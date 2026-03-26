Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi

De-a lungul anilor, în Turcia au antrenat mai mulți tehnicieni din țara noastră. Cum arată topul antrenorilor români trecuți pe aici. Nici Mircea Lucescu, nici Gheorghe Hagi nu sunt pe locul 1.
Adrian Baciu
26.03.2026 | 14:15
Gigi Mulțescu, lider în topul antrenorilor români din Turcia. Sursa foto: colaj Fanatik
Mereu, în special în deceniile de după Revoluție și în prezent, Turcia a fost „casa românilor”. Aici au ajuns tehnicieni la echipele de club și chiar la națională plus o multitudine de jucători. Cum arată topul antrenorilor români care au muncit aici. Interesant este faptul că nici Mircea Lucescu și nici Gheorghe Hagi nu sunt pe locul 1 în această ierarhie.

Topul antrenorilor români care au pregătit echipe din Turcia, condus de un nume surpriză

În prezent, în Turcia nu mai antrenează niciun român. Avem, în schimb, mulți jucători aici, de la Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, la Deian Sorescu, Alexandru Maxim sau Denis Drăguș. Antrenorii, deși datori în ultimii ani, au scris istorie în Turcia. Fără îndoială, Mircea Lucescu, 80 de ani, este în frunte la capitolul performanțe majore. „Il Luce” a impresionat atât la Galatasaray, cât și la rivalii din Istanbul, Beșiktaș.

Actualul antrenor al naționalei României nu este însă lider la capitolul antrenorilor autohtoni cu cele mai multe meciuri pe banca formațiilor din Turcia. Pe locul 1 se află regretatul Gheorghe Mulțescu. Plecat dintre noi în urmă cu doi ani, la 72 de ani, acesta a fost recunoscut ca un veritabil globetrotter al băncilor tehnice.

În emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a prezentat clasamentul românilor care au muncit în Turcia pe băncile tehnice. „SMURD-ul”, cum era supranumit Mulțescu în țară, are peste 200 de meciuri în Superliga turcă, ceea ce înseamnă enorm pentru un străin. În fața lui, într-un clasament general al stranierilor, se află doar 4 nume: Christoph Daum, Gordon Miller, Nenad Bijedic și Safet Susic.

Omul care a antrenat cel mai mult în Turcia a fost Gigi Mulțescu. Nu Mircea Lucescu. În acest top, Șumudică este aproape de top 10”, a spus Vochin. În Turcia, Mulțescu a antrenat mai multe cluburi: Samsunspor (în două mandate), Kayserispor sau Adanaspor. Nu a câștigat trofee majore, dar a fost extrem de apreciat.

Ce loc ocupă Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi în acest clasament

În ceea ce-i privește pe legendarii Mircea Lucescu și Gică Hagi, aceștia sunt de la locul 10 în jos, în topul general. La capitolul români, Lucescu este al doilea după Gigi Mulțescu, cu 136 de meciuri. Urmează Marius Șumudică, cu 130 de meciuri, apoi Gică Hagi cu doar 72 de meciuri. Iată, mai jos, clasamentul general:

Topul all-time al antrenorilor străini din Turcia:

  1. Cristoph Daum – 290 meciuri
  2. Gordon Milner – 281 meciuri
  3. Nenad Bijedic – 224 meciuri
  4. Safet Susic – 223 meciuri
  5. Gigi Mulțescu – 216 meciuri
  6. Milorad Mitrovic – 213 meciuri
  7. Shota Arveladze – 198 meciuri
  8. Todor Veselinovic – 151 meciuri
  9. Jozef Jarabinsky – 147 meciuri
  10. Mircea Lucescu – 136 meciuri
  11. Marius Șumudică – 130 meciuri
  12. Gică Hagi – 72 meciuri

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
