Top 13 cele mai bune filme horror de Crăciun, o alternativă pentru vacanța de iarnă

Deși poate părea contraintuitiv să petreci o sărbătoare plină de bucurie urmărind ceva înfricoșător, fantomele sunt piatra de temelie a unora dintre cele mai clasice povești de Crăciun.

„Marley a murit, pentru început”, începe celebra A Christmas Carol a lui Charles Dickens, în care Ebenezer Scrooge este vizitat nu doar de una, ci de patru fantome.

Alte zone ale lumii au . În Europa Centrală, Krampus este o figură legendară care lucrează în tandem cu Moș Crăciun pentru a pedepsi copiii obraznici, în timp ce în Grecia, kallikantzaroi sunt care ies la suprafață în timpul Crăciunului pentru a face ravagii în orașe.

Top 13 cele mai bune filme horror de Crăciun cu care să mai schimbi registrul

Iată o listă cu unele dintre cele mai bune filme de groază de Crăciun, de vizionat în perioada sărbătorilor.

Black Christmas (1974)

Regizat de Bob Clark, originalul Black Christmas este considerat unul dintre primele filme slasher (în care victimele sunt ucise cu cuțitul sau un alt instrument de tăiat n.r.), chiar dacă genul este acum mai asociat cu sărbătoarea de Halloween decât cu cea de Crăciun.

Filmul urmărește un grup de fete dintr-o frăție în timp ce se apără de un ucigaș pe nume Billy, care se strecoară în casa lor în timpul unei petreceri de Crăciun.

Deși Billy este fictiv, personajul a fost inspirat dintr-o legendă urbană numită „Bona și bărbatul de la etaj”, precum și dintr-o serie de crime din viața reală care au avut loc la Montreal în 1943.

Silent Night (2021)

Cea mai recentă peliculă de gen, această comedie neagră îi are în rolurile principale pe Keira Knightley și Matthew Goode ca un cuplu care găzduiește o petrecere fastuoasă în Ajunul Crăciunului pentru prieteni și familie.

La început, grupul fermecător pare să aibă o noapte relativ normală, până când devine clar că petrec din greu pentru că lumea este pe cale să se sfârșească ca urmare a unui dezastru legat de schimbările climatice.

Distribuția îi include și pe Lily-Rose Depp, Annabelle Wallis, Lucy Punch și Roman Griffin Davis, în vârstă de 14 ani, care a câștigat o nominalizare la Globul de Aur pentru prestația sa în Jojo Rabbit.

Krampus (2015)

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tradiția mai întunecată a Crăciunului, Krampus este o fiară cu coarne de origine alpină care vizitează copiii cu un comportament prost în luna decembrie și îi lovește cu toiagul de mesteacăn.

Filmul Krampus, cu Adam Scott și Toni Collette, duce lucrurile într-o direcție ușor diferită. În această versiune, Krampus este o prezență demonică care pedepsește oamenii care și-au pierdut spiritul Crăciunului și ia familia Engel în vizor.

Gremlins (1984)

Gremlins este un film de Crăciun deghizat. A fost lansat în iunie, dar începe cu un tip care încearcă să găsească un cadou cool de Crăciun pentru fiul său.

Randall Peltzer (Hoyt Axton) crede că a găsit o soluție când dă peste un magazin de antichități care îi vinde o creatură adorabilă numită mogwai, dar fiul său Billy (Zach Galligan) află în curând că noul său animal de companie este mult mai mult decât se vede.

The Nightmare Before Christmas (1993)

Acest clasic animat este filmul de sărbători care este potrivit atât pentru sezonul de Halloween, cât și pentru Crăciun.

În filmul produs de Tim Burton, Jack Skellington (Chris Sarandon), Regele Dovleac al orașului Halloween, dă peste o ușă care duce la Orașul de Crăciun, un oraș în care cetățenii sărbătoresc o sărbătoare despre care Jack nu a auzit niciodată până acum.

El decide că Crăciunul are nevoie de un pic de Halloween pentru a-l face cu adevărat înălțător. Urmeazã demersuri — inclusiv răpirea lui Moș Crăciun.

Black Christmas (2019)

Cel de-al doilea și mai recent remake al peliculei originale din 1974 urmează un subiect similar cu cel original – fete din frăție terorizate de un bărbat misterios – dar adaugă o întorsătură potrivită epocii #MeToo.

În această versiune, ticălosul care urmărește femeile primește ajutor de la o frăție al cărei fost președinte a agresat-o sexual pe una dintre fetele Mu Kappa Epsilon.

The Gingerdead Man (2005)

În timp ce hibridul comedie/film slasher nu este probabil să te țină treaz noaptea, este o completare demnă la canonul horror de Crăciun doar pentru titlul său.

Gary Busey îi dă vocea personajului Gingerdead Man, o prăjitură răutăcioasă posedată de spiritul unui criminal în serie care a murit pe scaunul electric. (Cenușa ucigașului a fost amestecată în ingredientele pentru turtă dulce de către mama lui, o vrăjitoare.)

Vestea bună este că fanii lui The Gingerdead Man nu trebuie să se oprească aici – filmul a dat naștere la trei continuări și unei serii de benzi desenate.

The Lodge (2019)

Acest thriller cu dezvoltare lentă o are pe Riley Keough în rolul lui Grace, o tânără care călătorește în Massachusetts împreună cu logodnicul ei Richard (Richard Armitage) și copiii săi pentru a-i cunoaște mai bine pe copii.

Lucrurile iau o întorsătură rapidă când Richard o părăsește pentru a se întoarce în oraș pentru o obligație de muncă, iar copiii își intensifică agresivitatea față de potențiala noua lor mamă vitregă.

Lupta lui Grace cu propriul ei trecut de supraviețuitoare a unui cult ajută, de asemenea, la pregătirea scenei pentru o poveste claustrofobă și înfiorătoare.

Silent Night, Deadly Night (1984)

Un clasic al subgenului, acest film nu implică nimic supranatural – doar un tip obișnuit care comite crime în timp ce este îmbrăcat în Moș Crăciun.

În copilărie, Billy Chapman (Robert Brian Wilson) a fost marcat pe viață când un criminal în costum de Moș Crăciun i-a ucis părinții.

Crește temându-se și urându-l pe Old St. Nick, dar după ce șeful lui îl pune să-l joace pe Moș Crăciun la o petrecere de vacanță a companiei, el nu-și mai poate ține în frâu impulsurile ucigașe.

Better Watch Out (2016)

Deși Better Watch Out se petrece în timpul sărbătorilor de iarnă, începe în același mod ca și multe filme slasher care nu sunt de sezon: cu o bonă care-și păzește micuțul pe care îl are în grijă.

Ashley (Olivia DeJonge) are grijă de Luke (Levi Miller), în vârstă de 12 ani, când începe să-și facă griji că nu sunt singuri.

La început, ea crede că unul dintre prietenii lui Luke îi face glume, dar în curând află că ceva mai nefast se întâmplă.

Anna and the Apocalypse (2017)

Acesta este singurul film din listă care este și un muzical. Ella Hunt o interpretează pe Anna Shepherd, o tânără care se pregătește să înceapă facultatea când un focar de zombi începe să se răspândească în orașul ei natal.

Ea și prietenii ei trebuie să lupte pentru a se salva pe ei înșiși și pe familiile lor din haos, când tot ce și-au dorit era o vacanță frumoasă.

Jack Frost (1997)

A nu fi confundat cu filmul de familie cu același nume, cu Michael Keaton în rolul principal. Acest film urmărește un criminal în serie uman pe nume Jack Frost, care se transformă într-un monstru de tip Frosty după ce o reacție chimică îi provoacă fuziunea corpului cu un morman de zăpadă.

Jack comite apoi o serie de crime prin orașul Snowmonton. În ciuda recenziilor cu adevărat abisale, o continuare numită Jack Frost 2: Revenge of the Killer Snowman a apărut în 2000.

Santa’s Slay (2005)

La fel ca atâtea filme horror de Crăciun, Santa’s Slay se autoproclamă ca un film de comedie slasher. Fostul wrestler Bill Goldberg îl joacă pe Moș Crăciun, care în această povestire este progenitura lui Satan.

Filmul este plin de glume ciudate, dar nu se zgârcește cu violența. Acestea fiind spuse, unde mai veți găsi un film în care Moș Crăciun conduce o sanie trasă de renii iadului?