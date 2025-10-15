Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații

Pe lângă plătesc indemnizații grase celor cinci-șapte administratori din consiliile de administrație. În marea majoritate a cazurilor, chiar și acolo unde au fost organizate concursuri de selecție, acești administratori sunt fie șefi din ministere sau oameni cu influență în partidele aflate la putere. Datele publice ale Executivului arată că administratorii companiilor de stat încasează lunar, uneori pentru una sau două ședințe, indemnizații de câteva mii de euro.

Instituțiile de stat cu cele mai mari indemnizații lunare

Datele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind indemnizațiile șefilor din companiile de stat în luna august, arată că primele trei instituții de stat, fie că vorbim de companii, regii autonome, autorități tutelare, etc.) în ceea ce privește topul indemnizațiilor administratorilor sunt din domeniul transportului aerian.

Astfel, instituția cu cele mai mari indemnizații pentru administratori este Romatsa, unde indemnizația brută lunară ajunge la 70.275 lei. , suma fiind primită de toți cei cinci membri ai CA-ului. La mică distanță în urmă se află Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), compania de stat care administrează cele două aeroporturi din Capitală. Indemnizațiile celor șase membri ai CA-ului au ajuns 69.840 lei, sumă care depășește indemnizația directorului companiei.

Top trei este completat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, unde indemnizațiile celor șapte membri ai CA/ CS-ului variază între 52.890 și 59.553 lei. Practic, toate cele trei instituții din acest clasament sunt autorități sau companii din subordinea Ministerului Transporturilor.

Ministerele cu cele mai mari indemnizații

După cele trei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor, vine prima companie controlată de către Ministerul Energiei: Electrocentrale București (ELCEN). Indemnizația lunară încasată de cei cinci administratori este de 33.299 lei. Principala companie de stat din subordinea Ministerului Sănătății, Antibiotice Iași, completează topul primelor cinci instituții de stat. Aici, indemnizația brută lunară pentru cei 5 administratori este de 31.530 lei, suma maximă permisă de legislație pentru companiile listate la bursă.

Clasamentul primelor zece instituții de stat cu cele mai mari indemnizații este completat de către Registrul Auto Român (RAR), autoritate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Indemnizația lunară a administratorilor de la RAR este de 29.538 lei. Pe locul 7 se află Transelectrica, cu indemnizații lunare de 28.223 lei, companie aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

Ultimele trei poziții din acest top zece sunt completate de către Romgaz (Ministerul Energiei) unde indemnizațiile sunt de 27.378 lei, CNAIR, unde indemnizația administratorilor este de 27.024, (cu observația că aceștia din urmă încasează și o indemnizație anuală variabilă, în sumă de 81.000 lei), iar pe ultima poziție putem plasa CFR și Tarom, unde indemnizațiile sunt aproape similare, de puțin peste 24.000 lei.

Practic, șase din zece poziții sunt ocupate de entități din sectorul aeronautic sau transporturi (toate însă în subordinea Ministerului Transporturilor). ROMATSA și CNAB domină topul cu indemnizații de peste 4 ori mai mari decât media națională a companiilor de stat. Cu excepția Antibiotice Iași, toate companiile din acest clasament sunt fie din Transporturi, fie din Energie.

Diferențe uriașe față de salariile directorilor

Cea mai mare companie de stat, Hidroelectrica, nici nu apare în acest top zece. Asta pentru că cei șapte membri ai CA/CS-ului au indemnizații brute lunare între 19.900 și 22.800 lei. Totuși, cei patru membri executivi ai Consiliului de Supraveghere au indemnizații anuale variabile de peste 230.000 lei. Totuși, membri Directoratului companiei au indemnizații lunare de peste 65.000 lei, adică de peste 2,5 ori mai mari decât administratorii.

Această situație se regăsește la multe dintre companiile sau autoritățile tutelare de stat. Transelectrica, care este în topul nostru pe pozițiile 7-8, are și ea o conducere în sistem dualist, cu cei cinci membri ai Directoratului plătiți cu 55.000 lei, brut, pe lună.

Poate cea mai mare diferență se regăsește la Transgaz, acolo unde diferența dintre indemnizația directorului Ion Sterian (de peste 80.800 lei/ lună) este de 4,5 ori mai mare comparativ cu indemnizația administratorilor companiei (17.674 lei).

Companiile cu cele mai mici indemnizații

Cea mai mică indemnizație brută lunară plătită unui administrator din conducerea unei companii de stat a fost de doar 70 de lei. Este vorba de cei doi administratori ai Societății Animafilm, firmă din subordinea Ministerului Culturii. Directorul Animafilm a avut un salariu de zece ori mai mare, adică 700 lei în luna august.

Cei doi administratori ai Societății de Strategie pentru Piața de Gros, companie din subordinea AAAS, au avut a doua cea mai mică indemnizație din sistemul public: 150 lei. Aceeași indemnizație a încasat-o și directorul societății. (Aceștia beneficiază și de o indemnizație lunară variabilă în sumă de 1.800 lei).

Indemnizații sun o sută de euro sunt plătite și la Agroprodcom Odorheiu Secuiesc și Agroprodcom Lazărea. Cei cinci administratori ai celor două societăți comerciale au încasat în luna august indemnizații lunare brute de doar 300 lei.

De remarcat și indemnizațiile extrem de mici ai administratorilor Metrorex, companie din subordinea Ministerului Transporturilor. Aceștia au beneficiat un salariu de 5.345 lei în luna august, o sumă de șase ori mai mică comparativ cu salariul directorului de 30.000 lei.