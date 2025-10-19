Sport

Topul celor mai rapid demişi antrenori din istoria Premier League. Fostul tehnician al lui Radu Drăgușin, direct pe locul 2

Cum arată clasamentul celor mai rapid demiși antrenori din Premier League. Lider surpriză! Ange Postecoglou prinde podiumul după ce a fost dat afară de la Nottingham Forest
Alex Bodnariu
19.10.2025 | 17:40
Topul celor mai rapid demisi antrenori din istoria Premier League Fostul tehnician al lui Radu Dragusin direct pe locul 2
Aventura lui Ange Postecoglou pe banca celor de la Nottingham Forest s-a încheiat prematur. Antrenorul australian a fost demis la doar 39 de zile după ce a fost numit de conducere. Tehnicianul a atins și o bornă negativă: în istoria Premier League, doar un alt antrenor a fost mai rapid dat afară de conducere.

Ange Postecoglou, out de la Nottingham Forest după doar 39 de zile

Nottingham Forest a început sezonul cu o victorie, 3-1, împotriva lui Brentford, însă apoi a urmat dezastrul. Echipa de pe City Ground nu a mai câștigat vreun meci de atunci și se află în zona roșie a clasamentului din Premier League.

Conducerea a reacționat după rezultatele dezastruoase din ultimele două luni și a decis să îl demită pe Ange Postecoglou. Australianul, numit în urmă cu doar 39 de zile, a devenit al doilea cel mai rapid tehnician dat afară din istoria Premier League.

Ange Postecoglou, al doilea cel mai rapid antrenor dat afară din Premier League

Australianul l-a depășit pe Les Reed în acest clasament. Fostul antrenor a fost demis de la Charlton Athletic după doar 40 de zile. Asta se întâmpla în sezonul 2006/2007, însă el era văzut atunci drept o soluție temporară pe banca tehnică.

Sam Allardyce rămâne însă lider absolut. Englezul a fost instalat pe 3 mai 2023 pe banca celor de la Leeds, iar 30 de zile mai târziu, pe 2 iunie, a fost demis. De atunci, antrenorul nu a mai pregătit nicio echipă, deși este considerat un tehnician cu experiență, mai ales în ligile secunde.

  • Sam Allardyce – Leeds United: 30 de zile (3 mai 2023 – 2 iunie 2023)
  • Ange Postecoglou – Nottingham Forest: 39 de zile (9 septembrie 2025 – 18 octombrie 2025)
  • Les Reed – Charlton Athletic: 40 de zile (14 noiembrie 2006 – 24 decembrie 2006)
Evangelos Marinakis a luat decizia de a-l da afară pe Postecoglou chiar în timpul meciului. Cine e favorit să îi ia locul

Presa din Anglia anunță că favoritul conducerii pentru a prelua postul lăsat liber de Ange Postecoglou este Steve Cooper. Acesta are un contract cu echipa daneză Brøndby, iar negocierile se anunță destul de complicate. El este omul care i-a readus pe „pădurari” în Premier League, în urmă cu trei ani.

Evangelos Marinakis a luat decizia de a-l demite pe Postecoglou chiar în timpul meciului! Dezamăgit de ce a văzut pe teren, patronul clubului din Premier League a părăsit loja stadionului înainte de finalul partidei. Anunțul făcut ulterior pe social media a fost unul destul de sec.

