Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi

Mereu, în special în deceniile de după Revoluție și în prezent, Turcia a fost „casa românilor”. Aici au ajuns tehnicieni la echipele de club și chiar la națională plus o multitudine de jucători. Cum arată topul antrenorilor români care au muncit aici. Interesant este faptul că nici Mircea Lucescu și nici Gheorghe Hagi nu sunt pe locul 1 în această ierarhie.
În prezent, în Turcia nu mai antrenează niciun român. Avem, în schimb, mulți jucători aici, de la Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, la Deian Sorescu, Alexandru Maxim sau Denis Drăguș. Antrenorii, deși datori în ultimii ani, au scris istorie în Turcia. Fără îndoială, Mircea Lucescu, 80 de ani, este în frunte la capitolul performanțe majore. „Il Luce” a impresionat atât la Galatasaray, cât și la rivalii din Istanbul, Beșiktaș.
Actualul antrenor al naționalei României nu este însă lider la capitolul antrenorilor autohtoni cu cele mai multe meciuri pe banca formațiilor din Turcia. Pe locul 1 se află regretatul Gheorghe Mulțescu. Plecat dintre noi în urmă cu doi ani, la 72 de ani, acesta a fost recunoscut ca un veritabil globetrotter al băncilor tehnice.
În emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a prezentat clasamentul românilor care au muncit în Turcia pe băncile tehnice. „SMURD-ul”, cum era supranumit Mulțescu în țară, are peste 200 de meciuri în Superliga turcă, ceea ce înseamnă enorm pentru un străin. În fața lui, într-un clasament general al stranierilor, se află doar 4 nume: Christoph Daum, Gordon Miller, Nenad Bijedic și Safet Susic.
„Omul care a antrenat cel mai mult în Turcia a fost Gigi Mulțescu. Nu Mircea Lucescu. În acest top, Șumudică este aproape de top 10”, a spus Vochin. În Turcia, Mulțescu a antrenat mai multe cluburi: Samsunspor (în două mandate), Kayserispor sau Adanaspor. Nu a câștigat trofee majore, dar a fost extrem de apreciat.
În ceea ce-i privește pe legendarii Mircea Lucescu și Gică Hagi, aceștia sunt de la locul 10 în jos, în topul general. La capitolul români, Lucescu este al doilea după Gigi Mulțescu, cu 136 de meciuri. Urmează Marius Șumudică, cu 130 de meciuri, apoi Gică Hagi cu doar 72 de meciuri. Iată, mai jos, clasamentul general:
Topul all-time al antrenorilor străini din Turcia: