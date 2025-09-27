Sport

Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul

Inclusiv în fotbal, infidelitate există. Iar dacă mulți se gândeau că fotbaliștii sunt predispuși să înșele, iată că sunt și partenere care cu călcat strâmb.
Valentina Vladoi
27.09.2025 | 17:00
Top iubite de fotbalisti care siau inselat partenerii Una dintre ele a confirmat public infidelitatea si a spus si motivul
SPECIAL FANATIK
Ce iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Se pare că mai multe iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii la un moment dat. Unele aventuri au fost intens mediatizate la vremea lor și în unele cazuri au fost chiar și confirmate public.

ADVERTISEMENT

Ce iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii

Una dintre aventurile care a zguduit fotbalul englez a fost cea dintre Vanessa Perroncel și John Terry. S-ar părea că modelul francez ar fi avut o aventură cu acesta, deși era într-o relație cu Wayne Bridge la acel moment.

Iar acesta nu este singurul caz. Un alt scandal cunoscut în fotbalul mondial este cel în care protagonista a fost Caroline Lijnen. De altfel, vedeta a vorbit și într-un interviu public despre incident și a confirmat infidelitatea.

ADVERTISEMENT

Caroline Lijnen forma un cuplu de trei ani cu starul lui Manchester City, Kevin De Bruyne. Aceasta l-a înșelat însă chiar cu coechipierul său, Thibaut Courtois și a dezvăluit și motivele, lucru pe care puține persoane l-ar face.

De ce l-a înșelat Caroline Lijnen pe Kevin De Bruyne

Se pare că a fost vorba despre o ”răzbunare”. Mai exact, Kevin De Bruyne nu i-ar fi acordat atenție. De cealaltă parte, Thibaut Courtois o asculta și a făcut mai multe pentru ea decât partenerul de atunci.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

„În acea seară, Thibaut mi-a oferit ceea ce nu primisem în timpul unei relații de trei ani cu Kevin. Cu Thibaut, puteam vorbi despre orice și chiar îmi pregătise o masă delicioasă. Kevin nu a făcut-o niciodată pentru mine”, povestea vedeta pentru Story Magazin.

ADVERTISEMENT
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă
Digisport.ro
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere

Wanda Nara l-a înșelat pe Maxi Lopez cu Mauro Icardi

Ce alte iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii? În 2014, Mandy Rickinger a călcat strâmb. Aceasta forma un cuplu la acel moment cu faimosul Christian Lell, pe care l-a înșelat cu Mesut Ozil.

Infidelitatea l-a afectat atât de mult pe Christian Lell, încât acesta a publicat și câteva capturi de ecran în care cei doi flirtau. Și evident, mai sunt și alte iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii, în contexte și mai neplăcute.

ADVERTISEMENT

Wanda Nara, spre exemplu, a început o aventură cu Mauro Icardi în 2013. La acel moment, ea forma un cuplu cu Maxi Lopez. Acest lucru nu a contat și de asemenea, nu a contat nici faptul că cei doi erau prieteni bun din copilărie.

Wanda și Mauro au rămas împreună, însă nu pentru mult timp. Presa din Argentinia scria recent că fosta parteneră a atacantului de la Galatasaray ar fi recunoscut că l-a înșelat pe acesta cu fostul său coechipier de la Inter, senegalezul Keita Balde.

Au mai existat și alte zvonuri legate de infidelitate, însă puține au fost confirmate. Chiar și așa, se pare că multe dintre iubitele fotbaliștilor au renunțat ușor la relații și nu s-au mai uitat în urmă.

Ce avere are, de fapt, David Beckham. Afacerile cu care a reușit să...
Fanatik
Ce avere are, de fapt, David Beckham. Afacerile cu care a reușit să facă bani mulți
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe...
Fanatik
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Cât vor plăti fanii pentru un tichet
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria...
Fanatik
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Balonul de Aur care ar retrograda-o pe UTA Arad, dar s-ar însura în...
iamsport.ro
Balonul de Aur care ar retrograda-o pe UTA Arad, dar s-ar însura în România: 'O ia pe Iulia Pîrlea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!