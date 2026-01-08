Sport

Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani

Câți bani a luat Gigi Becali din transferuri. Pe ce loc se află cedarea lui Adrian Șut în Emirate.
Bogdan Mariș
08.01.2026 | 14:15
SPECIAL FANATIK
Unde se duce cedarea lui Adrian Șut în topul transferurilor făcute de Gigi Becali la FCSB. Foto: colaj Fanatik
FCSB s-a înțeles cu Al-Ain, grupare din Emiratele Arabe Unite, pentru transferul lui Adrian Șut, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Numele mijlocașului se adaugă pe o listă impresionantă de jucători care au părăsit gruparea patronată de Gigi Becali pentru sume importante.

Transferul lui Dennis Man la Parma, pentru 12.6 milioane de euro, rămâne cea mai importantă mutare efectuată de FCSB, însă gruparea „roș-albastră” a vândut de-a lungul anilor mai mulți jucători unor echipe din străinătate pentru sume importante.

FANATIK a dezvăluit că mijlocașul Adrian Șut va semna cu Al-Ain, grupare din Emiratele Arabe Unite, iar formația patronată de Gigi Becali va încasa aproximativ 2 milioane de euro în schimbul său. Pornind de la plecarea lui Vlad Chiricheș la Tottenham în 2013, FCSB a încasat aproape 87 de milioane de euro din transferuri, nu mai puțin de 13 jucători fiind vânduți în străinătate pentru cel puțin 2 milioane.

Cum arată topul celor mai valoroși jucători vânduți de FCSB

În 2013 și 2014, FCSB reușea să vândă doi fundași centrali în Premier League. Vlad Chiricheș era cumpărat de Tottenham cu 9.5 milioane de euro, un record la acea vreme pentru gruparea „roș-albastră”, iar Southampton plătea 6.8 milioane pentru Florin Gardoș. De atunci, FCSB a văndut alți 11 jucători pentru cel puțin 2 milioane de euro, Adrian Șut adăugându-și numele pe această listă.

Cum arată topul jucătorilor vânduți de FCSB în ultimii 13 ani (sumele sunt conform transfermarkt și includ eventuale bonusuri)

  1. Dennis Man la Parma (2021) – 12,6 milioane de euro
  2. Nicolae Stanciu la Anderlecht (2016) – 11 milioane de euro
  3. Vlad Chiricheș la Tottenham (2013) – 9.5 milioane de euro
  4. Florin Gardoș la Southampton (2014) – 6.8 milioane de euro
  5. Florinel Coman la Al-Gharafa (2024) – 6 milioane de euro
  6. Olimpiu Moruțan la Galatasaray (2021) – 4.1 milioane de euro
  7. Florin Tănase la Al-Jazira (2022) – 3 milioane de euro
  8. Alexandru Chipciu la Anderlecht (2016) – 3 milioane de euro
  9. Constantin Budescu la Al-Shabab (2018) – 2.5 milioane de euro
  10. Claudiu Keșeru la Al-Gharafa (2015) – 2.4 milioane de euro
  11. Mihai Pintilii la Al-Hilal (2014) – 2.4 milioane de euro
  12. Raul Rusescu la Sevilla (2013) – 2.2 milioane de euro
  13. Adrian Șut la Al-Ain (2026) – 2 milioane de euro

La ce sumă este cotat Adrian Șut

Adrian Șut este cotat de Transfermarkt la 3.8 milioane de euro, fiind pe locul 4 din acest punct de vedere în actualul lot al FCSB-ului, după Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu. Cota internaționalul român a scăzut recent, de la 4.5 milioane de euro, aproape toți jucătorii din lotul campioanei fiind afectați de rezultatele sub așteptări pe care echipa le-a avut în acest sezon.

Doar doi jucători din lotul actual al lui Al-Ain sunt mai bine cotați decât Adrian Șut. Este vorba despre fotbalistul de bandă marocan Soufiane Rahimi, care valorează 6 milioane de euro, și de mijlocașul ofensiv paraguayan Alejandro Romero, cunoscut ca și „Kaku”, cotat la 5 milioane.

  • 8 selecții are Adrian Șut la echipa națională a României
  • 11 jucători români au evoluat de-a lungul timpului în prima ligă din Emiratele Arabe Unite
Tags:
