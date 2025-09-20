Sport

Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări

Unii fotbaliști câștigă foarte mulți bani din Instagram în 2025, iar sumele pot ajunge să întreacă orice fel de așteptare în unele cazuri.
Valentina Vladoi
20.09.2025 | 17:00
Top fotbalisti care fac cei mai multi bani pe Instagram in 2025 Cristiano Ronaldo castiga de doua ori mai mult decat Salah si Mbappe pentru postari
SPECIAL FANATIK
Ei sunt fotbaliștii care câștigă cei mai mulți bani din Instagram. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Cum arată top fotbaliști care face cei mai mulți bani din Instagram în 2025? Cât ajunge să câștige Cristiano Ronaldo? Dar Mohamed Salah sau Kylian Mbappé? Sumele îi vor lăsa mască cu siguranță pe mulți.

Cristiano Ronaldo conduce top cei mai urmăriți fotbaliști de pe Instagram

Surprinzător sau nu, Cristiano Ronaldo este cel mai urmărit fotbalist din lume pe Instagram. Adună aprecieri record, comentarii, iar o mulțime de persoane par că rezonează cu postările sale. Este și foarte activ pe internet, la fel ca soția sa, Georgina.

Și se pare că popularitatea sa este răsplătită pe măsură. Cu un număr uimitor de peste 648 de milioane de urmăritori, Cristiano Ronaldo câștigă nu mai puțin de 1,4 milioane de dolari pe postare.

De menționat e faptul că aceasta este cea mai mare sumă pentru orice persoană din lume. Iar conform celor de la gamesetandmatch.substack.com, acesta are o rată de implicare de 1,47% pe postare.

Câți bani câștigă Lionel Messi dintr-o postare de pe Instagram

După Cristiano Ronaldo, în top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025 îl avem pe Lionel Messi. El este a doua cea mai urmărită persoană pe Instagram și câștigă aproximativ 1,1 milioane de dolari pe postare sponsorizată pe Instagram, cu o rată de implicare de 1,23% pe postare.

Pe locul trei se află Neymar Jr, la o diferență uriașă de Messi și Cristiano Ronaldo. Cu 227,6 milioane de urmăritori și o rată de implicare de 2,09%, fotbalistul câștigă 615.500 de dolari pe postare. De altfel Neymar este cel mai urmărit cetățean brazilian din lume.

Kylian Mbappé, în top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025

Superstarul francez Kylian Mbappé are 123,1 milioane de urmăritori și cea mai mare rată de implicare din această listă, de 3,26%. Astfel, Mbappé câștigă nu mai puțin de 383.800 pentru o postare sponsorizată.

Topul continuă cu icoana fotbalului englez devenit coproprietar al Inter Miami și anume David Beckham. Cu 81,4 milioane de urmăritori, Beckham câștigă 297.200 de dolari per postare, echilibrând sponsorizările, afacerile și conținutul familial cu stilul său caracteristic.

Ronaldinho Gaúcho are în jur de 76,9 milioane de urmăritori și încasează aproximativ 267.300 de dolari per postare sponsorizată, iar influența sa se extinde și mai mult, dincolo de fotbal.

Karim Benzema nu are nici el de ce să se plângă. Cu 76,2 milioane de urmăritori și o rată de implicare de 0,95%, Benzema câștigă 265.500 de dolari per postare sponsorizată, ceea ce îl face unul dintre cele mai profitabile nume din fotbal.

Câți bani încasează Mohamed Salah pentru o singură postare

Pe ultimele trei locuri avem alți trei fotbaliști de top, care încasează sume în general asemănătoare. Spre exemplu, Mohamed Salah  are peste 64 de milioane de urmăritori și are o rată de implicare de 1,78%.

Asta îi permite, deci, să obțină 235.500 dolari per postare sponsorizată, demonstrându-și influența atât pe teren, cât și în afara lui. La o foarte mică diferență se află Sergio Ramos, care încasează nu mai puțin de 234.700 dolari pe postare, având peste de 65 de milioane de urmăritori.

Marcelo Vieira are și el o comunitate generoasă. Mai exact, acesta este urmărit de peste 67,9 milioane de persoane. Astfel, câștigă în jur de 242.900 dolari per postare sponsorizată.

Valentina Vladoi
