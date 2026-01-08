Sport

Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume! La ce sumă este cotat Lamine Yamal, locul 1, și cine completează podiumul

Specialiștii de la CIES Football Observatory au actualizat clasamentul celor mai valoroși fotbaliști, iar ierarhia este condusă de Lamine Yamal. Cum arată top 10.
Bogdan Mariș
08.01.2026 | 08:00
Topul celor mai valorosi fotbalisti din lume La ce suma este cotat Lamine Yamal locul 1 si cine completeaza podiumul
Lamine Yamal este cel mai valoros fotbalist din lume. FOTO: Hepta
Specialiștii de la CIES Football Observatory au actualizat la începutul anului 2026 topul celor mai valoroși 100 de jucători din fotbalul mondial, iar starul Barcelonei, Lamine Yamal, conduce ierarhia, având un avantaj uriaș față de al doilea clasat, Erling Haaland.

Lamine Yamal, cel mai bine cotat fotbalist din lume. Cât valorează, de fapt, starul Barcelonei

După evoluțiile din ultimul an, valoarea lui Lamine Yamal a crescut considerabil, acesta fiind cotat de specialiștii de la CIES Football Observatory la nu mai puțin de 343.1 milioane de euro. Pe locul 2 în această ierarhie se află atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, care valorează 255.1 milioane, iar podiumul este completat de Kylian Mbappe (201.3 milioane).

Rezultatele dezamăgitoare înregistrate în ultimul an de Real Madrid au afectat puternic cota lui Jude Bellingham. Englezul, care la începutul lui 2025 valora peste 250 de milioane de euro, este cotat acum la „doar” 153.1 milioane, fiind pe locul 4. Iată cum arată topul celor mai valoroși 10 jucători din fotbalul mondial:

  1. Lamine Yamal – 353.1 milioane de euro
  2. Erling Haaland – 255.1 milioane
  3. Kylian Mbappe – 201.3 milioane
  4. Jude Bellingham – 153.1 milioane
  5. Michael Olise – 136.9 milioane
  6. Desire Doue – 134.6 milioane
  7. Joao Neves – 130.6 milioane
  8. Arda Guler – 130.3 milioane
  9. Pedri – 130 de milioane
  10. Julian Alvarez – 127.5 milioane

Interul lui Cristi Chivu are trei jucători în top 100. Care este clubul cu cei mai mulți reprezentanți

Cristi Chivu are sub comanda sa la Inter 3 dintre cei mai valoroși jucători ai planetei, conform CIES. Este vorba despre Lautaro Martinez (cotat la 109.6 milioane), Francesco Pio Esposito (75 de milioane) și Alessandro Bastoni (62 de milioane). Cel mai bine cotat fotbalist din Serie A este Kenan Yildiz, de la Juventus (121 de milioane).

Gruparea cu cei mai mulți reprezentanți în top 100 este Real Madrid, cu 12: Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Arda Guler, Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras, Rodrygo, Federico Valverde, Raul Asencio și Eduardo Camavinga.

Premier League domină autoritar clasamentul celor mai valoroși jucători

Nu mai puțin de 51 de jucători care fac parte din această ierarhie evoluează în Premier League, pe locul 2 din acest punct de vedere fiind La Liga, cu 23 de reprezentanți. Ligue 1 are 10 jucători pe listă, 9 dintre ei de la campioana Europei, PSG, din Bundesliga provin 7 fotbaliști, iar din Serie A doar 5.

Campionatul Portugaliei are 3 reprezentanți: Samu Aghehowa și Rodrigo Mora de la FC Porto, plus Geovany Quenda, care joacă momentan pentru Sporting, însă este acontat deja de către Chelsea, cu care va semna în vară. Singurul jucător de pe listă care nu evoluează în Europa este fostul fotbalist al Barcelonei, Vitor Roque. Cotat la 85.2 milioane de euro, acesta joacă momentan pentru Palmeiras.

