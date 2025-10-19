Top trei cei mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu se află printre ei, clasamentul surprinzător realizat de Zlatan Ibrahimovic

Care sunt cei mai buni fotbaliști din istorie? Iată o veșnică dispută în lumea sportului rege, care a împărțit fenomenul în mai multe tabere. În trecut, ”lupta” s-a dat între Maradona și Pele, iar în vremurile contemporane între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Legendarul Zlatan Ibrahimovic a spus, recent, care este podiumului celor mai buni ”all time” în opinia sa.

Cine a fost mai bun: Messi sau Ronaldo? Verdictul dat de Zlatan Ibrahimovic

În iunie 2023, cu ochii în lacrimi, atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic anunța că pune definitiv ”ghetele în cui”. La acea vreme, în ultimul al sezonului din Seria A, câștigat de AC Milan cu 3-1, ”Ibra” ținea un discurs de adio la finalul meciului cu Verona. Mii de suporteri, dar și coechipierii săi plângeau.

Atât în anii săi de activitate, cât și după retragere, legenda suedeză nu s-a temut în niciun moment să-și împărtășească opiniile atunci când a trebuit să vorbească despre cei mai buni jucători din toate timpurile. Fiind contemporan cu Messi și Ronaldo, pe care i-a avut colegi sau rivali, Ibrahimovic a tranșat rapid această dispută ”care dintre cei doi a fost mai bun?”.

Relativ recent, în 2024, Zlatan și-a expus clar . Este cunoscut faptul că suedezul a fost întotdeauna un mare admirator al lui Lionel Messi. Aproape mereu, acesta a spus despre argentinian că a fost cu o clasă peste marele său rival, Cristiano Ronaldo.

În iulie anul trecut, imediat după ce Argentina a câștigat Copa America, suedezul l-a ridicat în slăvi pe starul sud american. Ibra nu a ezitat să-l ironizeze indirect pe CR7. ”Lucrul care mi-a plăcut cel mai mult la finala Copei America a fost că, atunci când Messi a părăsit terenul, a plâns și apoi s-a uitat la meci fără să reacționeze prea mult.

El nu a început să dea instrucțiuni echipei, care să-l pună în lumina reflectoarelor. Messi vorbește pe teren cu mingea la picior și atât. Messi are încredere în jucătorii săi și știe că are războinici care joacă alături de el, ei chiar meritau să câștige Copa America”, a spus Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic 🗣️: "What I really liked about today's match is that when Messi left the match, he cried and sat watching the match without reacting much. He did not start giving instructions to the team to put the spotlight on him.” “Messi speaks on the field with the ball… — Messi FC World (@MessiFCWorld)

În cele spuse mai sus, Zlatan a făcut o trimitere clară la finala Europeanului din 2016. Este cunoscut faptul că, în meciul cu Franța, portughezul s-a accidentat în primele minute. Ulterior, de pe bancă, s-a comportat ca un adevărat antrenor, până la finalul partidei, ajunse în prelungiri.

Cum arată un top trei cu cei mai buni fotbaliști din istorie în opinia lui Zlatan Ibrahimovic

În 2025, Zlatan a ”recidivat” și l-a marginalizat din nou pe Cristiano Ronaldo atunci când a trebuit să vorbească de topul cu cei mai buni fotbaliști istorie. Într-un interviu acordat celor de la , suedezul a fost pus să alcătuiască un top 3 al celor mai buni fotbaliști din istorie în opinia lui.

A menționat imediat trei nume legendare din trecut și din prezent: ”Ronaldo (R9 – brazilianul), Maradona și Messi”. Dar care a fost ordinea valorii acestora, în opinia lui ”Ibra”?

Ei bine, deși îl admiră enorm, fiind coleg cu el la Barcelona (sezonul 2009 – 2010), Ibrahimovic l-a plasat pe Messi pe ultima treaptă a podiumului. ”Pentru poziția a treia, o să spun Messi. A câștigat… nu sunt sigur dacă mai are ceva de câștigat.”

În ciuda faptului că atacantul suedez nu a avut cea mai bună perioadă a sa în Spania, el apreciază totuși că a putut juca alături de Messi. ”Cred că Messi este unic. Nu știu dacă vom vedea un alt jucător făcând lucrurile pe care le face el, pentru că are stilul lui. Nu cred că este posibil ca altcineva să mai facă ce a realizat el”.

Al doilea în ierarhia cu cei mai buni fotbaliști istorie, în opinia suedezului, este compatriotul lui Messi, Diego Armando Maradona. ”Îi voi da locul doi lui Maradona. Pentru mine, a fost un jucător adevărat. A făcut totul cu inima, cu toate emoțiile posibile”.

Iar cel mai bun jucător din toate timpurile, cel puțin pentru Ibrahimovic, a fost Ronaldo. Nu Cristiano, ci Ronaldo Luis Nazário de Lima. Clasicul. Brazilianul – R9. ”În opinia mea, Ronaldo, fenomenul, brazilianul, el era fotbalul. Când te uiți la anumiți jucători, a doua zi încerci să-i imiți.

Întotdeauna le spun tuturor celor care joacă cu mine: Ronaldo este fotbalul. Acest Ronaldo este fotbalul. Felul în care se mișca, felul în care făcea acele deplasări, acele alergări labirintice. În opinia mea, el este cel mai bun jucător din istorie, fără îndoială”, a spus Zlatan.

Cine a fost idolul lui Zlatan Ibrahimovic

În ciuda aroganței sale, Zlatan Ibrahimovic a avut puterea să recunoască, în trecut, că . În 2016, pe când evolua la Manchester United, suedezul a acceptat cu fair-play să spună că nu el poate fi numit cel mai bun fotbalist din lume.

”Pentru mine, Ronaldo a fost cel mai bun. Un jucător complet: de fiecare dată când atingea mingea se întâmpla ceva. El reprezenta fotbalul pentru că fiecare jucător visa să fie ca el şi a fost un mare exemplu”, a spus suedezul de 44 de ani, citat de .

Ajuns la 49 de ani, ”Il Fenomeno” – Ronaldo este considerat unul din cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Adevăratul Ronaldo, cum este cunoscut în lumea fotbalului, este o legendă. Și-a trecut în palmares de două ori Campionatul Mondial cu Brazilia, în 1994 și 2002. A cucerit Copa America în 1997 și 1999.

A fost campion al Spaniei cu Real Madrid, a câștigat de patru ori Supercupa (de două ori cu Barcelona şi de două ori cu Real Madrid) şi o Cupă a Spaniei cu Barcelona. Cu gruparea de pe Bernabeu a cucerit în 2001-2002 Supercupa Europei. În cariera sa, Ronaldo a jucat la Cruziero, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milano, Real Madrid și AC Milan. S-a retras din fotbal în 2011 de la echipa braziliană Corinthians.

Pe plan individual, acesta a cucerit numeroase trofee. În trei rânduri, 1996, 1997 și 2002, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii. De asemenea, a câștigat Balonul de Aur în 1997 și 2002.