Topul celor mai bine plătiți Faimoși de la Survivor România 2021. Încasează săptămânal o mică avere

De când a dat startul noului sezon al celui mai dur și intens reality show difuzat vreodată pe micile noastre ecrane, Survivor România, Kanal D se află la loc de cinste în topul preferințelor publicului. Nici nu se putea altfel, la ce eforturi s-au făcut, mai ales din punct de vedere financiar, pentru a convinge cele 12 vedete din echipa Faimoșilor să se aventureze în jungla din Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit unor surse citate de click.ro, cel mai bine plătit concurent este, de departe, Ionuț Remus Dumitrache. Nu vă spune nimic acest nume? Vă dăm un indiciu: vorbim despre manelistul care a reușit să pună punct dominației instaurate de Florin Salam, Nicolae Guță și ceilalți „grei” ai genului.

„Mi-am dorit să intru în competiţia «Survivor România» pentru că vreau să mă redescopăr, să-mi pun gândurile în ordine, să îmi dau seama care sunt oamenii pe care îi iubesc şi care mă iubesc”, a dezvăluit acesta înainte să înceapă competiția. „Redescoperirea” lui nu este, însă, deloc ieftină pentru mai marii postului din trustul Dogan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, cel mai bine plătit Faimos de la Survivor România 2021. Nici colegii lui nu se lasă mai prejos

După Puterea Dragostei, propriul reality-show și o mulțime de alte emisiuni la care a participat ca invitat în ultima perioadă, pentru Jador a urmat aventura vieții lui. Nu înainte, însă, de a-și negocia la sânge locul în echipa Faimoșilor.

Conform sursei citate, fiecare săptămână petrecută în jungla din Dominicană îi aduce manelistului cel puțin 4.500 de euro. Nici Alexandra Stan nu a acceptat să ia parte la Survivor România fără ca această experiență să-i aducă în conturi o sumă frumușică.

ADVERTISEMENT

Deși nu se poate lăuda cu rezultate remarcabile pe traseu, îndrăgita artistă încasează săptămânal peste 2.500 de euro. Topul celor mai bogați concurenți din tabăra Faimoșilor este completat de Cătălin Moroşanu, Costi Ioniţă şi Culiţă Sterp, care primesc între 1.500 şi 3.000 de euro pentru că au acceptat această provocare.

În schimb, Zannidache, tânărul artist care a atras privirile tuturor din prima clipă, datorită look-ului ieșit din comun, tatuajelor care îi acoperă aproape tot corpul și atitudinii nonconformiste, nu a reușit să dea lovitura în plan financiar. Cu toate acestea, speră să acceadă în finala competiției și – de ce nu? – să ridice mult râvnitul trofeu deasupra capului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și dacă tot am pomenit de tatuajele sale, trebuie spus că acestea exprimă frustrarea, revolta și toate experiențele dure la care l-a supus viața, în ciuda vârstei fragede. Abandonat de părinți și crescut la orfelinat, Zanni și-a văzut visul cu ochii în momentul în care l-a întâlnit pe Alex Velea.

„Fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă… Am tatuat pe mine numai sentimente. Tatuajul de pe tâmplă înseamnă totul, universul. Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă aveam bani le făceam pe toate în același timp. Am investit foarte mult în ele, câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1200 de lei. Tatuajul ”HOME” reprezintă visul meu, acela de a avea o casă a mea.

Mi-am tatuat pe spate mesajul ”Home is Where Your Heart Is”, care este tatuat lângă mesajul ”Homeless”. Încă nu știu unde îmi este inima, sunt neliniștit teribil. Casa mea va fi acolo unde mă voi simți liniștit. M-am obișnuit cu sentimentul ăsta de neliniște.

ADVERTISEMENT

Sunt mereu agitat, frustrat. Mi-am tatuat pe tâmplă ”Understand Why” pentru că, cu cât înțelegi mai mult, ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici.

Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

ADVERTISEMENT

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a dezvăluit Zannidache înainte să pornească în aventura vieții lui.