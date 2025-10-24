Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui Gigi Becali a fost extrem de apreciată

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut în a treia etapă din UEFA Europa League împotriva lui Bologna, însă prestațiile a trei jucători au ieșit în evidență și au fost analizate de presa din Italia. Ștefan Târnovanu, Daniel Bîrligea, dar nu în ultimul rând Mihai Lixandru, soluție de avarie pentru FCSB în centrul apărării, au fost lăudați de italieni.

Presa din Italia, aplauze pentru improvizația lui Gigi Becali. Ce notă a primit Mihai Lixandru

Mihai Lixandru a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren pentru FCSB, deși el nu evoluează pe poziția sa naturală. Mijlocaș central de profesie, a fost nevoit să joace în centrul apărării, alături de Ngezana.

Din cauza multiplelor accidentări de la FCSB, Lixandru a trebuit să-și facă datoria acolo unde a fost nevoie de el, iar italienii i-au apreciat prestația: „A făcut niște blocaje remarcabile, în special în faza în care Lykogiannis încearcă să-l găsească pe Orsolini în careu”, au scris cei de la , care l-au notat cu 6,5.

Daniel Bîrligea, o nouă prestație de invidiat. Ce au scris italienii: „Brutal în dueluri și inteligent în joc”

Vârful de lance al FCSB a fost șiret la o fază în careul celor de la Bologna, reușind să înscrie inteligent de lângă Lucumi. Italienii nu au trecut cu vederea calitatea din duelurile sale și l-au notat tot cu 6,5: „Brutal în duelurile sale cu Vitik și Lucumì. L-a anticipat cu inteligență pe acesta din urmă, marcând golul care a dus scorul la 1-2”, a scris aceeași publicație.

Ștefan Târnovanu a ținut-o pe FCSB în joc. Ce s-a scris despre cel ce putea fi eroul campioanei României

Dacă FCSB ar fi reușit să o egaleze pe Bologna, un mare merit la acest rezultat l-ar fi avut Ștefan Târnovanu, care și-a salvat echipa în repetate rânduri atât la scorul de 0-2, cât și la 1-2, iar acest lucru i-au adus laude din partea presei din Peninsulă:

„Și-a menținut echipa pe linia de plutire până la final, refuzându-le lui Orsolini și Odgaard bucuria unui gol. Chiar și la golul lui Dallinga, inițial a parat o minge grea, deviată. Nu a avut nicio vină la primul gol”, au spus italienii despre portarul lui FCSB, care a primit aceeași notă ca a lui Bîrligea și Lixandru.

Adrian Șut a scăpat de criticile italienilor! A fost confundat cu Baba Alhassan

Dacă am vorbit despre cei ce s-au descurcat și au fost remarcați, trebuie să vorbim și despre cei ce nu au avut cea mai bună zi pe terenul de fotbal. Baba Alhassan, fotbalist titularizat la centrul terenului în pereche cu Adrian Șut, a primit doar nota 5 de la presa din Italia, cel mai mic calificativ dintre toți jucătorii din meci. Deși nici ghanezul nu a avut un joc formidabil, Adrian Șut nu a fost cu nimic mai bun în partida de pe Arena Națională.

Ceea ce i-a determinat pe italieni să-i ofere nota 6 lui Șut, iar lui Baba Alhassan doar 5, a fost faza în care Șut pierde mingea la primul gol, care i-a fost atribuită celuilalt mijlocaș central al „roș-albaștrilor”: „Baba Alhassan îl lasă pe Freuler să îi fure mingea la faza care a adus Bologna în avantaj. A avut mai multe intervenții întârziate, care îl puteau costa scump”, au mai notat italienii despre Baba, atribuindu-i greșeala lui Adrian Șut.