Topul celor mai puternici conducători din lume. Dezvăluiri tari după capturarea lui Maduro: „Ei conduc lumea”

Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” evenimentul internaţional al începutului de an, capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, de către forţele speciale ale SUA.

Niciun lider european în Top 5 al celor mai puternici conducători din lume

„Cine poate oase roade, iar cine crede că poate să-l oprească pe Trump se înşală”, şi-a început Dumitru Dragomir comentariul despre ordinul lui Trump de a interveni în forţă în Venezuela. „Când el s-a întâlnit cu Putin nu există să nu fi căzut la o înţelegere. Cu el şi cu Xi. Ăştia trei şi Erdogan”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

De altfel, Dragomir i-a numit pe cei mai puternici conducători de pe planetă, iar între ei nu se regăseşte niciunul dintre liderii Europei occidentale. „Sunt cinci în lumea asta: Trump pe primul loc, Xi pe locul 2, Putin pe locul 3, Netanyahu pe locul 4, Erdogan pe locul 5. Ăştia cinci conduc lumea. Nu avem niciun european aici. Iar Europa, din punct de vedere financiar, este imediat sub America”, este topul lui Dumitru Dragomir.

Dragomir, către Macron şi Merz: „Staţi în banca voastră, că ne face ăsta terci”

În continuare, Oracolul de la Bălceşti a făcut o predicţie legată de faptul că de a ataca Rusia şi şi-a argumentat spusele. „Eu când aud pe câte un ziarist sau de-ăştia… Că, dom’le, pierde Putin războiul. Măi, sunteţi nebuni? Rusia este ţară atomică. E plină de bombe atomice, de submarine atomice. Cum să piardă ăştia războiul? Voi credeţi vreodată în decursul vieţii voastre că Trump atacă vreodată o ţară atomică? Înseamnă că suntem nebuni cu toţii! Păi e sfârşitul vieţii pe pământ”, consideră el.

În ceea ce priveşte motivele care l-au determinat pe , pentru Mitică Dragomir lucrurile sunt cât se poate de clare: „Pe Maduro l-au luat pentru că aveau nevoie puţin de petrolul venezuelean”.

Pe de altă parte, el a remarcat şi nivelul de pregătire şi dotare al armatei americane. „Te găsesc ăştia şi-n gaură de şarpe cu sateliţii pe care îi au. Maduro n-a avut nicio şansă!”, a mai spus Dragomir. „Îţi dai seama la ce nivel sunt? Şi ăştia vor să se lupte cu Trump, europenii noştri. Mă apucă nebunia când îi aud pe Macron, pe Merz! Staţi în banca voastră, că ne face ăsta terci, într-o noapte”, este recomandarea pe care le-o face Dragomir liderilor europeni.