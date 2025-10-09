Topul celor mai mari salarii din companiile de stat. Cine sunt bugetarii care iau acasă aproape două milioane de lei

Datele AMEPIP, super-agenția care supervizează activitatea companiilor de stat, arată că marea majoritate a directorilor companiilor de stat au un salariu lunar brut de peste 50.000 lei. Datele publice arată că doar doi directori au o indemnizație lunară de peste 80.000 lei, ceea ce înseamnă că aceștia iau în mână cel puțin 50.000 de lei lunar. Vorbim de salarii la stat de ce puțin 10.000 euro lunar. La aceste sume se adaugă și indemnizațiile anuale variabile, acordate pentru îndeplinirea obiectivelor economice, care depășesc în unele cazuri pragul de un milion de lei.

Bugetarii care vor încasa aproape două milioane de lei în 2025

Datele publice furnizate de către AMEPIP arată că majoritatea directorilor companiilor de stat au salarii lunare brute de peste 50.000 lei. Asta înseamnă un net de aproape 30.000 lei, adică aproape 70.000 de euro anual, net. Printre șefii de la stat sunt însă și salarii mai mari, care ajung să depășească pragul a 100.000 lei lunar brut, însă doar în cazurile în care vorbim de un cumul al indemnizației de director general cu cea de membru în Consiliul de Administrație.

Merită subliniat că datele AMEPIP arată o competiție strânsă între domeniile energie și transporturi pentru cele mai mari salarii. Totuși, din portofoliul AMEPIP nu fac parte instituțiile din domeniul financiar, CEC sau Eximbank, acolo unde De asemenea, din acest top, nu fac parte șefii unor autorități centrale de reglementare și supraveghere, precum ANRE sau ASF, acolo unde salariile lunare ale persoanelor din conducere trec de 50.000 lei.

Astfel, exceptând băncile și alte societăți din sectorul financiar, cel mai mare salariu în luna august a acestui an l-a avut directorul general al SNGN Romgaz, Răzvan Popescu. Indemnizația brută încasată de către acesta a fost de 85.644 lei. Asta înseamnă un salariu lunar net de 50.100 lei, și un venit net anual de 600.000 lei.

Totuși, cel mai probabil, directorul Romgaz va încasa în acest an o sumă netă de aproape două milioane de lei. Asta pentru că, pe lângă indemnizația lunară, acesta mai beneficiază și de o indemnizație brută anuală variabilă de 2,05 milioane lei. Această sumă se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor economice ale companiei, lucru care de regulă se întâmplă la companiile de stat.

Astfel, la finalul anului, șeful Romgaz ar putea încasa 1,2 milioane lei net, indemnizația variabilă, la care se adaugă cei 600.000 lei, salariul lunar. Practic, cei 1,8 milioane lei, sumă netă, îl vor face pe Răzvan Popescu cel mai bine plătit șef al unei companii de stat.

O sumă similară ar putea încasa însă și directorul adjunct al Romgaz, Jude Aristotel Marius, care este și membru neexecutiv în CA-ul Companiei. Directorul economic al Romgaz, Gabriela Trâmbițaș, are și ea una dintre cele mai mari indemnizații lunare, peste 70.000 lei, plus o indemnizație anuală variabilă de peste 850.000 lei.

Ce salariu are acum directorul Transgaz

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a fost considerat , asta după ce în declarația de avere de anul trecut a declarat venituri nete de 1,9 milioane lei. Cea mai mare parte venea, și în cazul lui, din indemnizația variabilă anuală, care în cazul său era stabilită la aproape 500.000 euro, din care rămânea cu 1,4 milioane lei, după taxe și impozite.

Datele furnizate către AMEPIP arată că acesta a avut în luna august o indemnizație brută de 80.838 lei. Asta înseamnă că șeful Transgaz a avut și el un salariu lunar de 50.000 lei în ultima lună din vară. Și directorul adjunct al Transgaz, Marius Lupeanu, a avut o indemnizație uriașă, 67.365 lei.

În ceea ce privește indemnizația variabilă a șefilor Transgaz, companie unde acționar majoritar este statul român prin SGG, este precizat doar că aceasta „nu a fost stabilită”. Rămâne de văzut dacă compania de stat va mai acorda în acest an indemnizațiile variabile, mai ales că .

Șefii de la stat cu salarii lunare de peste 100.000 lei

Chiar dacă șefii Romgaz și Transgaz au cele mai mari indemnizații lunare când e vorba de companiile de stat, există unele situații particulare când unii directori ajung să depășească pragul de 100.000 lei brut pe lună. Asta pentru că aceștia ocupă funcția de director general, dar au și un mandat de administrator în CA-uri, pentru care primesc o indemnizație separată.

Este cazul șefilor de la Romatsa. Directorul general al autorității care gestionează controlul traficului aerian a încasat în luna august două indemnizații de câte 71.000 lei. Asta înseamnă o indemnizație lunară brută de 142.000 lei, adică peste 83.000 net.

Și directorul economic al Romatsa a avut o indemnizație de peste 100.000 lei, încasând practic două indemnizații de câte 63.900 lei, adică peste 125.000 lei brut. Cei doi pot încasa la finalul anului și o indemnizație variabilă anuală de 62.500 lei. FANATIK a scris recent despre faptul că Romatsa, care se află în subordinea Ministerului Transporturilor, .

Și directorul Regiei în subordinea căreia funcționează Romatsa a avut o indemnizație de peste 100.000 lei. Este vorba de Stoica Octavian, directorul Autorității Aeronautice Civile, care în august a avut o indemnizație de 110.856 lei (55.428 x 2). Aceeași sumă o poate primi la finalul anului, fiind indemnizația variabilă stabilită. (Ministerul Transporturilor preciza în programul de guvernare că urmărește eliminarea indemnizațiilor variabile din cadrul companiilor de stat.)

Și în Energie au existat indemnizații de peste 100.000 lei. Este vorba de trei director ai Complexului Energetic Oltenia, care în august au încasat o indemnizație totală de circa 105.000 lei.

Un singur alt director a mai încasat în luna august două indemnizații. Este vorba de Laurențiu Trocan, directorul firmei deținute de către SRI, Rasirom. Acesta a avut o indemnizație de 109.980 lei (54.990 + 54.990), iar la finalul anului ar putea încasa o indemnizație variabilă de 109.000 lei/ brut.

Cine sunt directorii cu salarii de 8.000 de euro/ lunar

Dincolo de situațiile în care a existat acest cumul al indemnizațiilor, strict într-un top al salariilor la stat, după șefii de la Romgaz și Transgaz, ar urma directorul Elcen, compania care deține centralele termoelectrice din Capitală. Claudiu Crețu, directorul Elcen, a avut în august o indemnizație brută de 72.459 lei. Asta înseamnă un salariu net de peste 42.000 lei, adică peste 8.300 de euro.

Acestea sunt singurele indemnizații lunare care depășesc pragul de 70.000 lei.

Imediat sub acest prag s-au situat mai mulți directori din Transporturi. Este vorba, în primul rând, de cei șapte administratori (plus director) al Companiei Naționale Aeroporturi București, care în luna august au avut fiecare o indemnizație de 69.840 lei (adică puțin peste 40.000 lei net/ lunar).

O indemnizație similară au avut și cei doi directori ai Aeroportului Mihail Kogălniceanu, Artagea Bogdan – Ionuț și Acatrinei Horia – Mihail, ambii încasând peste 69.000 lei.

Clasamentul este completat de alți șefi din Energie. Este vorba de directorul Conpet, Dorin Tudora, cu o indemnizație de 66.636 lei, directorul general al sucursalei Transelectrica, Teletrans – Decebal Băescu, cu o indemnizație de 67.956 lei. FANATIK a scris despre acesta din urmă și numirea lui ciudată în fruntea companiei din energie. Acesta e un la cabinetul stomatologic al soției.

De asemenea, șeful Energonuclear, Havris Constantin Alexandru, a avut o indemnizație în august de 68.388 lei.

Indemnizații peste 60.000 de lei au mai avut directorii: Raten SA (Energie, nuclear) 64.519 lei, Registrul Auto Român (Transporturi) 62.076 lei, Portul Constanța (Transporturi) 61.688 lei și Antibiotice Iași (Sănătate) 63.060 lei.

Salariile uriașe pe care le-au pierdut șefii Hidroelectrica

Directorii Hidroelectrica au avut și ei indemnizații în luna august de peste 60.000 lei. Mai exact este vorba despre suma de 65.748 lei, sumă pe care au încasat-o toți cei cinci membri ai directoratului.

În data de 19 septembrie, Borbely Karoly (director general) și Fetița Marian (director financiar) și-au dat demisiile din conducerea celei mai mari companii de stat după ce Comisia Europeană și-a exprimat suspiciunile cu privire la numirea celor doi. Aceștia ar fi plecat din funcții pentru ca România să nu piardă banii din PNRR.

Astfel, cei doi au renunțat și la indemnizația variabilă de peste 1,5 milioane lei, ceea ce înseamnă circa 900.000 lei net.

Companiile care își plătesc șefii cu peste 50.000 lei

Un număr semnificativ de companii, în special din Energie, își plătesc directorii cu indemnizații de peste 50.000 lei lunar.

Este vorba în primul rând de Transelectrica, o altă companie cu o conducere politizată și , pe lângă indemnizația lunară de 55.050 lei.

Tot în sectorul Energie intră și conducerea următoarelor companii cu indemnizații de peste 50.000 lei: CNCIR (58.521 lei), OPCOM (55.883 lei), SMART SA (52.656 lei), Nuclearelectrica (53.778 lei), Fabrica de prelucrare a concentratelor de uraniu Feldioara (55.398 lei), Hidroserv. (53.852 lei), Oil Terminal (51.000) și Midia G.E (50.429 lei).

În domeniul Transporturi, indemnizații peste acest prag au doar directorii CFR SA (50.322 lei) și Informatica Feroviară (51.744 lei). Șeful companiei care se ocupă de investițiile în infrastructură, CNIR, are o indemnizație de 49.000 lei, directorul CFR Călători are 44.000 lei, iar directorul Tarom doar 37.000 lei.

Indemnizații variabile de sute de mii de lei

Deși actualul Executiv a dat semnale că dorește eliminarea indemnizațiilor variabile destinate șefilor companiilor de stat, multe dintre aceste companii au prevăzute sume imense pentru directori și administratori.

Cea mai mare sumă declarată este indemnizația pentru directorii Romgaz, de 2,05 milioane lei. O sumă impresionantă este prevăzută și pentru cei doi directori ai Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță și Daniel Adam. Primul ar putea primi 1,61 milioane lei, iar al doilea 1,46 milioane. Topul este completat de Hidroelectrica, care are prevăzute indemnizații variabile de 1,5 milioane lei.

Alte sume semnificative au fost stabilite și pentru șefii următoarelor companii: Oil Terminal (600.000 lei), Conpet (799.632 lei), Titan Power (615.384 lei) sau Electrocentrale Group (423.288 lei).

De remarcat că singurul director care nu a trimis datele către AMEPIP cu privire la indemnizația încasată în luna august .