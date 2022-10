Topul chiulangiilor din Parlament. Deputații prea delăsători să-și justifice absențele și „senatorul dropiilor”

Regulile care reglementează absența deputaților și senatorilor de la lucrările plenului sau comisiilor parlamentare nu sunt foarte stricte, dar cu toate acestea unii parlamentari au acumulat deja un număr considerabil de absențe care au fost sancționate de către Birourile Permanente.

Prea leneși să găsească scuze pentru chiul

Practic, este foarte greu pentru un parlamentar să fie sancționat pentru o absență nemotivată, iar sancțiunea este reținerea a 1% din . Asta înseamnă că, dacă pentru restul muritorilor, o lipsă nemotivată este sancționată măcar cu tăierea salariului pe ziua respectivă, în cazul parlamentarilor sancțiunea este mai mică decât suma pe care ar câștiga-o oricum în ziua în care au lipsit.

Pe lângă cele peste trei luni de concediu plătit pe an (ianuarie, iulie, august și finalul lunii decembrie), fiecare parlamentar mai beneficiază de un concediu plătit de 8 zile pe fiecare sesiune parlamentară, adică încă un plus de 16 zile pe an. Cu toate acestea, pentru unii parlamentari, volumul de muncă este prea mare și adună absențe. Unele pot fi motivate, precum cele ale parlamentarilor care sunt și miniștri, ale celor care lipsesc din cauza unor însărcinări decise sau aprobate de către Biroul Permanent al Camerei din care fac parte sau în cazurile de boală.

În alte cazuri, parlamentarii trebuie să prezinte o motivare a absenței, însă procedura de motivare este o pură formalitate. Astfel, deputatul sau senatorul poate să facă o simplă cerere către liderul grupului din care face parte, adică un coleg de partid, și să inventeze o scuză cu un minim grad de plauzibilitate pentru a lipsi într-o zi de la muncă. Dacă liderul de grup nu este informat dinainte de absență, motivarea se poate face ulterior, printr-o adresă trimisă Biroului Permanent, în termen de 30 de zile. Adică o lună pusă la dispoziție pentru a găsi o minciună cât de cât credibilă. Însă unii deputați nu par dispuși nici măcar să facă minimul efort de a inventa o scuză, astfel că au fost sancționați cu tăierea a 1% din indemnizație.

Neafiliații nu pot să apeleze la liderii de grup să le justifice absențele

Potrivit datelor analizate pe perioada octombrie 2021 – mai 2022, adică două sesiuni parlamentare (mai puțin luna iunie 2022, pentru care datele încă nu au fost publicate), arată că topul deputaților chiulangii este următorul, prezentat separat pe fiecare lună:

octombrie 2021: Apjok Norbert (neafiliat) – 6, Radu-Tudor Ciornei (USR) – 3, Victor Ilie (USR) – 1, Stelian Ion (USR) – 1.

noiembrie 2021: Apjok Norbert (neafiliat) – 6, Anamaria Gavrilă (neafiliat) – 2, Cosette Chichirău (USR) – 1, Claudiu Năsui (USR) – 1, Adrian Wiener (USR) – 1.

decembrie 2021: Stelian Ion (USR) – 3, Anamaria Gavrilă (neafiliat) – 2, Mihai Badea (USR) – 1, Victor Ilie (USR) – 1, Oana Murariu (USR) – 1.

februarie 2021: Ciprian Ciubuc (neafiliat) – 1.

martie 2021: Dănuț Aelenei (neafliat) – 3, Radu-Daniel Miruță (USR) – 2, Radu Panait (USR) – 2, Călin-Constantin Balabașciuc (AUR) – 1, Mihai-Cătălin Botez (USR) – 1, Ciprian Ciubuc (neafiliat) – 1, Victor Ilie (USR) – 1, Nicolae Roman (neafiliat) – 1.

aprilie 2021: Călin-Constantin Balabașciuc (AUR) – 5, Anamaria Gavrilă (neafiliat) – 1, Daniel-Gheorghe Rusu (neafiliat) – 1.

mai 2021: Cosette Chichirău (USR) – 2, Sas Lorant-Zoltan (neafiliat) – 2, Anamaria Gavrilă (neafiliat) – 1, Andi Grosaru (neafiliat) – 1, Victor Ilie (USR) – 1, Claudiu Năsui (USR) – 1, Cristian Seidler (USR) – 1.

La prima vedere, ar părea că toți chiulangii sunt fie neafiliați, fie membri ai USR, însă acuratețea datelor este pusă sub semnul întrebării din mai multe motive. În primul rând, neafiliații nu au un lider de grup care să le justifice absențele și practic chiulul ajunge pe agenda Biroului Permanent care aprobă lunar tăierea indemnizației pentru zilele în care au lipsit. Faptul că dintre grupurile partidelor doar USR a raportat chiul nejustificat ar putea să arate la fel de bine că celelalte partide acoperă absențele nejustificate ale membrilor lor, în timp ce neafiliații nu beneficiază de această protecție.

Alina Gorghiu, spaima chiulangiilor

La Senat, tot neafiliații au tras ponoasele întrucât, neavând lider de grup care să-i acopere, au trebuit să încerce să-i „îmbrobodească” pe membrii Biroului Permanent, iar acest lucru s-a dovedit mai anevoios, chiar dacă discuțiile au căpătat accente comice. Pe 1 februarie, Biroul Permanent al Senatului a primit o solicitări de motivare a absențelor din partea lui Adrian Oros, fostul ministru al Agriculturii în guvernele Orban și Cîțu, și a lui Ion Iordache, ambii senatori neafiliați după ce au plecat din PNL alături de Ludovic Orban. Oros cerea motivarea absențelor pentru nu mai puțin de 8 zile în luna decembrie, iar Iordache pentru trei.

Solicitarea a enervat-o pe vicepreședintele Alina Gorghiu care a amintit că, în 2021, BP-ul Senatului a adoptat o hotărâre prin care s-a decis ca absențele să nu mai fie motivate dacă senatorii nu prezintă o justificare solidă. „Astăzi mergem mai departe cu motivarea absențelor și de aici încolo trebuie să vină motivate”, a spus împăciuitor președintele Vasile Cîțu, care astfel i-a iertat pe cei doi de tăierea lefii. Numai că pe 14 februarie aceeași senatori au cerut motivarea pentru câte trei absențe în cursul lunii ianuarie. BP-ul a amânat decizia, dându-le celor doi posibilitatea să trimită justificări pentru absențe.

Profitând de faptul că „zbirul” Gorghiu și președintele Cîțu erau într-o deplasare externă, Oros și Iordache au revenit cu cererea pe 28 februarie invocând faptul că, din cauza neapartenenței la un grup parlamentar, nu au aflat de programul de lucru al Senatului în acele zile. Cu toate că programul este afișat online după fiecare ședință de BP, membrii Biroului au luat de bună explicația și le-au motivat absențele.

Cei doi au recidivat și în februarie când Oros a lipsit opt zile, iar Iordache cinci, iar lor li s-a alăturat și Ovidiu Iosif Florean, tot cu cinci zile de chiul. De data asta, pe Gorghiu au lăsat-o nervii. „Unii suntem fraieri că venim la plen. Dacă vă uitați, toată luna februarie, colegii noștri care cer astăzi motivarea absențelor n-au venit. La fel în ianuarie, la fel în decembri (…) Pică cerul pe mine. Atunci ne motivăm toți pe toți, nu mai venim și facem ședințele de acasă, pe canapea”, a spus Alina Gorghiu în ședința BP din 14 martie. Din cauza intervenției sale, Biroul a respins cererea, iar chiulangii au fost arși la leafă.

Epopeea dropiilor în Senat

Ion Iordache a mai avut o tentativă de a-și motiva șase și pe martie, invocând ca justificare „probleme de ordin familial și personal”, însă nu a avut succes. În aceste circumstanțe, ca să-și ia leafa intactă pe aprilie, deși și în această lună lipsise șapte zile, Iordache a venit cu o scuză mai solidă, pasămite, anume deplasarea în Ungaria cu o delegație a Ministerului Mediului pentru a studia subiectul repopulării cu dropii a țării noastră, bazându-ne pe experiența maghiară. Membrii BP au rămas circumspecți. „Secretariatul face o adresă către Ministerul Mediului și întreabă cât de importantă e popularea cu dropii ca să putem lua o decizie conștientă”, a dispus liberalul Daniel Fenechiu. „Dar de ce nu se înmulțesc natural, nu înțeleg”, se întreba președintele Florin Cîțu.

La ședința următoare, din 20 mai răspunsul de la Mediu încă nu venise, așa că decizia a fost amânată încă o dată, membrii Biroului Permanent așteptând în continuare să fie luminați în privința problemei cruciale a dropiilor. Subiectul a intrat în atenția presei, iar conducerea Senatului a decis să îngroape definitiv chestiunea fără să mai aștepte răspunsul de la Ministerul Mediului. „Vă propun în continuare să amânăm în continuare și să nu mai discutăm – că am văzut că a ieșit și în presă”, a propus președintele Cîțu. Numai că din decizia de amânare sine die nu rezultă dacă Iordache și-a primit sau nu banii integral pentru zilele în care a studia dropiile din pusta maghiară.