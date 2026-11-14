Topul celor mai spectaculoase handbaliste de la SCMU Craiova! Atrag toate privirile. Galerie Foto

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SCMU Craiova nu înseamnă doar spectacol pe terenul de handbal, ci și câteva prezențe care atrag atenția în afara competiției. Orsolya Mozes, Rebeka Podor și Ida Kallhovd sunt trei dintre sportivele din lotul formației din Bănie care impresionează și prin aparițiile lor. Cele trei handbaliste au origini și povești diferite, însă au în comun pasiunea pentru sport și dorința de a obține rezultate importante în tricoul alb-albastru. FANATIK vă prezintă o galerie foto cu cele trei jucătoare.

Orsolya Mozes, Rebeka Podor și Ida Kallhovd, trei prezențe care atrag atenția la SCMU Craiova

Handbalul feminin din Bănie are parte de câteva nume interesante în actualul lot al SCM Universitatea Craiova. Pe lângă experiența și valoarea sportivă, trei dintre handbalistele echipei se remarcă și prin aparițiile lor: Orsolya Mozes, Rebeka Podor și Ida Kallhovd.

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Cele trei sportive vin din medii diferite și au parcursuri interesante înainte de a ajunge la Craiova. Una reprezintă România, alta Ungaria, iar cea de-a treia vine din Norvegia, țară cu o tradiție impresionantă în handbalul feminin.

Orsolya Mozes, tânăra extremă dreapta care a crescut în handbalul românesc

Orsolya Maria Mozes este una dintre jucătoarele tinere ale formației din Bănie. Născută în 2004, handbalista evoluează pe postul de extremă dreapta și a ajuns la SCMU Craiova în vara anului 2024, după experiența de la CSM Deva.

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La momentul transferului, clubul oltean sublinia că Orsolya era componentă a naționalei de tineret a României și că acumulase deja experiență la competițiile europene și mondiale de juniori și tineret. Mozes reprezintă una dintre opțiunile de viitor ale echipei craiovene, iar evoluțiile sale completează, mai exact, povestea unei generații tinere de .

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Rebeka Podor, handbalista din Ungaria care a impresionat prin eficiența în fața porții

Rebeka Podor este una dintre achizițiile importante ale SCMU Craiova. Handbalista maghiară după ce a avut un sezon impresionant în campionatul Ungariei, unde a reușit să marcheze 237 de goluri și să termine pe primul loc în clasamentul marcatoarelor. La momentul anunțării transferului, în ianuarie 2026, clubul craiovean o prezenta drept una dintre cele mai spectaculoase jucătoare ale handbalului european.

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Podor a venit cu ambiții mari în România și a demonstrat deja că poate avea un impact important în ofensiva formației oltene. Spre exemplu, în victoria recentă cu Rapid București, scor 25-24, handbalista maghiară a înscris patru goluri și a fost decisivă în momentele cheie.

Ida Kallhovd, norvegianca venită dintr-o școală de handbal de elită

Ida Syversen Kallhovd completează acest trio. Handbalista norvegiană evoluează pe postul de extremă dreapta și a ajuns la SCMU Craiova după experiențele de la Fredrikstad, Byåsen și Oppsal. Oficialii clubului din Bănie au evidențiat pregătirea sa într-un campionat puternic, dar și experiența acumulată în loturile naționale de junioare și tineret ale Norvegiei.

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În vârstă de 25 de ani la momentul venirii în România, Ida aduce în Bănie caracteristicile școlii nordice de handbal: viteză, disciplină tactică și eficiență. Astfel, cele trei handbaliste fac parte dintr-un lot destul de puternic al revelației sezonului din Liga Florilor, SCMU Craiova. Suporterii le pot urmări atât în meciurile din Liga Florilor, cât și în galeria foto pregătită de FANATIK.