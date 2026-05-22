Topul companiilor de stat care nu-și plătesc taxele și impozitele. Ministerul Economiei a publicat lista: datorii de sute de milioane de euro de la fabricile de armament

ADVERTISEMENT

Ministerul Economiei a făcut publică o listă a firmelor din propriul portofoliu în funcție de obligațiile fiscale, iar rezultatul este unul surprinzător. Clasamentul datornicilor la stat este dominat de companii care produc armament sau vehicule militare, ajunse în 2026 să nu mai fie capabile să-și achite datoriile la ANAF sau la bugetul local. Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât statele lumii sunt angrenate într-o veritabilă cursă a înarmării iar bugetele pentru apărare sunt din ce în ce mai mari.

Doar companiile din patrimoniul Ministerului Economiei generează datorii de sute de milioane de euro la fisc

Companiile de stat din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului au acumulat datorii la stat care totalizează 760.419.376,88 lei, adică peste 145,3 milioane euro. Datoriile sunt dispuse pe patru paliere:

ADVERTISEMENT

Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale

Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri

Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

Din cele 39 de societăți care țin de Ministerul Economiei, un număr de 17 și bugetele locale. În mod surprinzător, 11 dintre societățile datornice sunt filiale Romarm, holdingul statului român care produce și exportă tehnică de apărare.

Fabricile de armament ale Romarm, campioane la neplata taxelor

Cel mai prost contribuabil dintre societățile de stat administrate de Ministerul Economiei este Societatea UM Sadu SA, o fabrică de armament și muniție cu sediul în Bumbești-Jiu, care aparține de Romarm SA. Fondată în 1939 special pentru a asigura muniția necesară armatei, UM Sadu SA a ajuns azi să datoreze statului român peste 25 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Metrom SA Brașov este unic producător în România pentru anumite laminate neferoase (cupru destinat industriei militare, dar și circuitului civil, inclusiv în industria monetară) a acumulat datorii la ANAF și bugetul local care se apropie de 20 de milioane euro. Metrom SA este prima fabrică metalurgică din România, care funcționează pe bazele companiei româno-austriece Farola, fondată în 1923. Din 2022, uzina a fost reorganizată oficial ca , cu un pachet de 96% din acțiuni.

ADVERTISEMENT

Uzina Mecanică București SA, principalul centru industrial specializat în fabricarea, modernizarea și mentenanța vehiculelor blindate militare grele, este situată în estul Capitalei pe un teren de 20 de hectare. La UMB au fost produse celebrele tancuri românești TR-580, TR-800 și TR-85 Bizonul iar în prezent este partener local al concernului american General Dynamics European Land Systems (GDELS). Chiar și în aceste condiții, UMB se află pe lista contribuabililor cu probleme, având o datorie de 18,2 milioane euro.

ADVERTISEMENT

Războiul de la granița României, cel mai costisitor din istorie

Rezultatele de mai sus reprezintă încă o dovadă că România nu a fost capabilă să profite de poziția strategică de pe flancul estic al NATO și de faptul că avem un război la graniță. Conflictul armat din Ucraina este considerat ”cel mai costisitor din istorie”, care a generat costuri totale directe și resurse militare mobilizate de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari (un trilion). În primii trei ani de război, doar armamentul a costat Ucraina 320 de milioane de dolari, conform declarațiilor oficiale. De partea cealaltă, Rusia a accelerat masiv cheltuielile militare, alocând aproximativ 30% din întregul său buget de stat pentru armată.

La nivel global, eforturile financiare ale Rusiei Ucrainei și ai aliaților occidentali (SUA, UE) se ridică la o medie de 25 de miliarde de dolari pe lună. Alte costuri suportate de statele europene, inclusiv România, au fost cele generate de pierderile din PIB și inflația crescută din cauza crizei energetice.

ADVERTISEMENT

Romarm SA a fost înființat în anul 2000 pentru a centraliza și eficientiza fostele uzine militare de stat. În prezent, Romarm funcționează ca o ”umbrelă corporativă” pentru 15 fabrici-filiale răspândite în toată țara. Surprinzător sau nu, Romarm SA nu ține de Ministerul Apărării, ci de cel al Economiei. Motivele țin de evitarea conflictului de interese (MApN este beneficiarul), precum și de statutul comercial și activitatea de export (MApN nu are cadrul legal pentru a derula activități comerciale internaționale).

Topul companiilor de stat cu datorii la stat

Nu doar fabricile de armament au ajuns pe ”lista rușinii”. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului (CNCAF) Minvest SA Deva, societatea care controla exploatarea de la Roșia Montană, a acumulat datorii de 7,5 milioane euro la stat. Avioane SA Craiova, Plafar SA sau Șantierul Naval Mangalia sunt ”nume grele” de firme de stat care nu-și onorează obligațiile fiscale.

Societatea UM Sadu SA (armament și muniție) – 132.199.342 lei – 25.277.120 euro Metrom SA Brașov (metale neferoase, armament) – 104.478.821 lei – 19.976.830 euro Uzina Mecanică București SA (blindate militare) – 95.559.866,96 lei – 18.271.485 euro Uzina Automecanică Moreni SA (blindate și amfibii pe roți) – 90.455.322 lei – 17.295.472 euro Uzina Mecanică Plopeni SA (muniție pentru artilerie și aviație) – 75.346.075 lei – 14.406.515 euro Tohan SA (muniție de artilerie, rachete sol-sol și focoase) – 61.193.481 lei – 11.700.474 euro Fabrica de Arme Cugir SA (arme de infanterie de calibru mic) – 54.337.705 lei – 10.389.618 euro CNCAF Minvest SA (extracție și prelucrare aur și minereuri metalifere) – 39.661.132 lei – 7.583.390 euro Carfil SA (armament ușor, aruncatoare de grenade și muniție antitanc) – 35.956.304 lei – 6.875.010 euro Uzina Mecanică Orăștie SA (armament, servicii industriale civile) – 32.697.379,92 lei – 6.251.889 euro Avioane Craiova SA (proiectare, fabricare și mentenanță avioane militare și de antrenament ușor) – 16.607.753 lei – 3.175.478 euro ICEM SA (științe fizice, metalurgie) – 7.789.978 lei – 1.489.479 euro Pirochim Victoria SA (pulberi fără fum pentru muniție) – 6.349.516 lei – 1.214.056 euro Conversim SA (închiderea și ecologizarea minelor) – 5.740.395 lei – 1.097.589 euro Societatea Națională Plafar SA (ceaiuri și plante medicinale) – 1.067.694 lei – 204.147 euro Șantierul Naval Mangalia SA (construcții și reparații navale) – 977.852 lei – 186.969 euro Arsenal Reșița SA (tunuri și sisteme de artilerie grea) – 760 lei – 145 euro

Total: 760.419.376,88 lei – 145.395.666 euro

Ministerul Economiei are 22 de firme fără datorii la stat. Printre ele: Loteria și Poșta Română

Există însă și firme ”curate” aflate în grija Ministerului Economiei. Poșta Română, care s-a confruntat în trecut cu o situație extrem de complicată și a ajuns să-și vândă activele, a ajuns acum fără datorii la stat. Loteria Română, Telegondola Mamaia sau Romfilatelia sunt alte companii de stat libere de datorii. Pe ”lista albă” se află și câteva societăți administrate de Romarm: Fabrica de Pulberi SA sau Uzina Mecanică Mija SA.

Romfilatelia SA (timbre și efecte poștale) – 0 lei Cupru Min SA (producător de concentrat de cupru)– 0 lei Telegondola Mamaia SRL (turism) – 0 lei Fabrica de Pulberi SA (explozivi de mare putere) – 0 lei Societatea Baița SA (extracție dolomit) – 0 lei CNIT SA (industria ospitalității) – 0 lei Radiocomunicații SA (rețele de telecomunicații) – 0 lei CN Loteria Română (jocuri de noros) – 0 lei Uzina Mecanică Mija SA (grenade de mână) – 0 lei Mamaia SA (turism) – 0 lei Șantierul Naval 2 Mai SA (industria navală) – 0 lei IOR SA (optică) – 0 lei Electromecanica Ploiești SA (tehnici de rachete) – 0 lei IAR SA (producător de elicoptere) – 0 lei Societatea Națională a Apelor Minerale SA (furnizor apă minerală) – 0 lei Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA (armament, muniție) – 0 lei CN Poșta Română SA (servicii poștale) – 0 lei Neptun Olimp SA (turism) – 0 lei Uzina Mecanică Cugir (muniție și armament greu) – 0 lei Iprochim SA (inginerie tehnologică) – 0 lei Incetrans SA (transporturi) – 0 lei SN a Sării SA (extracție sare) – 0 lei

De ce nu poate ANAF să închidă firmele de stat care nu-și plătesc obligațiile fiscale

În mod obișnuit, când o companie acumulează datorii la ANAF, statul activează un set de măsuri de control și recuperare. Calendarul acestor măsuri cuprinde: somația de plată, poprirea conturilor (executarea silită), sechestrul pe active și blocarea activității firmei.

De ce companiile de stat nu au parte de același tratament din partea fiscului? Pentru că multe dintre ele sunt considerate de importanță strategică de către statul român. În astfel de cazuri, legea interzice oprirea activității sau vânzarea activelor critice în domenii precum industria de apărare.

Așa ajung unele companii de stat cu datorii istorice în situația de le fi șterse obligațiile sau convertite în acțiuni deținute de stat prin ordonanțe de guvern speciale. Așa s-a întâmplat în cazul Pirochim Victoria, pentru care guvernul a intervenit pentru un bilanț curat în momentul semnării parteneriatului cu Rheinmetall.