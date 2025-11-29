Topul echipelor străine iubite în România. E distanță mare între Barcelona și Real Madrid. Câți români țin cu Interul lui Cristi Chivu. Sondaj național FANATIK / Inscop Research

ADVERTISEMENT

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK, sponsorizat de Superbet, este mega proiectul care dă ora exactă în tot ce înseamnă preferințele în materie de sport. „Care este echipa dumneavoastră favorită din străinătate?”, este una dintre întrebările la care au dat răspunsul cei 1500 de repondenți.

Românii, fani ai marilor cluburi europene. Pe ce locuri sunt FC Barcelona, Real Madrid și Interul lui Cristi Chivu în sondajul FANATIK / INSCOP Research. Clasament complet

Super puterile din La Liga, FC Barcelona și Real Madrid, sunt de departe preferatele românilor atunci când vine vorba de echipele din străinătate. Jumătate dintre cei care au votat în acest sondaj au ales una dintre cele două rivale din Spania. Alți 22,6 la sută au menționat că nu au nicio preferință între echipele din străinătate.

În top este și Inter Milano, cu 3 la sută dintre voturi. Datorită lui Cristi Chivu, Inter a devenit cea mai iubită echipă din Italia între români, peste AC Milan și Juventus. Bayern Munchen are și ea destul de mulți fani în România, în vreme ce Liverpool prinde podiumul la general și locul 1 între echipele din Anglia.

Care este echipa favorită din străinătate?

FC Barcelona 28,3%

Real Madrid 21,5%

FC Liverpool 4%

Bayern Munchen 3,5%

Manchester United 3%

Inter Milano 3%

Manchester City 2%

Juventus Torino 2%

AC Milan 1,8%

Chelsea 1,6%

Arsenal 0,9%

Olympique Marseille 0,2%

Altă echipă 3,5%

Nu am o echipă favorită din străinătate 22,6%

Nu știu / nu răspund 2,1%

Cum a fost realizat, de fapt, sondajul FANATIK / INSCOP Research

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK este format dintr-o serie de sondaje la care fanii români au avut ocazia să răspundă. Datorită numărului mare de repondenți din întreaga țară, aceste sondaje sunt reprezentative la nivel național. Sondajele realizate de INSCOP Research la comanda FANATIK au la bază răspunsurile a 1500 de repondenți, față de doar 1100 câți sunt la sondajele obișnuite, inclusiv cele din politică.

Criterii, voturi și metodologia completă

Datele pentru aceste sondaje au fost culese în perioada 10-21 de octombrie, iar numărul mare de repondenți asigură și o marjă de eroare de doar +/- 2,5%. Considerabil mai mică decât la sondajele obișnuite. Pentru aceste sondaje au fost aleși repondenți din toată țara și din diverse categorii sociale.

Cine a votat și câți români au participat la sondajul FANATIK / INSCOP Research

Dacă defalcăm răspunsurile venite de la cei 1500 de repondenți, vom vedea că FC Barcelona le ia fața celor de la Real Madrid în special datorită voturilor venite din București. 39 de procente a obținut formația catalană în Capitală, în vreme ce galacticii au luat doar 9 la sută. În alte orașe, dar și în mediul rural, avantajul Barcelonei este mult mai mic.

Lucrurile stau foarte interesant și la împărțirea pe categorii de vârstă. Real Madrid îi ia fața Barcelonei dacă ne raportăm la repondenții din categoriile 18-29 de ani și 30-44 de ani. Asta probabil și din cauza performanțelor mai puțin notabile ale formației “blaugrana” în ultimii 10 ani. Ultimul trofeu Champions League pentru Barcelona a fost cucerit în 2015. În schimb, la categoriile 45-59 de ani și 60+, Real Madrid este dominată copios de marea rivală.

18-29 ani: FC Barcelona – 29% / Real Madrid 33%

30-44 ani: FC Barcelona – 24% / Real Madrid 31%

45-59 ani: FC Barcelona – 30% / Real Madrid 16%

60+ ani: FC Barcelona – 30% / Real Madrid 15%

Barcelona, cea mai iubită echipă străină din România

FC Barcelona a primit votul a 28,3% dintre repondenții în sondaj. Asta deși au trecut mai bine de 10 ani de când nu a mai câștigat Champions League, iar problemele financiare o împiedică să mai facă transferuri sonore. Rămâne cea mai iubită echipă din România și poate chiar din lume datorită unor jucători incredibili pe care i-a avut în special după 2000. Lionel Messi este cu siguranță starul care a creat cei mai mulți fani FC Barcelona. Dar Ronaldinho a condus și el o generație uriașă, iar acum presiunea cade pe umerii lui Lamine Yamal.

Dacă îi mai adaugi pe Neymar, Suarez, Xavi, Iniesta, sau Dani Alves… și, de ce nu, Pedri sau Lewandowski din prezent, devine clar de ce FC Barcelona rămâne un adevărat magnet pentru public. Doar că pentru a-și menține masa uriașă de suporteri, formația catalană are nevoie să livreze mai multe rezultate. Sezonul trecut a fost bun, cu prestații spectaculoase, titlul în La Liga și victorii pe linie cu rivala Real Madrid. Dar rana din Champions League nu a fost închisă. Iar actualul sezon a început dezamăgitor.

Real Madrid și Liverpool, rivali la distanță

Podiumul este completat de Real Madrid și Liverpool, cu madrilenii mult în fața campioanei din Anglia. 21,5% dintre repondenți au ales-o pe Real Madrid, care este în urmărirea Barcelonei. Cele 15 trofee UCL din vitrina “galacticilor” asigură un bazin important de fani pentru mulți ani de acum încolo. Încă de la începutul mandatului său, Florentino Perez a știut că Madridul își pot menține supremația doar dacă vor fi transferate vedete de cel mai înalt calibru. Așa a început era galactică.

De la Figo, Ronaldo, Beckham și Zidane, la super echipa lui Cristiano Ronaldo, Kroos și Modric, până la galacticii zilelor noastre, Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Vinicius jr. Real Madrid nu este departe de Barcelona, iar lupta dintre cele două rivale se anunță fabuloasă și în următorii ani. Realul stă mai bine cu finanțele, Barcelona compensează cu La Masia, care îi produce constant staruri.

Liverpool este pe locul 3 între echipele din străinătate cu cei mai mulți fani în România. 4% pentru campioana din Premier League. Perioada Jurgen Klopp a mărit considerabil bazinul de fani ai cormoranilor. Carismaticul german a știut să o transforme pe Liverpool într-o echipă pe care nu aveai cum să nu o iubești. Iar Mo Salah, cu prestațiile sale fabuloase, s-a transformat în mega starul de care orice echipă de top are nevoie.

Slot a venit și a luat titlul din primul sezon, dar a fost nevoie de doar câteva luni din noul sezon ca să îi bage în depresie pe fanii lui Liverpool. Un an de coșmar, după o campanie de transferuri cu sume halucinante și achiziții neinspirate. Pentru a continua să își crească bazinul de fani, Liverpool trebuie să iasă repede din mlaștina în care a intrat la nivel de rezultate.

Surprizele din clasament: Bayern și Manchester United

Bayern Munchen și Manchester United erau, nu demult, foarte aproape de Barcelona și Real Madrid. Declinul vine din cauze diferite. Bayern Munchen domină în continuare fotbalul din Germania, doar că joacă într-un campionat care nu este tocmai atractiv pentru fani. De partea cealaltă, Manchester United nu poate atrage noi fani pentru că rezultatele din ultimii ani sunt mediocre pentru un asemenea club.

Manchester United nu a mai luat UEFA Champions League din 2008, iar numărul de fani va continua să scadă cel mai probabil. 3,5% pentru bavarezi, 3% pentru “diavoli”. Campioana Germaniei dă senzația că poate crește datorită rezultatelor, în vreme ce United încă plânge după Sir Alex Ferguson.

Pe ce loc se află Interul lui Chivu în preferințele românilor

, peste rivalele AC Milan și Juventus. Asta clar datorită lui Cristi Chivu. Acum antrenor al finalistei din Champions League, Chivu a scris istorie la Milano ca jucător. Va fi clar mai greu să egaleze performanțele și din postura de antrenor, dar un lucru este cert. Românii sunt alături de el și urmăresc cu atenție meciurile lui Inter.

3% dintre repondenți au ales-o pe Inter echipa favorită din străinătate. Procentul va crește dacă va rămâne antrenor. Într-un alt sondaj realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, , cu Gheorghe Hagi pe locul 2.

Cum se explică preferințele: influența media și performanțele internaționale

Preferințele românilor în privința fotbalului international s-au schimbat mult. În anii 90, cei mai mulți români aveau echipe favorite din Serie A. La începutul anilor 2000, Spania a luat avânt. Disputa dintre “galacticii” lui Perez și geniul lui Ronaldinho a fost fascinantă. Apoi a venit marele duel Lionel Messi / Cristiano Ronaldo. Și România, ca întreaga lume a fotbalului, s-a împărțit între cei doi.

Messi și CR7 au asigurat un avans pentru mulți ani pentru Barcelona și Real Madrid. Dar senzația este că viitorul este mai degrabă al Angliei. Este cel mai puternic campionat, multe echipe cu putere financiară care pot atrage staruri. Real Madrid și Barcelona se țin tare și ele, se anunță o luptă din care cei care iubesc fotbalul au doar de câștigat.