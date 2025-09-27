Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul

Se pare că mai multe iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii la un moment dat. Unele aventuri au fost intens mediatizate la vremea lor și în unele cazuri au fost chiar și confirmate public.

ADVERTISEMENT

Ce iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii

Una dintre aventurile care a zguduit fotbalul englez a fost cea dintre Vanessa Perroncel și John Terry. S-ar părea că modelul francez ar fi avut o aventură cu acesta, deși era într-o relație cu Wayne Bridge la acel moment.

Iar acesta nu este singurul caz. Un alt scandal cunoscut în fotbalul mondial este cel în care protagonista a fost Caroline Lijnen. De altfel, vedeta a vorbit și într-un interviu public despre incident și a confirmat infidelitatea.

ADVERTISEMENT

Caroline Lijnen forma un cuplu de trei ani cu starul lui Manchester City, Kevin De Bruyne. Aceasta l-a înșelat însă chiar cu coechipierul său, Thibaut Courtois și a dezvăluit și motivele,

De ce l-a înșelat Caroline Lijnen pe Kevin De Bruyne

Se pare că a fost vorba despre o ”răzbunare”. Mai exact, Kevin De Bruyne nu i-ar fi acordat atenție. De cealaltă parte, Thibaut Courtois o asculta și a făcut mai multe pentru ea decât partenerul de atunci.

ADVERTISEMENT

„În acea seară, Thibaut mi-a oferit ceea ce nu primisem în timpul unei relații de trei ani cu Kevin. Cu Thibaut, puteam vorbi despre orice și chiar îmi pregătise o masă delicioasă. Kevin nu a făcut-o niciodată pentru mine”, povestea vedeta pentru Story Magazin.

ADVERTISEMENT

Wanda Nara l-a înșelat pe Maxi Lopez cu Mauro Icardi

Ce alte iubite de fotbaliști și-au înșelat partenerii? În 2014, Mandy Rickinger a călcat strâmb. Aceasta forma un cuplu la acel moment cu faimosul Christian Lell, pe care l-a înșelat cu Mesut Ozil.

Infidelitatea l-a afectat atât de mult pe Christian Lell, încât acesta a publicat și câteva capturi de ecran în care cei doi flirtau. Și evident, mai sunt și alte iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii, în contexte și mai neplăcute.

ADVERTISEMENT

Wanda Nara, spre exemplu, a început o aventură cu Mauro Icardi în 2013. La acel moment, ea forma un cuplu cu Maxi Lopez. Acest lucru nu a contat și de asemenea, nu a contat nici faptul că cei doi erau prieteni bun din copilărie.

Wanda și Mauro au rămas împreună, însă nu pentru mult timp. .

Au mai existat și alte zvonuri legate de infidelitate, însă puține au fost confirmate. Chiar și așa, se pare că multe dintre iubitele fotbaliștilor au renunțat ușor la relații și nu s-au mai uitat în urmă.