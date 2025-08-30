Sport

Topul marilor trădări din lumea fotbalului. Jucătorii care și-au părăsit soțiile pentru alte femei

Triunghiurile amoroase care au agitat apele în lumea fotbalului. Jucătorii care au decis să își lase soțiile pentru a se refugia în brațele altor femei.
Claudia Şoiogea
30.08.2025 | 20:30
Topul marilor tradari din lumea fotbalului Jucatorii care siau parasit sotiile pentru alte femei
Fotbaliștii celebri care și-au lăsat soțiile pentru alte femei. Sursa foto: Hepta

Lista fotbaliștilor celebri care au „călcat strâmb” de-a lungul timpului. Nu doar că și-au înșelat soțiile sau partenerele, dar au decis să le și părăsească. Poveștile par desprinse din filme.

Fotbaliștii care au renunțat la soțiile lor de dragul altor femei

De-a lungul timpului, unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști nu au făcut ravagii doar pe terenul de fotbal, ci și în viața reală. Mulți dintre ei au avut un plan amoros tumultos, iar scandalurile de infidelitate au ținut primele pagini ale tabloidelor. De la aventuri ascunse și divorțuri până la relații surprinzătoare, pe toate le-au bifat fotbaliștii de mai jos.

Riyad Mahrez, starul de la Manchester City și-a părăsit soția, în ciuda faptului că aveau împreună două fiice. Riyad Mahrez s-a căsătorit cu Rita Johal, model, iar în anul 2015, cei doi au devenit părinți. Patru ani mai târziu, Riyad și Rita au devenit din nou părinți, însă relația lor nu a mai funcționat. Cei doi s-au despărțit după ce Riyad Mahrez a început o relație cu Taylor Ward, cu care este acum logodit.

„Riyad, cel pe care îl știam, este o persoană diferită față de cel de acum. Iese la petreceri și se comportă ca un star al fotbalului. Nu îl urăsc, e un cuvânt prea dur. Sunt șocată și dezamăgită de ceea ce a făcut.”, spunea Rita, în momentul despărțirii Rita. Potrivit ei, Mahrez a pus capăt relației lor brusc, invocând presiunea meciurilor de la Manchester City.

„M-a părăsit dintr-o dată, dând vina pe stresul provocat de meciurile de la City. Acum își petrece timpul călătorind prin lume în vacanțe, fără să-și facă griji pentru nimic.”, a mai spus Rita, pentru Telegrafi.

Scandalul de proporții dintre Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne

Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne au fost și ei protagoniștii unui scandal care a plecat de la femei. Colegi în echipa națională a Belgiei, prietenia lor a fost marcată de un episod tensionat care s-a petrecut cu peste un deceniu în urmă.

Totul a pornit de la o presupusă aventură între Thibaut Courtois și Caroline Lijnen, iubita lui De Bruyne la acea vreme. Potrivit declarațiilor ulterioare ale Carolinei, ea ar fi avut o relație cu Courtois în perioada în care acesta juca la Atlético Madrid, ca răspuns la faptul că De Bruyne o înșelase anterior cu cea mai bună prietenă a ei.

În ciuda acestui episod personal, cei doi au continuat să joace împreună pentru Belgia, fiind piese-cheie în „generația de aur” care a obținut locul trei la Cupa Mondială din 2018. De-a lungul timpului, se pare că au reușit să depășească conflictul

Un alt triunghi amoros a avut loc între Mauro Icardi, Wanda Nara, Maxi Lopez. Totul a început cu despărțirea dintre Wanda Nara și Maxi Lopez, după ce aceasta a început o relație cu Mauro Icardi, fostul coleg de echipă al lui Lopez. Trădarea a fost intens mediatizată, iar meciurile dintre cei doi atacanți au fost supranumite „Derby-ul trădării”. În tot acel timp, Lopez a refuzat să-i strângă mâna lui Icardi pe teren.

Despărțirea anului 2022: Pique și Shakira

Un alt scandal răsunător a fost cel dintre Gerard Pique și Shakira, chiar dacă cei doi nu au fost căsătoriți. După o relație longevivă și doi copii, Pique a ales să o înșele pe Shakira cu Clara Chia Marti, o tânără care lucrează în PR.

Despărțirea dintre Shakira și Gerard Piqué, anunțată în iunie 2022, a fost una dintre cele mai mediatizate. Motivul principal invocat a fost presupusa infidelitate a fotbalistului. Shakira a confirmat în interviuri că despărțirea a fost extrem de dureroasă, mai ales pentru cei doi copii ai lor, Milan și Sasha.

Shakira a aflat despre infidelitatea lui Piqué „din presă”, chiar în timp ce tatăl ei se afla internat în stare gravă la terapie intensivă. După despărțire, artista a lansat mai multe piese în care a vorbit despre trădarea suferită.

