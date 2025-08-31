Top fotbaliști care și-au înșelat soțiile și iubitele, dar au rămas împreună. Unele aventuri nu au fost uitate nici acum

Unii fotbaliști nu au putut rezista ispitei și și-au înșelat fie soțiile, fie iubitele. Cei mai mulți dintre ei au reușit însă să găsească o cale de mijloc, astfel că nu s-a pus problema de vreo despărțire ori un divorț, în ciuda aventurilor.

Ce fotbaliști celebri și-au înșelat soțiile sau iubitele

Viața de fotbalist nu este una deloc ușor. Nici partenerele de viață însă nu sunt scutite de acest lucru. În cea mai mare parte din timp ele sunt singure, având în vedere cantonamentele ori meciurile acestora.

Iar deși poate mulți se gândeau că nu se poate pune problema de infidelitate într-o astfel de relație, iată că adevărul este altul. Au fost numeroase cazuri mediatizate în presă în care fotbaliști celebri și-au înșelat fie soțiile, fie iubitele.

Și unul dintre ele este chiar cel al lui Peter Crouch. Fostul atacant al Angliei și al echipei Liverpool s-a căsătorit cu Abbey Clancy în 2011. Înainte de marele eveniment însă, un incident avea să le dea lumea peste cap celor doi.

Aventura dintre Peter Crouch și Monica Mint

Mai exact, cu doar două luni înainte de nuntă, sportivul a fost prins cu o prostituată, Monica Mint. În ciuda faptului că aventura sa a fost intens mediatizată, s-ar părea că incidentul nu i-a afectat ziua cea mare. Astfel, Peter Crouch și Abbey Clancy s-au căsătorit și sunt în continuare împreună.

Iar într-o situație similară a ajuns și Andy Carroll. Fotbalistul englez a fost acuzat de un incident similar cu cel al lui Crouch. Acest lucru s-ar fi întâmplat în momentul în care acesta era căsătorit deja cu Billi Mucklow.

Gurile rele spuneau că sportivul ar fi avut o aventură cu o vedetă de reality tv. Se pare însă că infidelitatea nu a stat în calea cuplului. Astfel, cei doi s-au împăcat și sunt împreună și astăzi, relatează .

Scandalul cu Olivier Giroud și Celia Kay

Olivier Giroud este și el unul dintre acei fotbaliști celebri care și-au înșelat soțiile. Câștigătorul Cupei Mondiale este căsătorit din 2011 cu Jennifer Giroud. Acesta a avut însă un moment de ”scăpare”, atunci când a invitat-o pe Celia Kay, model, în camera sa de hotel în privat, înainte de , în timp ce juca pentru Arsenal în 2014.

Soția a iertat incidentul respectiv, la fel ca și în alte cazuri, iar cei doi au mers mai departe. Iar un alt caz popular și cât se poate de mediatizat la acea vreme l-a avut protagonist pe John Terry.

Acesta este căsătorit cu Toni Poole din anul 2007. La un moment dat însă, s-a vorbit despre o presupusă infidelitate cu Vanessa Perroncel. Chiar și așa, soția sa a decis să lase totul în urmă, iar .