Sport

Europa ne arată cum se cresc tinerii! Topul cluburilor care mizează pe fotbaliști U21. Unde se află FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova

Specialiștii de la CIES Football Observatory au publicat un studiu dedicat cluburilor care acordă cele mai multe minute fotbaliștilor sub 21 de ani. Diferențele dintre liderii mondiali și echipele din România sunt uriașe, iar clasamentul intern oferă surprize mari.
Catalin Oprea
11.09.2026 | 12:40
Europa ne arata cum se cresc tinerii Topul cluburilor care mizeaza pe fotbalisti U21 Unde se afla FCSB Dinamo Rapid si Craiova
ANALIZĂ FANATIK
Imagini de la finalul partidei Dinamo - FCSB / Foto: Sport Pictures
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Superliga României rămâne mult în urma fotbalului european la capitolul promovare a tinerilor. Un studiu CIES Football Observatory, care a analizat 50 de campionate de primă ligă din lume, arată că echipele românești sunt absente din topul mondial al minutelor acordate jucătorilor U21 în 2026.

Nordsjaelland, lider absolut. „All-in” pe tineri

FC Nordsjælland domină categoric clasamentul. Formația daneză a acordat fotbaliștilor U21 nu mai puțin de 48,1% din totalul minutelor disputate în campionat în perioada analizată. Danezii au utilizat 15 jucători U21 și au avut, în medie, echivalentul a 5,11 astfel de fotbaliști pe teren în fiecare meci.

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Modelul lui Nordsjælland este deja cunoscut în fotbalul european. Clubul dezvoltă atât jucători crescuți local, cât și fotbaliști proveniți de la academia parteneră Right to Dream din Ghana, pe care ulterior îi valorifică pe piața transferurilor.

Pe poziția secundă se află RC Strasbourg. Formația din Ligue 1 a acordat 37,9% din minute jucătorilor U21 și a folosit nu mai puțin de 20 de fotbaliști din această categorie. Podiumul este completat de Partizan Belgrad, cu 37%, în timp ce MSK Zilina ocupă locul 4, cu 35,1%. Top 20 este format din 15 echipe europene și cinci din SUA (două), Australia, Venezuela și Uruguay.

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Top 10 mondial în clasamentul CIES

  1. FC Nordsjaelland (Danemarca) – 48,1%
  2. RC Strasbourg (Franța) – 37,9%
  3. FK Partizan (Serbia) – 37,0%
  4. MSK Zilina (Slovacia) – 35,1%
  5. Melbourne City (Australia) – 32,9%
  6. AS Trencin (Slovacia) – 31,8%
  7. San Diego FC (SUA) – 30,6%
  8. SC Cambuur (Olanda) – 30,4%
  9. NK Rudes (Croația) – 29,4%
  10. New York Red Bulls (SUA) – 29,3%

Fotbalul românesc ignoră tinerii?

Procentele scad considerabil atunci când ajungem la fotbalul românesc. Corvinul Hunedoara este echipa din România care a acordat cea mai mare pondere a minutelor jucătorilor U21: 17,4%. În acest context, liderul SuperLigii la acest capitol este doar pe locul 92 mondial!

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Corvinul a folosit șapte jucători U21, având în medie echivalentul a 1,67 astfel de fotbaliști pe teren într-un meci. Sepsi ocupă poziția secundă în ierarhia românească, cu 15,8%, iar podiumul este completat de Dinamo, cu 14,7%.  „Câinii” au utilizat nouă jucători U21 și au avut o medie de 1,44 pe meci.

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Dinamo, peste FCSB. Farul, doar pe locul 5

FCSB se află imediat în spatele rivalei, pe poziția a patra, cu 12,4% din minute acordate jucătorilor U21. Roș-albaștrii au utilizat, la fel ca Dinamo, nouă asemenea fotbaliști, dar timpul efectiv petrecut de aceștia pe teren a fost mai redus.

Un rezultat interesant îl înregistrează Farul. Clubul cunoscut în fotbalul românesc pentru promovarea jucătorilor tineri este abia pe locul 5, cu 10,6%. Universitatea Craiova ocupă poziția a opta, cu 9,2%, Rapid este pe 10, cu 7,8%, iar CFR Cluj se află abia pe locul 11, cu 6,4%. La polul opus se găsește Universitatea Cluj. Doar 2% din minutele formației ardelene au fost disputate de jucători U21, cel mai mic procent dintre cluburile românești analizate.

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Clasamentul cluburilor din România:

  1. Corvinul Hunedoara – 17,4%
  2. Sepsi OSK – 15,8%
  3. Dinamo București – 14,7%
  4. FCSB – 12,4%
  5. Farul – 10,6%
  6. Csikszereda – 9,9%
  7. FC Botoșani – 9,8%
  8. Universitatea Craiova – 9,2%
  9. FC Voluntari – 8,5%
  10. Rapid București – 7,8%
  11. CFR Cluj – 6,4%
  12. FC Argeș – 6,3%
  13. Petrolul Ploiești – 6,2%
  14. Oțelul Galați – 4,4%
  15. UTA Arad – 3,5%
  16. Universitatea Cluj – 2,0%
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