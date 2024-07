Top salarii antrenori din SuperLiga. Elias Charalambous, urcare spectaculoasă în clasament

Antrenorii din SuperLiga au salarii considerabile, iar așteptările la echipele de top sunt mari în acest sezon. Antrenorul cipriot al FCSB se înscrie și el pe această listă după ce a luat titlul, după ce sezonul trecut era printre cei mai prost plătiți.

Cum arată topul celor mai bine plătiți antrenori din SuperLiga. Dan Petrescu nu mai e numărul unu

După ce ani la rând a fost cel mai bine plătit antrenor din SuperLiga, Dan Petrescu a fost detronat de noul antrenor al Rapidului, nord-irlandezul Neil Lennon. Dan Șucu îi oferă un salariu record britanicului: 40.000 de euro pe lună. Cu 480.000 de euro anual, fostul antrenor al lui Celtic e cel mai bine plătit tehnician din SuperLiga.

Prin comparație, „Bursucul” primește în Gruia de la Neluțu Varga cu 120.000 de euro mai puțin. Top trei este complet surprinzător de Ovidiu Sabău, care încasează 300.000 de euro pe an. Despre acest subiect a scris și .

Top cei mai plătiți antrenori din SuperLiga

Neil Lennon 480.000 euro anual Dan Petrescu 360.000 Ovidiu Sabău 300.000 Costel Gâlcă 280.000 Bernd Storck 200.000 Dorinel Munteanu 190.000 Elias Charalambous 180.000

Elias Chralambous a avut parte de cel mai mare salt

Elias Charalambous a primit la FCSB când a venit în 2022 un salariu de 10.000 de euro pe lună. După ce a ratat titlul, Gigi Becali i-a mișorat salariul lui Charalambous la jumătate. Cu 5.000 de euro, antrenorul FCSB-ului era tehnicianul cu cel mai mic salariu.

Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că , ceea ce s-a și întâmplat: „Eu acum am cel mai tare antrenor. Charalambous, toată viața. Până la moarte cu Charalambous și Pintilii. Am fost campion cu 7 etape înainte, nu cu 3. Va sta aici până la bătrânețe la FCSB cu noi.

Considerați că e român. Îi dublez, îi triplez salariul. Dacă ne calificăm, îi dau și mai mult de 20.000 (n.r. – de euro). Dar stai să ne calificăm”, a spus Gigi Becali. Ulterior, s-a ținut de cuvânt și a declarat: „I-am triplat contract, prime, bonusuri, tot”.

Elias Charalambous poate deveni însă cel mai bine plătit antrenor din SuperLiga

dacă va reuși să califice echipa în grupele UEFA Champions League: „O să văd în funcție de rezultate, că vreau să îl țin, trebuie să îi dau salariu mare. El n-are acum decât 5000 de euro. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană îi dau 20-25 de mii. Îi dau primă 500 de mii. Nu mai vreau să plece omul. Campionatul îl luăm, deci clar îi prelungesc”.

Patronul FCSB-ului vrea să facă profit și cu Elias Charalambous: „El dacă va califica echipa (n.r. – grupele Champions League) nu pleacă. I-am zis eu în glumă, ‘Băi, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane de euro salariu’. Și știi ce a zis? ‘Dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, o să merg’.

Și pentru cuvintele astea, dacă mă ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare ca să nu mai plece în nicio țară din Arabia, să stea la mine la biserică, la bază la FCSB. Îi voi face salariu mare, îi voi da prime mari din calificări și să nu mai plece nicaieri.

Dacă așa a zis. ‘De voi avea ofertă, o să te întreb pe tine dacă ești de acord. Și fac ce zici tu’. Păi vezi? El are 1 an contract, până în vară, dar gata, acum el are cât vrea el. Cât vrea el și cât vreau eu. Eu vreau pentru că e un om extraordinar”, a mai spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

