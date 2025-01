Topul companiilor de transport public din marile orașe. Unde sunt cei mai mulți angajați, cele mai mari subvenții și cele mai mari salarii pentru conducere

În Capitală, Societatea de Transport Public, are circa 10.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde, iar în anul 2023 a reușit să termine pe plus, cu un profit net de jumătate de milion de lei. Ca toate societățile de transport public, și , subvenție care în ultimii ani s-a situat în jurul cifrei de un miliard, în schimbul căreia autoritățile locale oferă diverse facilități, precum transport gratuit pentru elevi și pensionari. Situația este similară în multe din marile orașe ale României.

Profit de peste 6,5 milioane lei la Constanța

CT Bus SA, societatea de transport public din Constanța, a avut în anul 2023 o cifră de afaceri de 140 de milioane lei, raportând un profit net de 6,5 milioane lei. Compania are datorii de 25,8 milioane, cu 737 de angajați, cu 45 noi locuri de muncă adăugate în anul respectiv. Compania înregistrează o rată de 0,68 accidente grave la un milion de ore de operare.

Între anii 2011 și 2016, compania a fost doar pe pierdere, dar și-a revenit începând cu anul 2017, cu un profit de peste 4,4 milioane lei. Anii 2018 și 2020 au fost cei mai buni din istoria recentă a companiei, cu un profit de peste 11 milioane lei. În 2022, profitul companiei a fost de 1,3 milioane lei.

În anul 2023, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit de 17 ori, valoarea totală a pachetului de remunerare pentru cei cinci administratori fiind de 215.000 lei. Totalul activelor companiei, unde intră și flota de mijloace de transport în comun, a fost de 44 de milioane lei, în scădere de la 51 de milioane în 2022. Spre comparație, STB avea active de 1,4 miliarde în același an.

Trebuie subliniat că o mare parte a veniturilor companiei provin din subvențiile legale. Spre exemplu, în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2023 al companiei, din veniturile inițiale estimate la 136 de milioane, 101 milioane sunt reprezentate de subvențiile legale. La nivelul companiei, cheltuielile cu salariile au fost de aproape 85 de milioane, din care bonusurile au fost de 7, 7 milioane (cu un câștig mediu lunar de 9.900 lei), iar

Dublarea cifrei de afaceri în patru ani, la Iași

Compania de Transport Public Iași a avut în 2023 o cifră de afaceri de peste 216 milioane lei, observând practic o dublare a acesteia în doar patru ani, în condițiile în care în anul 2019 aceasta se situa la 98 de milioane lei. Cu excepția anului 2021, compania a fost pe profit mereu în ultimii ani, în 2023, raportând un profit net de 1,4 milioane lei. Veniturile obținute din subvenția de exploatare în anul 2023 au fost de aproape 75 de milioane.

Compania avea în acel an 1.228 de angajați, cu 61 de noi angajări. De remarcat că în anul 2016, compania avea doar 313 angajați, anul următor numărul acestora ajungând la peste 1.300. Compania are o rată a accidentelor grave la un milion de ore de operare de 0,9. Valoarea pachetului de remunerare a celor cinci administratori ai companiei a fost de 3,2 milioane lei, potrivit datelor de pe site-ul AMEPIP.

În anul 2023, compania raporta datorii de puțin peste 100 de milioane lei, observând practic o dublare a acestei cifre față de anul 2022, când datoriile erau de 52 milioane lei. În ultimii cinci ani compania are o rată a cheltuielilor de capital (investițiile) de 2,05%. Spre comparație, la CT Bus SA în 2023 rata investițiilor a fost de doar 0,07%. Activele companiei au ajuns în 2023 la 113 milioane, în creștere de la 59 de milioane în anul precedent.

În anul 2023, cheltuielile de personal (salarii, bonusuri, sporuri și restul beneficiilor) au ajuns la suma de 126 milioane lei, după ce, cu doar doi ani în urmă, în 2021, compania avea cheltuieli de personal de doar 85 de milioane.

La Craiova, cea mai mică cifră de afaceri

RAT Craiova a avut în 2023 o cifră de afaceri netă de doar 62 milioane lei, raportând un profit net de 3,1 milioane, în creștere față de anul anterior, când a avut un profit de 1,3 milioane. Societatea, care avea 744 de angajați în acel an, avea datorii de 25,5 milioane lei, în creștere de la 13,4 milioane în anul 2021. Pe de altă parte și activele companiei municipale au crescut în ultimii doi ani, ajungând la 52 de milioane în 2023, de la doar 18 milioane în anul 2021.

Veniturile totale ale companiei în 2023 au fost de 87 milioane, din care 58 milioane au reprezentat subvenții, conform prevederilor legale. Cheltuielile cu personalul au totalizat și ele 57 de milioane, din care 200.000 lei a fost indemnizația pentru administratorul societății. Pe anul 2024, propunerea inițială a fost pentru un buget cu venituri brute de 101 milioane și un profit de doar 1,7 milioane.

Cel mai mare profit, la Brașov

RATBV SA a avut o cifră de afaceri netă de 185 milioane lei, cu un profit net de 6,69 milioane în anul 2023. Compania, care numără 997 de angajați, are datorii de 69,5 milioane lei. Totuși, compania de transport public și-a redus datoriile în ultimii patru ani, în condițiile în care în anul 2019 datoriile erau de 115 milioane.

De asemenea, în ultimul an, activele companiei au ajuns la aproape 180 de milioane, în creștere de la 108 milioane în anul 2022. În acești ultimi doi ani rata de investiții a fost de peste 75%, în vreme ce suma alocată pentru remunerarea celor cinci administratori a fost de 701.000 lei. Frecvența accidentelor grave la un milion de ore de operare este zero.

Subvenția primită de la autoritățile locale depășește 50% din veniturile totale. Spre exemplu, la începutul anului 2023, bugetul propus a anticipat venituri de 190 de milioane, cu 116 milioane proveniți din subvenții.

Datorii de peste 135 de milioane la Timișoara

Societatea de Transport Public Timișoara a avut o cifră de afaceri de 165 de milioane (tot în 2023) și un profit de 575.000 lei. Cu circa 1.064 de angajați, compania are raportate datorii de 135 milioane lei, în scădere de la 167 milioane în anul precedent, an în care raportase pierderi de peste 10 milioane. În 2019, datoriile companiei erau de doar 62 milioane. Totuși, față de acel an, activele companiei au crescut de la 49 de milioane la 80 de milioane.

Compania are un procent de zero în ceea ce privește rata accidentelor grave la un milion de ore de exploatare, și a alocat 443.000 lei pentru remunerația administratorilor. La societatea de transport public se observă însă cel mai mare procent reprezentând subvenția primită de la autoritățile locale. Concret, în anul 2023, la rectificarea bugetară, din veniturile totale de 177 milioane, 148 de milioane erau subvenții. Dacă pentru bunuri și servicii erau alocate circa 50 de milioane, pentru salarii suma era dublă, 104 milioane, din care, 1,4 milioane erau bani pentru conducerea companiei.

Ce rezultate au avut societățile de transport din Cluj și Oradea

La Cluj-Napoca, societatea de transport public în comun a avut în 2023 o cifră de afaceri de 219 milioane lei, în creștere cu 14%, și un profit net de 2,8 milioane, în scădere cu 5% față de anul anterior. Compania are peste 1.120 de angajați, și datorii declarate de 80 milioane lei. În anul 2017, datoriile companiei erau de doar 13 milioane, însă au ajuns în anul 2019 la 108 milioane, fiind în scădere de atunci. Activele companiei sunt de peste 250 de milioane, iar capitalurile proprii depășesc suma de 130 de milioane.

Compania din Cluj-Napoca nu are un buget de venituri si cheltuieli publicat pe site-ul companiei, însă pe site-ul AMEPIP este menționat că valoarea pachetului de remunerare pentru cei 7 administratori este de doar 184.000 lei. Informațiile făcute publice de conducerea companiei vizează investițiile pe ultimii trei ani, cu suma de 165 milioane alocate în 2021, și cu subvențiile primite, ce totalizează 36 de milioane în ultimii trei ani.

Oradea, un oraș cu populație jumătate din cea a acestor orașe, are o companie de transport public cu o cifră de afaceri de 77,6 milioane, și un profit de 764.000 lei, cu 491 de angajați. Datoriile companiei sunt de 15 milioane, după ce în anul 2015 ajunseseră la 34 milioane lei. Activele companiei sunt de peste 50 de milioane, având capitaluri proprii de peste 20 de milioane.