Topul celor mai frumoase goluri din istoria Campionatului Mondial. Video

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Cupa Mondială este turneul final unde orice fotbalist visează să ajungă, dar mai ales să marcheze pentru echipa lui națională. Competiția, care datează din 1930, a strâns foarte multe momente deosebite până acum. FANATIK vă prezintă în cele ce urmează goluri rămase în istorie pentru frumusețea lor la Cupa Mondială, iar lista marcatorilor este una selectă.

Cele mai frumoase goluri de la Cupa Mondială

Din 1930, de la prima ediție, până în 2022, cea mai recentă, Cupa Mondială a înregistrat un total de 964 de meciuri jucate. La acestea se vor adăuga alte 104 partide, cu ocazia turneului din vara acestui an, care reunește 48 de echipe la start. Au existat până acum multe goluri marcate, mai exact 2.720 în total.

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Cel mai bun marcator din istorie este Miroslav Klose, fostul vârf german având în dreptul său 16 goluri la Cupa Mondială. Pe planul echipelor, cea mai bună marcatoare este Brazilia, care a înscris 237 de goluri. În cele ce urmează, vă vom prezenta un top al celor mai frumoase reușite, potrivit

Lovitura liberă a lui Ronaldinho cu Anglia, 2002

Sferturile de finală ale turneului final din 2002 le aduceau față în față pe Brazilia, eventuala câștigătoare a competiției, și Anglia. Meciul rămâne în amintirea microbiștilor după reușita magistrală a lui , direct din lovitură liberă. Slecao se impunea cu 2-1 în acel joc.

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It's 23 years since Ronaldinho 100% meant this and knocked England out of the World Cup 🤙 — Men in Blazers (@MenInBlazers)

James Rodriguez și golul în poarta Uruguayului care i-a adus premiul Puskas, 2014

Turneul din 2014 din Brazilia avea să ofere un nou moment de pus în ramă. Columbia întâlnea Uruguay în optimi și trecea mai departe cu 2-0. Meciul a fost marcat de super execuția lui James Rodriguez, cel care a marcat un gol care i-a adus premiul Puskas în acel an. El a înscris din întoarcere, după o scurtă preluare cu pieptul, lansând o „torpilă” în poarta lui Muslera. La scurt timp, el semna cu Real Madrid.

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2014 Fifa World Cup, Round of 16

Colombia – Uruguay Colombia's hope, James Rodríguez, scored a poetic goal against Uruguay in the 28th minute. This goal by James also won the 2014 Puskas Award. — Upper-Guard Sports (@camlibelive)

Robin van Persie, olandezul zburător care a răpus Spania, 2014

Spania juca în 2014 din postura de deținătoare a Cupei Mondiale, câștigate cu 4 ani mai devreme. În faza grupelor, ibericii întâlneau Olanda, fix echipa în fața căreia pusese mâna pe marele trofeu anterior. Batavii nu au avut milă, învingând cu 5-1 și eliminând naționala lui Vicente del Bosque atunci cu 0 puncte acumulate. Golul meciului a fost semnat de Robin van Persie, cu o lovitură de cap care i-a adus porecla de „Superman”.

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🇳🇱✈️ | Robin van Persie vs Spain (2014) — EuroFoot (@eurofootcom)

Toni Kroos și precizia germană contra Suediei, 2018

Ceva mai recent putem nota golul lui Toni Kroos. Germania, campioana din 2014, întâlnea în grupele turneului din 2018 Suedia. Nemții se impuneau cu 2-1, iar golul partidei i-a aparținut atunci legendarului mijlocaș, retras între timp, Toni Kroos. El a imprimat balonului un efect rar întâlnit, trimițându-l în poartă direct din lovitură liberă.

📅 On this day, in 2019, Toni Kroos scored this iconic World Cup goal against Sweden. 🇩🇪🎯 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Diego Maradona, zeul care a distrus Anglia, 1986

Să ne întoarcem puțin în trecutul îndepărtat. În 1986, Argentina, care se pregătea de ridicarea celui de-al doilea trofeu, întâlnea Anglia în sferturi. Sud-americanii treceau de europeni cu 2-1, iar Diego Maradona ridiculiza defensiva adversă spre deliciul tuturor specatatorilor.

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Cristiano Ronaldo și prestația excelentă în fața Spaniei, 2018

Nu putea lipsi de aici nici , care va fi organizat atunci de Spania, Portugalia și Maroc. Lusitanul realiza hattrick-ul în fața Spaniei cu un gol direct din lovitură liberă, care îl lăsa pe David de Gea fără replică în 2018.

This Cristiano Ronaldo’s performance vs Spain in the 2018 World Cup Is this the best individual performance ever? — 𝑨༄🇵🇹 (@calilio_)

Benjamin Pavard și super-execuția în poarta Argentinei, 2018

Un nou episod genial de la turneul din 2018, organizat de Rusia. Sferturile competiției le aduceau față în față pe Franța și Argentina, care ofereau un meci istoric. Naționala Cocoșului Galic câștiga cu 4-3, iar cea mai frumoasă reușită i-a aparținut fundașului Benjamin Pavard. El a înscris cu un voleu de excepție.

🇫🇷😍 | Benjamin Pavard vs Argentina (2018) — EuroFoot (@eurofootcom)

Sir Bobby Charlton, maestrul care ducea Anglia către singurul trofeu, 1966

Anglia a câștigat singurul său trofeu major în 1966. Britanicii aveau o generație senzațională atunci, în frunte cu regretatul Bobby Charlton. Fostul mare fotbalist al lui Manchester United a interceptat balonul la mijlocul terenului, a pornit singur într-o cursă pe care a finalizat-o cu un șut de la 25 de metri în poarta Mexicului, în grupe.

Michael Owen, de neoprit cu Argentina, 1998

La doar 18 ani, Michael Owen mergea cu Anglia la Campionatul Mondial din 1998. Prestația din acel an, și mai ales cea din jocul contra Argentinei, i-au adus Balonul de Aur, rămânând de atunci cel mai tânăr jucător care a reușit vreodată să își adjudece acest premiu individual.

Cu siguranță mai sunt foarte multe alte goluri legendare înscrise la Campionatul Mondial, iar lista nu se va încheia niciodată. Cel mai importat turneu fotbalistic la nivel mondial va continuași cu alte povești memorabile, mai ales că fiecare generație de fotbaliști este din ce în ce mai talentată, iar longevitatea acestora a crescut.