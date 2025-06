Top filme și seriale Netflix în luna iulie. S-au anunțat cele mai așteptate producții

Top filme și seriale Netflix în luna iulie. Cea mai celebră platformă de streaming a anunțat cele mai așteptate producții. Urmează un val de premiere dintre cele mai captivante, numai bune pentru nopțile de vară.

Top filme și seriale Netflix în luna iulie. Premiere numai una și una

Netflix a anunțat atât filme și seriale noi, cât și continuarea unor francize celebre, mult îndrăgite de români, dar și de străini. promite și în această vară ecranizări intense, și comedii dintre cele mai originale. Fiecare cinefil se va bucura de producțiile favorite oricând și oriunde.

Printre titlurile care vor captiva în această vară se numără The Old Guard 2. Acesta revine pe platformă din 2 iulie, cu Charlize Theron în rolul eroinei nemuritoare Andy. Aceasta își conduce echipa într-o nouă confruntare pentru a salva omenirea. Noul film promite mai mult suspans, trădări neașteptate și secvențe dintre cele mai spectaculoase.

The Sandman revine în această vară, pe Netflix, cu sezonul 2, din 3 iulie. Adaptarea producției după Neil Gaiman se întoarce cu o nouă luptă între Nesfârșiți. Lordul Morfeu trebuie să facă alegeri grele care ar putea să afecteze echilibrul din lume și așa fragil.

Din 25 iulie apar și Happy Gilmore 2. Adam Sandler este pregătit să facă iar comedie în producția de golf care l-a făcut celebru. Fanii îl pot vedea jucând alături de distribuția originală, dar vor apărea și figuri noi, însă cunoscute publicului, printre care rapperii Eminem și Bad Bunny.

Revin comediile și serialele romantice de vară

Și comediile romantice de pe Netflix. Too Much apare pe 10 iulie și o aduce în rol principal pe Lena Dunham. Ea joacă rolul unei femei din New York care ajunge să se mute la Londra unde se găsește trăind o poveste de dragoste la care nu s-ar fi așteptat vreodată.

Tyler Perry’s Madea’s Destination Wedding începe pe 11 iulie. Madea își reia rolul consacrat, însă schimbă decorul. Ajunge în exoticul Bahamas, unde o nuntă tipică ajunge să fie scăpată de sub orice control.

Leanne va avea premiera în iulie, însă nu se știe exact data, urmând ca aceasta să fie transmisă de Netflix. Inspirat de viața comediantei Leanne Morgan, sitcomul arată, cu umor, în ce fel se transformă viața unei femei în urma divorțului după 33 de ani de căsnicie.

Thrillerele ce te vor ține cu sufletul la gură

Brick, care începe pe 10 iulie pe Netflix, este un thriller psihologic care prezintă povestea unui zid apărut de nicăieri în jurul unei clădiri. Locatarii trebuie să colaboreze pentru a supraviețui izolării șocante.

Untamed, thrillerul ce apare pe 17 iulie, plasează povestea în sălbăticia Parcului Național Yosemite. Un agent federal pornește o investigație despre mai multe dispariții misterioase. Ajunge să descopere o rețea de secrete șocante, care îl tulbură total.

Wall to Wall este un thriller domestic ce va avea premiera pe 18 iulie. Protagonistul află că în apartamentul său se scunde o rețea de tuneluri. Povestea din spatele acestei descoperiri înfricoșătoare depășește orice imaginație.