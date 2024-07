Topul aeroporturilor din Europa. Pe ce poziție se situează „Henry Coandă”

„Henry Coandă” este situat în coada clasamentului celor mai de top aeroporturi europene. Acesta este pe locul 40.

Nota 3 pentru „Henry Coandă”

Aeroportul Otopeni a avut o notă mică față de alte aeroporturi din Europa. Acesta a fost evaluat din mai multe puncte de vedere: restaurante, magazine, atracții unice, timpul mediu de așteptare, atracții pentru copii, costul unei beri și costul secțiunii VIP.

, la fel și pentru magazine. Din punct de vedere al atracțiilor unice, „Henry Coandă” este cotat cu 1 din 12.5. Puțin mai bine, în această situație, stăm din punct de vedere al aeronavelor care pleacă la timp, cu un scor de 9, conform .

Zero am primit la capitolul atracții pentru copii și pentru timpul de așteptare. Un scor maxim am primit pentru costul berii, 12.5 din 12.5. În final, scorul total a fost 34.5/100. De asemenea, aeroportul a fost considerat și cel mai plictisitor, conform sursei citate.

Pe primul loc, cel mai bine cotat aeroport este Berlin Brandenburg Airport. Acesta are un scor total de 79.5 din 100 și este considerat cel mai bun din perspectiva facilităților.

„Henri Coandă” amendat

În plină caniculă, Aeroportul Otopeni a rămas fără aer condiționat în terminalele Plecări și Sosiri. a amendat Aeroportul Internațional Henri Coandă cu 10.000 de lei.

„În urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii care semnalau defecţiuni la sistemul de ventilaţie din Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi a temperaturilor caniculare din aceste zile, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat un control operativ la acest obiectiv gestionat de Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti.

Verificările au confirmat existenţa unei temperaturi ambientale peste limita normală, respectiv între 24-31 grade Celsius în zonele terminalelor Plecări şi Sosiri, precum şi în saloanele din zona internaţională Schengen şi non-Schengen. Ca atare, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: amendă contravenţională în cuantum de 10.000 lei; măsura remedierii deficienţei, în termen de 48 de ore”, a transmis ANPC.

De asemenea, problemele există și când vine vorba despre întârzierile și anulările zborurilor. Reprezentanții autorității au subliniat faptul că spațiul aerian a înregistrat aproximativ 450.000 de minute de întârziere.