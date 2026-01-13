News

Topul celor mai puternici conducători din lume. Dezvăluiri tari după capturarea lui Maduro: „Ei conduc lumea”

Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai puternici cinci oameni din lume, după ce armata SUA l-a capturat pe Nicolas Maduro. Cine sunt liderii care conduc planeta.
Daniel Spătaru
13.01.2026 | 20:07
Topul celor mai puternici conducatori din lume Dezvaluiri tari dupa capturarea lui Maduro Ei conduc lumea
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai puternici lideri de pe glob Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” evenimentul internaţional al începutului de an, capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, de către forţele speciale ale SUA.

Niciun lider european în Top 5 al celor mai puternici conducători din lume

„Cine poate oase roade, iar cine crede că poate să-l oprească pe Trump se înşală”, şi-a început Dumitru Dragomir comentariul despre ordinul lui Trump de a interveni în forţă în Venezuela. „Când el s-a întâlnit cu Putin nu există să nu fi căzut la o înţelegere. Cu el şi cu Xi. Ăştia trei şi Erdogan”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

ADVERTISEMENT

De altfel, Dragomir i-a numit pe cei mai puternici conducători de pe planetă, iar între ei nu se regăseşte niciunul dintre liderii Europei occidentale. „Sunt cinci în lumea asta: Trump pe primul loc, Xi pe locul 2, Putin pe locul 3, Netanyahu pe locul 4, Erdogan pe locul 5. Ăştia cinci conduc lumea. Nu avem niciun european aici. Iar Europa, din punct de vedere financiar, este imediat sub America”, este topul lui Dumitru Dragomir.

Dragomir, către Macron şi Merz: „Staţi în banca voastră, că ne face ăsta terci”

În continuare, Oracolul de la Bălceşti a făcut o predicţie legată de faptul că Donald Trump nu va da ordin de a ataca Rusia şi şi-a argumentat spusele. „Eu când aud pe câte un ziarist sau de-ăştia… Că, dom’le, pierde Putin războiul. Măi, sunteţi nebuni? Rusia este ţară atomică. E plină de bombe atomice, de submarine atomice. Cum să piardă ăştia războiul? Voi credeţi vreodată în decursul vieţii voastre că Trump atacă vreodată o ţară atomică? Înseamnă că suntem nebuni cu toţii! Păi e sfârşitul vieţii pe pământ”, consideră el.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

În ceea ce priveşte motivele care l-au determinat pe Trump să pună mâna pe Venezuela, pentru Mitică Dragomir lucrurile sunt cât se poate de clare: „Pe Maduro l-au luat pentru că aveau nevoie puţin de petrolul venezuelean”.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul

Pe de altă parte, el a remarcat şi nivelul de pregătire şi dotare al armatei americane. „Te găsesc ăştia şi-n gaură de şarpe cu sateliţii pe care îi au. Maduro n-a avut nicio şansă!”, a mai spus Dragomir. „Îţi dai seama la ce nivel sunt? Şi ăştia vor să se lupte cu Trump, europenii noştri. Mă apucă nebunia când îi aud pe Macron, pe Merz! Staţi în banca voastră, că ne face ăsta terci, într-o noapte”, este recomandarea pe care le-o face Dragomir liderilor europeni.

Topul celor mai puternici conducători din lume. Dezvăluiri tari după capturarea lui Maduro: "Ei conduc lumea"

Cele șase scenarii prin care SUA ar putea pune mâna pe Groenlanda. „Metoda...
Fanatik
Cele șase scenarii prin care SUA ar putea pune mâna pe Groenlanda. „Metoda Putin”, una dintre opțiunile lui Trump
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în...
Fanatik
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Cancerul de sân ar putea fi vindecat cu o singură injecție, arată un...
Fanatik
Cancerul de sân ar putea fi vindecat cu o singură injecție, arată un studiu. Care sunt șansele ca tratamentul să ajungă pe piață
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care...
iamsport.ro
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care l-a scos din țară!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!