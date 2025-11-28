Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit indemnizațiile

ADVERTISEMENT

Zilele trecute premierul Ilie Bolojan a vorbit despre necesitatea unei reforme în cadrul companiilor de stat, identificând 27 de companii cu pierderi de 1,2 miliarde lei în anul 2024. Se pare că reforma acestor societăți îi va reveni vice-premierului Oana Gheorghiu, care a precizat că vor exista „liste clare de închidere și reorganizare”. Până acum niciun oficial nu a menționat vreo companie anume, care ar intra în lista celor 27, primul pas anunțat fiind crearea unui nou „registru unic al companiilor de stat”, pe lângă cel existent în cadrul AMEPIP.

Companiile de stat cu cele mai mari pierderi în 2024

Datele centralizate de pe platforma gestionată de AMEPIP, agenția de stat care supraveghează companiile de stat, arată că anul trecut compania de stat cu cele mai mari pierderi a fost Electrocentrale Craiova SA, companie deținută de Ministerul Energiei. Societatea produce energie pe bază de combustibili fosili ( în special cărbune) și este principalul furnizor de agent termic pentru Municipiul Craiova.

În anul 2024, compania a înregistrat pierderi record de 433,1 milioane lei. Suma este aproape dublă față de anul precedent, când raporta pierderi de 224 milioane lei. Situația financiară a companiei este atât de dificilă încât, în luna septembrie, Guvernul a aprobat un ajutor de stat de 350 milioane lei, pentru ca societatea să poată funcționa în această iarnă.

Compania nu pare a avea un buget aprobat pentru anul în curs. BVC pentru anul 2024 estima pierderi de doar 354 milioane, pierderi care însă urmau să crească în 2025 la 408 milioane, și la 468 milioane în anul 2026.

Indemnizațiile conducerii scădeau ușor în aceeași perioadă, de la

Compania din transporturi cu cele mai mari pierderi

CN CFR SA. Rezultatul net pe anul 2024 arată pierderi de peste 432 milioane lei. Acest rezultat reprezintă însă o îmbunătățire față de anul anterior, când compania națională înregistrase pierderi de aproape 586 milioane lei.

Cifra de afaceri a CFR SA în anul 2024 a fost de 1,2 miliarde lei. Vorbim de veniturile obținute din activitatea de bază a companiei. În bugetul de venituri și cheltuieli pentru același an, veniturile totale ale companiei sunt situate la 6,2 miliarde, ceea ce înseamnă că diferența este acoperită din alte tipuri de venituri: subvenții, alocări bugetare sau venituri financiare.

Pentru anul 2025, compania are estimate pierderi de 596,5 milioane lei.

Compania, care are peste 24.500 de angajați, a alocat 177 milioane lei pentru bonusurile angajaților, Astfel, deși compania are pierderi de sute de milioane lei, compania și-a majorat bugetul pentru indemnizațiile conducerii cu 16%, în condițiile în care în 2024 fusese de doar 2,63 milioane lei.

Compania Ministerului Sănătății, printre cele mai mari datorii

Compania Națională Unifarm SA, deținută de Ministerul Sănătății, ocupă poziția a treia în acest clasament, având în 2024 pierderi de 354 milioane lei. Compania a avut un an dezastruos, după ce în anul precedent a avut pierderi de doar 54 milioane. Practic, pierderile nete ale companiei au crescut cu 300 de milioane în doar un an.

Unifarm SA este compania de stat cu cele mai mari datorii, cu peste 1,3 miliarde lei.

Totuși, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs are prevăzute venituri de 1,16 miliarde și cheltuieli de doar 252 milioane. Astfel, la începutul anului compania a estimat un profit brut de peste 900 milioane lei, sumă din care 892 de milioane erau destinate pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În anul 2024, bugetul pentru indemnizațiile conducerii a fost stabilit la puțin peste 900.000 lei, sumă care pentru 2025 a fost majorată la 1,15 milioane lei.

Pierderi uriașe și la CFR Marfă

CFR Marfă, o altă companie deținută de Ministerul Transporturilor și una dintre companiile despre care se știe sigur că va fi vizată de reforma Guvernului Bolojan, a înregistrat pierderi de 328 milioane în anul 2024. Acest rezultat venea după ce în anul 2023, compania raportase pierderi de 231 milioane.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, compania a estimat venituri de 820 milioane lei și un profit brut de 74.000 lei. Bugetul pentru indemnizațiile conducerii a fost stabilit la 684.000 lei, una dintre cele mai mici sume din rândul companiilor de stat.

Primăria București intră și ea în top

Topul primelor cinci companii, după pierderile înregistrate în 2024, este completat de către Compania Municipală Termoenergetica București SA. Pierderile declarate se ridică la peste 208 milioane lei, în creștere de la 187 milioane în anul 2023. Compania municipală are și datorii de aproape jumătate miliard de lei.

Bugetul (rectificat) pe anul 2025 arată venituri totale de 2,3 miliarde lei, la fel ca și în anul precedent, din care 1,2 miliarde sunt subvenția de la stat. Compania estima că va ajunge pe plus în acest an, cu un profit brut de doar 3,2 milioane lei.

În ceea ce privește suma alocată pentru salariile directorilor și administratorilor, aceasta a crescut cu 50% față de anul 2024. Concret, de la 1,07 milioane lei, bugetul pentru indemnizațiile conducerii a ajuns la 1,51 milioane lei.

Top 10 companii cu cele mai mari pierderi

Topul primelor zece companii, după pierderile înregistrate în anul 2024, este completat de către Metrorex, cu pierderi de 181 milioane lei, un rezultat marginal mai bun ca anul precedent, atunci când pierderile au fost de 186 milioane. Bugetul aprobat pentru anul 2025 estimează că Metrorex va reuși să nu mai înregistreze pierderi (rezultatul estimat este zero, deci fără profit).

Clasamentul pierderilor este completat de Complexul Energetic Valea Jiului, companie deținută de Ministerul Energiei. Față de anul 2023, când pierderile societății au fost de 87 milioane, anul trecut acestea aproape că s-au dublat, ajungând la 160 de milioane lei.

În anul 2024, bugetul pentru salariile directorilor a fost de 2,17 milioane lei, însă pentru anul 2025, acesta a fost scăzut la doar 1,2 milioane lei. Bugetul pe anul în curs, aprobat de Guvern, estimează însă pierderi uriașe, de 420 milioane lei.

Poziția a șaptea în acest clasament este ocupată de către Șantierul Naval 2 Mai, cu pierderi de peste 83 milioane lei, după ce în anul precedent fusese pe zero. Clasamentul este completat de către Romaero SA, companie deținută de Ministerul Economiei, cu pierderi de peste 39,5 milioane lei. În anul precedent, societatea avusese însă pierderi de 142 milioane.

În final, cea de-a zecea poziție este ocupată de o altă companie de stat locală, mai exact Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA, cu pierderi de 29,6 milioane lei.