refer la țări, cred că în continuare o să pun Grecia și Spania pe primele două locuri. Având atât de multe insule, consider că trebuie să fie în primele din clasament. Acolo poți să mergi cu familia, dar sunt zone unde cei iubitori de party își găsesc mediul perfect. Plus că este și accesibilă cu mașina pentru români.

Apoi, Spania pentru că există o comunitate românească foarte mare acolo. Mulți pleacă cu gândul să-și vadă familiile care lucrează acolo, și, inevitabil se bucură și cu frumusețile zonei.

În afară de continent, și de destinațiile clasice: Barcelona cu plaja, mai avem și Palma de Mallorca, insula Ibiza, Balearele, Tenerife. Și aici avem foarte multe de văzut”, ne-a mai adăugat specialistul.

Italia, Caraibe, Bali și Israel completează topul

Continuând clasamentul destinațiilor pentru sejururile din 2023, Ovidiu Mureșanu ne mărturisește: ”După aceea a-și pune, evident, Italia. Iar pe partea de destinații exotice aș recomanda orice țară din Caraibe, și, ar mai fi, totuși, deși nu e țară, și insulă, Bali.

Mie îmi place foarte mult mâncarea mediteraneeană, așa că de asta pun pe primul loc Grecia, Spania, Italia, dar, să nu uită, și mâncarea din Liban sau Israel poate fi încadrată tot aici. Și în zonele acestea dacă mergi… plajele sunt superbe. Tel Aviv-ul este un oraș de petrecere, este `Orașul Non-stop`, așa este poreclit. Este un fel de corespondent al New York-ului în Orientul Mijlociu”.

Bali înseamnă ritualuri, plaje virgine, dar și resorturi de mii de euro

În ceea ce privește , a ajuns să vadă insula și ar dori cu ardoare să repete experiența. În primul rând pentru că oamenii sunt primitori și ai parte de o cultură total diferită față de cea din România, și, de asemenea pentru că viața de noapte este și ea demnă de experiențe de neuitat.

În ceea ce privește prețurile, Ovidiu Mureșanu susține că se pot găsi cazări pentru toate buzunarele. De la 700 de euro pe lună un bungalow, la câteva mii de euro pe noapte pentru cei care preferă resorturile de lux.

”Am vorbit și de Bali pentru că, denumită `Insula Zeilor`, într-adevăr de simți minunat acolo. Oamenii sunt foarte primitori, au foarte multe ritualuri pe care le fac și la care poți lua parte. Vremea este mișto, marea este splendidă. Poți petrece, poți face surf. Poți să te îndrăgostești în Bali.

De asemenea, poți găsi cazări de la prețuri foarte decente. Mult mai mici decât găsești pe litoralul românesc. De exemplu, găsisem eu ceva, era în jur de 700 de euro pe lună un bungalow. Mâncare acolo este foarte ieftină. Dar, dacă vrei, sunt și resorturi de lux unde prețurile sunt conform condițiilor. Poți merge în cluburi de lux, unde prețurile iar sunt foarte mari”, a mai completat Ovidiu Mureșanu.

Zonele periculoase pe care trebuie să le evitați în vacanță

Vacanțele sunt minunate și relaxante, dar, au și părți mai puțin plăcute. Sunt situații, și nu puține la număr când, aflați în anumite locuri, suntem puși față în față cu primejdia.

Pentru a fi mereu pregătiți, l-am întrebat pe Ovidiu Mureșanu care sunt zonele pe care ar trebui să le evităm, acesta mărturisind că totul ține de experineță personală și de noroc, dar, nu neagă că există și orașe sau cartiere rău famate.

”Am călătorit atât de mult, am fost și în Orientul Mijlociu, în foarte multe țări care sunt considerate periculoase și nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. Probabil am acest noroc al călătorului. Din acest motiv nu pot să spun să evitați o anumită zonă. Am fost anul trecut în vară în Sicilia. Am ajuns în Catania, unde toată lumea comenta că este periculos, că este ceva îngrozitor. Mie mi-a plăcut foarte mult. Este un oraș care are centrul în patrimoniul UNESCO. Am mâncat foarte bine.

Totul ține de experiența personală. Am prieteni care au făcut doi pași în Barcelona și le-a dispărut totul din buzunare, iar eu am fost de 15-20 de ori și nu am pățit nimic”, a precizat vedeta.