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Recent, Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), după deja bine cunoscutul scandal de la naționala Portugaliei. Ca urmare a retragerii superstarului de la Al-Nassr de la echipa națională, la meciul de Liga Națiunilor de la Braga, pierdut cu Danemarca, scor 1-4.

Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a sărit în apărarea fiului ei după ultimele evenimente de la naționala Portugaliei

Doar că mama lui CR7, vorbind bineînțeles în numele lui, a spus la scurt timp că a fost total nemulțumită de acea manifestare, din simplul motiv că ea s-a desfășurat în absența fiului ei. De asemenea, Dolores Aveiro a mai dezvăluit cu acea ocazie și că Ronaldo s-a simțit în ultima perioadă, de la acea fugă din cantonament până în prezent, „înșelat” inclusiv de coechipierii săi de la prima reprezentativă.

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În acest context, jurnaliștii englezi de la au alcătuit un top al celor mai implicate mame din fotbalul mondial. În afară de Dolores Aveiro bineînțeles, despre care s-a scris deja, această listă cuprinde și alte nume importante, femei care, pe lângă faptul că, în mod evident, își susțin la nivel emoțional fiii, în unele cazuri chiar îi și reprezintă pe aceștia la nivel public, inclusiv din rol de impresar.

Cine sunt cele mai influente mame din lumea fotbalului

Iar în acest sens poate cel mai cunoscut exemplu este cel al mamei lui Adrien Rabiot, Veronique Rabiot, cea care nu o dată a fost acuzată de către reprezentanții anumitor cluburi interesate de-a lungul timpului de semnătura mijlocașului francez că în timpul negocierilor a avut pretenții financiare considerate exagerate, fiind vorba atât despre salariul fiului ei și anumite bonusuri de performanță, cât și despre diferite sume care ar fi trebuit achitate către acesta la semnătură. Din acest motiv, internaționalul francez chiar a și ratat până acum în cariera sa câteva transferuri, ca de exemplu la AS Roma sau Manchester United. În plus, pe vremea când se afla la PSG, mama lui Rabiot a fost acuzată inclusiv de anumite conflicte avute cu oficialii clubului în diferite circumstanțe.

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De asemenea, și mama lui Kylian Mbappe, Fayza Lamari, are un astfel de rol extrem de important, în primul rând din punct de vedere managerial, în cariera fiului său. Și ea se ocupă într-o anumită măsură de diferite negocieri. În plus, îi administrează starului francez și anumite afaceri. Mai mult, se ocupă și de contractele lui de sponsorizare și, implicit, de drepturile de imagine.

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În continuare, în aceeași categorie, chiar dacă este vorba în principiu despre roluri ceva mai puțin mediatizate decât cele prezentate până acum, le putem include și pe Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, Denise, mama lui Jude Bellingham, Marcia, mama lui Lewis-Skelly de la Arsenal, și Zoe, mama lui Harry Maguire.