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Edi Iordănescu a semnat miercuri contractul cu Watford, locul 20 în Championship, și va avea ocazia să lucreze în una dintre cele mai competitive ligi din Europa. Liga a 2-a engleză este ticsită de jucători și antrenori de top, iar fostul selecționer are o misiune foarte complicată la noua echipă. Va încasa și un salariu foarte bun, chiar dacă nu suficient pentru a intra în top 3 cei mai bine plătiți antrenori români.

Ce salariu primește Edi Iordănescu la Watford, în Championship. Englezii au acceptat să-i achite o sumă foarte importantă

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, încă de la începutul săptămânii, pentru a o prelua pe Watford. La acel moment, negocierile erau încă în toi. Dar miercuri a devenit oficial, iar Iordănescu jr. a și urmărit din tribune partida pe care noua sa echipă a pierdut-o în fața celor de la Blackburn, scor 0-1.

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„Am vorbit cu Edi, iar șansele sunt mari de tot ca el să ajungă în Liga 2 din Anglia. Din informațiile FANATIK, lui Edi i s-a propus un contract până în vară, cu opțiune de prelungire. Cu tot cu bonusuri ar câștiga pe lună 100.000 de lire sterline, obiectivul fiind promovarea în Premier League”, anunța Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. Între timp, mutarea s-a oficializat.

Astfel, Edi Iordănescu va încasa aproximativ 1,5 milioane de euro pe sezon la Watford. Suma ar fi putut fi considerabil mai mare dacă ar fi acceptat o propunere din Golf, dar antrenorul de 48 de ani a pus proiectul sportiv pe primul plan. În acest moment, Cosmin Olăroiu, Cristi Chivu, Răzvan Lucescu și Cosmin Contra sunt antrenori mai bine plătiți în acest moment.

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Cosmin Olăroiu, cel mai bine plătit antrenor român. Ia 6 milioane de euro pe sezon la Al Jazira

Cosmin Olăroiu este deja de mai mulți ani . Olăroiu, 57 de ani, a semnat în vară în Emiratele Arabe Unite, cu Al Jazira. Și primește un salariu colosal, 6 milioane de euro pe an. Contractul pe care l-a semnat este valabil până în vara lui 2028. Aceeași sumă o încasa anual și din precedentul acord, cu naționala Emiratelor Arabe Unite.

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Al doilea cel mai bine plătit antrenor român este Cristi Chivu. Românul de 46 de ani, campion în Serie A în sezonul trecut, încasează un salariu de 4 milioane de euro pe sezon la formația din Milano. Chivu a semnat pentru postul de antrenor al lui Inter Milano în vara lui 2025, iar înțelegerea este scadentă în vara lui 2028.

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Cristi Chivu și Răzvan Lucescu completează podiumul celor mai bine plătiți antrenori români

Revenim în Golf pentru al treilea cel mai bine antrenor român. Este vorba despre Răzvan Lucescu, cel care încasează 2,5 milioane de euro pe sezon în Qatar, la Al Sadd. Lucescu jr, 57 de ani, a semnat în vara acestui an, iar contractul este valabil până în vara lui 2028. Înainte de Al Sadd, Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK, în Grecia.

Tot în Qatar lucrează și al patrulea cel mai bine antrenor român, la rândul său un fost selecționer al României. Este vorba despre Cosmin Contra, antrenorul celor de la Al Arabi. Contra, 50 de ani, primește un salariu de 1,7 milioane de euro pe an la formația din Stars League. A semnat în octombrie 2025, iar contractul este valabil până în vara lui 2028.

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