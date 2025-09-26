Topul celor mai ieftine cămine din București. Unde pot sta, cu bani puțini, studenții în 2025

Pentru studenții care caută o cazare accesibilă în București în 2025, am analizat principalele opțiuni din cămine și am realizat un top al celor mai ieftine locuri. Descoperă unde poți găsi camere confortabile, cu facilități moderne și prețuri potrivite pentru bugetul unui student.

ADVERTISEMENT

Căminele din Capitală sub lupă: topul prețurilor pentru studenți în 2025

Începând cu 1 octombrie, zeci de mii de studenți din întreaga țară își vor face apariția în căminele din Capitală, marcând startul unui nou an universitar. Alegerea locului de cazare pentru următoarele luni nu ține însă doar de proximitatea față de facultate sau de confortul camerei, ci și de costurile pe care trebuie să le acopere.

Pentru că prețul rămâne unul dintre criteriile principale, FANATIK a realizat un top al celor mai ieftine cămine din București pentru 2025. Potrivit datelor de pe site-urile oficiale ale universităților, studenții vor găsi opțiuni foarte accesibile, dar cu diferențe semnificative în funcție de regia aferentă fiecărei unități.

ADVERTISEMENT

Unde e mai ieftin să stai?

În fruntea clasamentului celor mai ieftine (UB), unde tarifele lunare variază între 120 și 430 RON, majoritatea camerelor fiind accesibile între 150 și 350 RON.

Următoarea opțiune accesibilă este oferită de Academia de Studii Economice (ASE), cu prețuri între 150 și 600 RON pe lună. Tariful fiecărei camere include o parte fixă și una variabilă, calculată în funcție de consum, astfel încât fiecare student plătește în funcție de utilizarea efectivă a resurselor.

ADVERTISEMENT

La Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), tarifele pentru cazarea în cămine se încadrează între 150 și 500 RON pe lună, diferențele fiind determinate de unitatea aleasă și de regia aferentă. Chiar și aici, cele mai accesibile locuri sunt rapid ocupate.

ADVERTISEMENT

Care sunt tarifele pentru locuințele oferite de universitățile din București?

oferă camere cu tarife între 150 și 420 RON pe lună, însă numărul locurilor la buget este limitat, ceea ce face ca opțiunile mai convenabile să fie extrem de căutate de studenți.

Universitatea Politehnica din București (UPB) se află ceva mai sus în clasament, cu costuri între 350 și 700 RON pe lună. Camerele cu facilități suplimentare sau condiții mai bune pot depăși pragul de 700 RON.

ADVERTISEMENT

Universitatea Națională de Arte (UNArte) propune locuințe studențești cu tarife între 300 și 600 RON pe lună, variind în funcție de tipul camerei și perioada de cazare.

De asemenea, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) oferă camere cu tarife între 300 RON pentru studenții la buget și 600 RON pentru cei la taxă, diferența reflectând statutul studentului.

Cum e să trăiești în căminele de stat? Experiența unui fost student

Experiența în căminele studențești poate face diferența între ani universitari confortabili și perioade mai dificile, iar prețurile și facilitățile variază mult de la un cămin la altul. Un fost student al Universității București a împărtășit pentru FANATIK cum au evoluat costurile și care au fost cele mai bune și cele mai puțin plăcute locuri unde a locuit.

„S-au făcut, cred, 450 de lei la Grozăvești. Era 300 lei acum 5 ani când am fost eu. Cele mai mișto cămine sunt la Pallady. Sunt cele mai mari camere, plus că e și metroul exact in fața căminului. Acolo am stat în pandemie în 2020-2021.

Cele mai puțin plăcute sunt Kogălniceanu (3 sau 4 în camere de 5 mp) și Poligrafie (n-ai mașină de spălat).

Am stat în Poligrafie, Pallady, Grozăvești (A-B-D). La Kogălniceanu doar am intrat în cameră și am plecat din prima zi”, a declarat un fost student al Universității București, pentru FANATIK.

Cât costă și ce facilități oferă unități de cazare private?

Am analizat tarifele din căminele private și iată principalele opțiuni pentru studenți. Arcca Student Housing se află în două zone importante ale Bucureștiului: Vitan și Pajura, oferind peste 2.000 de locuri de cazare. Prețurile pentru camere variază între 185 și 471 € pe lună, în funcție de tipul camerei și regimul ales. Căminele pun la dispoziție camere complet mobilate, fiecare cu baie proprie, internet de mare viteză, bucătării utilate și acces la teren de sport, asigurând astfel confortul și facilitățile necesare pentru studenți.

În Campus Est 1 & 2, situate în cartierul Titan, tarifele se situează între 275 și 550 € pe lună. Studenții au la dispoziție spălătorie, parcare, sistem de supraveghere video, sală de lectură și sală de fitness, pentru un confort complet pe durata studiilor.

La rândul lor, căminele Carpex, aflate în Pantelimon, oferă camere între 175 și 350 € pe lună, reprezentând o opțiune accesibilă pentru cei care caută un echilibru între preț și facilități.