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De-a lungul anilor, fotbalul românesc a oferit scene pe care astăzi greu ni le-am putea imagina, mai ales când ascensiunea inteligenței artificiale este una uriașă, iar oamenii care navighează pe internet trebuie să se uite de două ori înainte de a fi siguri că o filmare sau o fotgrafie este reală. În rândurile următoare vă vom prezenta cele mai tari momente din istoria fotbalului românesc, despre care astăzi sigur am crede că sunt generate cu AI.

Emil Săndoi s-a prezentat în fața camerelor alături de un pui de leu

În sezonul 1999/2000, Emil Săndoi a dat cariera de jucător pe cea de antrenor și a fost imediat pus pe banca Universității Craiova. Înainte de finalul sezonului, după o victorie care le-a asigurat oltenilor salvarea matematică de la retrogradare la finele unui an extrem de dificil, tehnicianul formației din Bănie s-a prezentat la interviuri împreună cu un pui de leu care avea la gât fularul Universității Craiova.

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La aproape trei decenii, momentul continuă să fie viral. Cu siguranță, dacă imaginile ar fi apărut în ziua de astăzi, nimeni nu ar fi crezut că acest episod chiar a avut loc pe un stadion din România. Momentul este și mai haios după ce, la un moment dat, reporterul întinde microfonul spre puiul de leu pentru „a-i lua declarații la cald”, după care antrenorul Craiovei îl mângâie pe cap.

„S-a întâmplat în sezonul 1999/2000. Sigur era pe final de sezon. E ceva ciudat, nu cred că se mai poate întâmpla în ziua de azi. Cred că doar la noi se putea întâmpla așa ceva. (n.r – Cum a ajuns leul pe stadion?) Nu pot să-mi explic. A fost un campionat, așa cum am spus atunci, cu cântec. Nu vreau să mai dezvolt ca să nu intrăm în alte amănunte. A fost un campionat cu totul și cu totul special, în care eu fusesem numit antrenor după câteva etape de la începutul campionatului. Până atunci eram jucător”, a declarat Emil Săndoi conform

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Starurile lui Dinamo cântă cu patos maneaua dedicată marii rivale: Steaua

În 2008, mai mulți fotbaliști ai lui Dinamo plănuiau să sărbătorească ziua de naștere a lui Gabriel Torje în oraș, după meciul de la Brașov. Înfrângerea împotriva echipei de sub Tâmpa a dus la decizia ca aceștia să-l serbeze pe tânărul star al „câinilor” acasă.

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Astfel, aceștia și-au comandat de mâncare, de băut și s-au distrat până în zorii zilei. La un moment dat, în timp ce petreceau, pe fundal începe să cânte celebra manea „Steaua e numai una”. Bineînțeles, nu a fost o întâmplare. Gabi Torje, Cristi Pulhac și Adrian Ropotan au fost filmați în timp ce cântau cu mare patos piesa lansată în anul 2006, dar care a devenit celebră abia după episodul cu fotbaliștii lui Dinamo. Filmarea a ajuns pe mâna tabloidelor, iar cei trei au fost amendați serios. Spre exemplu, o sumă mai mare decât salariul pe o lună de la acea vreme. În ziua de astăzi, dacă i-am vedea pe Alex Musi și Cătălin Cîrjan cântând o astfel de piesă dedicată rivalilor, cu siguranță am crede că nu poate fi real.

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Suporterii FCSB afișează mesajul „Doar Dinamo București” în play-off-ul de Champions League

În urmă cu zece ani a avut loc unul dintre cele mai cunoscute episoade din rivalitatea FCSB – Dinamo. Suporterii din DDB au luat legătura cu Gigi Becali, căruia i s-au prezentat drept fiind reprezentanții unei firme specializate în spectacole pe stadioane, astfel că i-au propus o coregrafie pentru meciul din play-off-ul Ligii Campionilor contra lui Manchester City.

Omul de afaceri a acceptat fără să se gândească ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei propuneri. Astfel, când au ajuns la meci, fanii FCSB au găsit pe scaune veste pe care le-au îmbrăcat, iar . Suporterii roș-albaștrilor de la Tribuna 2 au contribuit, fără să știe, la cea mai mare farsă realizată pe un stadion în fotbalul românesc.

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Helmuth Duckadam apără 4 penalty-uri consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni

din 1986, a devenit primul portar care reușea să pareze patru penalty-uri consecutive. Unde mai pui că miza meciului era una uriașă. De atunci, acest record a mai fost egalat de câțiva portari, însă partidele nu aveau o importanță atât de mare.

Această performanță părea imposibilă la acea vreme și, dacă nu am ști că este adevărat, sigur am crede că momentul este generat cu inteligența artificială. Pe cât de naturală este greșeala din comentariul lui Teoharie Coca-Cozma în momentul victoriei, pe atât de multe dubii ar genera astăzi: „Apără Duckadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni e la București!”, striga el după ce Duckadam i-a apărat penalty-ul lui Marcos Alonso.

Toți jucătorii naționalei și-au vopsit părul blond

Făcând o paranteză, în ziua de azi simpla participare la un Campionat Mondial a României ar părea generată cu inteligența artificială, însă la ultimul turneu final la care am fost prezenți, cel din 1998, a avut loc un moment savuros, cunoscut de toată lumea.

Fotbaliștii României au făcut un pariu în vestiar: toți își vor vopsi părul blond dacă se vor califica mai departe după primele două meciuri, care erau extrem de dificile. Totuși, „tricolorii” lui Anghel Iordănescu au învins atât Columbia, cu 1-0, cât și Anglia, cu 2-1, astfel că înaintea ultimului meci, cel cu Tunisia, toți fotbaliștii au apărut la meci într-un mod inedit: blonzi! Pariul era cunoscut doar în vestiar, nu și de publicul larg, tocmai de aceea oamenii de acasă au rămas surprinși. Gică Hagi a dezvăluit ulterior că ideea i-a aparținut lui Dan Petrescu.

Bogdan Stelea l-a luat pe sus pe Mehdi Ben Slimane în România – Tunisia

Tot în același meci, Bogdan Stelea a oferit un moment savuros. Mehdi Ben Slimane acuza o accidentare și șchiopăta foarte tare spre marginea terenului, întârziind foarte mult jocul, moment în care portarul naționalei României și-a pierdut răbdarea. L-a luat în spate ca pe un sac de cartofi și a fugit cu el până la marginea terenului.

Gigi Becali își repară Maybach-ul cu… o rangă

După ce a scăpat nevătămat dintr-un accident rutier cu un tir, Gigi Becali nu a mai așteptat ca mașina lui să fie trimisă în Germania pentru reparații, așa că s-a apucat singur de meșterit. Cu două răngi, omul de afaceri nu a stat mult pe gânduri și a încercat să repare stâlpul mașinii, care era foarte îndoit și bloca portiera. La acea vreme, patronul roș-albaștrilor a explicat că accidentul nu poate fi o întâmplare și, cu siguranță, a fost vorba despre un atentat.