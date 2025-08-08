Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar

FANATIK a analizat datele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, actualizate pentru iulie, și a descoperit că datoriile la bugetul de stat sunt deținute de firme care au avut în trecut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu sau cu protecția asigurată chiar de conducerea Fiscului, cum au demonstrat procurorii.
Datoriile nu prea se mai pot recupera de către ANAF
Peste 7,3 miliarde de lei este datoria cumulată a primelor zece firme cu cele mai mari restanțe la bugetul de stat, așa cum reiese din datele obținute de FANATIK de la Fisc. Este vorba de debite care provin din evitarea plăților TVA și a accizelor sau din penalități pentru neplata acestora.
Cele 7,3 miliarde de lei reprezintă exact contravaloarea unui punct procentual din majorarea TVA-ului cu 2% de la 1 august 2024, așa cum ne-a explicat economistul Adrian Negrescu. Conform calculelor acestuia, majorarea unui punct procentual din TVA aduce venituri suplimentare de 7 miliarde de lei.
Ce este mai grav este că, dintre primele 10 firme cu datorii, 8 nu mai au activitate, cel mult le sunt executate bunurile sechestrate. Așadar, în aceste situații, ANAF nu va mai recupera decât o mică parte din restanțe. Doar două companii din primele zece mai au activitate. Este vorba de compania de stat de transport călători pe cale ferată (CFR) și de Urban SA. Dar și această societate își bazează activitatea pe sumele încasate de la Primăria Sector 6, în schimbul cărora asigură serviciile de colectare a deșeurilor și curățenie a străzilor.
Mogulii din clasamentul datoriilor
FANATIK a analizat datele publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), actualizate în iulie, și a descoperit că unele dintre cele mai mari datorii la bugetul de stat, în valoare totală de peste 7,38 miliarde de lei (aproximativ 1,5 miliarde de euro), aparțin unor firme care, în trecut, au fost conectate la rețele de influență și protecție bine cunoscute.
Printre acestea se regăsesc companii ce au avut legături directe cu Ioan Niculae, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din România, dar și cu Marian Iancu, fost patron al echipei Poli Timișoara, condamnat pentru spălare de bani și delapidare.
Multe dintre aceste firme nu mai au activitate, sunt în insolvență sau faliment, iar recuperarea sumelor este practic imposibilă. În alte cazuri, cum este cel al Benz Oil sau Ana Oil, anchetele au arătat că oamenii de afaceri ar fi beneficiat de protecția directă a unor foști șefi ai Fiscului, cum ar fi Sorin Blejnar și colaboratorii săi.
Topul 1–5, dominat de Ioan Niculae și Marian Iancu
- Italia Tobacco Production SRL din Mogoșoaia: Are datorii de 1,478 miliarde de lei.. Asociații care dețin această firmă sunt: Elvio Celestini (25%), Rodica-Cristina Gament (40%) și Manlio Rossi (35%). Fiul lui Elvio Celestini a fost partener de afaceri al lui Ioan Niculae. Acesta este patronul clubului Astra Giurgiu și fost patron al InterAgro. Compania nu are activitate, ANAF nu poate recupera nimic, fiind insolventă. Datoriile provin în special din neplata accizelor pe tutun.
- Agroponte SRL din București: Datorii la bugetul de stat sunt tot de 1,470 miliarde de lei. Restanțe principale: 737,9 milioane de lei, iar penalitățile și dobânzile sunt de 732,7 milioane de lei. Asociat unic al acestei societăți este Mircea Criste. Firma nu are activitate și este insolvabilă. Agroponte SRL s-a ocupat de afaceri cu îngrășăminte pe bază de azot și avea contracte tot cu unitățile de producție ale lui Ioan Niculae.
- Galaxy Tobacco SA din București: Firma are restanțe la bugetul de stat de 1,469 miliarde de lei. Asociați sunt Whitbread Holdings Limited (53,8%) și CTS Tobacco Limited (46,2%). Societatea se află în procedura falimentului și, din executările silite din 2024, s-au produs venituri de sub 800.000 de lei. Compania este, de fapt, fosta Societate Națională a Tutunului, care a fost privatizată către grupul de firme al lui Ioan Niculae. El a fost acționar în Galaxy Tobacco SA.
- Carom SA din Onești, județul Bacău: Firma are datorii la bugetul de stat: 944,8 milioane de lei. Restanțele principale sunt de 628,7 milioane de lei, iar cele accesorii de 316,1 milioane de lei. Asociați sunt BKP Trust Invest SRL (22,57%) și Balkan Petroleum Limited (74,38%). Compania este insolvabilă, ANAF nu mai poate recupera nimic. Înainte de 1990, Carom SA a făcut parte din Platforma Petrochimică Onești. După privatizare, societatea a fost controlată de Ovidiu Tender și Marian Iancu, fostul acționar de la Poli Timișoara. Cei doi oameni de afaceri au fost condamnați la închisoare pentru că au drenat resursele Carom prin intermediul unui circuit financiar complex. ANAF nu a recuperat prejudiciile.
- Benz Oil SRL din Mediaș, județul Sibiu: Datorii la bugetul de stat sunt de 787 milioane de lei. Asociatul unic este Ovidiu Ioan Moldovan. Societatea nu are activitate, este în faliment. Ovidiu Ioan Moldovan este omul de afaceri care ar fi fost protejat de Sorin Blejnar, fostul președinte al ANAF, în perioada în care acesta conducea Fiscul. Șeful său de cabinet, Codruț Marta, a dispărut după ce a fost trimis în judecată împreună cu Blejnar, într-un dosar de corupție care îl privea pe Moldovan.
Locurile 6–10 cuprind și CFR
- Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA din București: Datorii la bugetul public pentru firma de stat sunt de 674 milioane de lei. Acționarul unic este statul român, prin Ministerul Transporturilor. Fiscul poate recupera datoriile doar dacă banii sunt mutați de la stat, din bugetul Ministerului Transporturilor, în contul ANAF.
- Urban SA din București: Datorii la bugetul de stat sunt de 636,4 milioane de lei. Acționarii societății sunt: Teodor Gabriel Florescu, care deține 58,9875% din capitalul social, Georgel Ghimis cu 21,9835%, Ion Cîrjan Aldescu cu 9,1202%, iar restul de 9,91% este deținut de alte persoane fizice. Firma are activitate, a avut venituri de 235 de milioane de lei în 2024. Urban asigură curățenia în Sectorul 6.
- Oana Management SRL: Datorii la bugetul de stat sunt de 481,18 milioane de lei. Acționar principal este Cătălin Vasilescu (98,81%), iar cel minoritar este George Vrînceanu.
- Ana Oil SRL din Sibiu: Datorii la bugetul de stat se ridică la 428,4 milioane de lei. Asociat unic este Dumitru Pavel Ghișe. Societatea nu are activitate. Dumitru Pavel Ghișe face parte din grupul de „petroliști” din Sibiu, protejat de Sorin Blejnar, conform procurorilor DNA.
- Liciuchiciu Web Design SRL din Oradea, județul Bihor: Datorii la bugetul de stat sunt de 421,52 milioane de lei. Asociat unic este Diana-Adela Talpoș. Compania nu mai poate recupera nimic. Diana-Adela Talpoș este soția lui Alexandru Talpoș; acesta a fost implicat în mai multe dosare penale. Firma de IT a ajuns să aibă venituri de peste 500 de milioane de lei în 2020, deși avea un singur angajat. Deși acționarii nu au avut niciodată resurse pentru a desfășura astfel de afaceri, organele de anchetă nu au demonstrat că soții Talpoș sunt paravan pentru alte companii sau persoane.