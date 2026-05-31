Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams. Românul nu are rival

La ora actuală, în sport, există un top mondial unde Ion Țiriac nu are absolut niciun rival printre actualii sau foștii jucători de tenis. Care este ierarhia unde omul de afaceri și fostul sportiv nu are rivali. Acesta este mai tare decât legendele Roger Federer, Novak Djokovic, Serena Williams și Rafael Nadal.

Pe 9 mai, Ion Țiriac a împlinit frumoasa vârstă de 87 de ani. Acesta este încă o persoană extrem de activă și continuă să domine lumea tenisului și dincolo de teren. Recent, fostul mare sportiv român a fost plasat pe cea mai înaltă treaptă a podimului într-un clasament al celor mai bogați oameni din tenis. Acesta are o avere colosală, estimată la circa 2,3 miliarde de dolari.

Fost sportiv de performanță, . Este faimos inclusiv la nivel internațional. Odată cu trecere deceniilor, acesta a transformat succesul din sport într-o carieră impresionantă în afaceri. Zeci de ani la rândul, Țiriac a fost prezent în clasamentul Forbes al miliardarilor planetei.

Născut în 1939, în Brașov, Ion Țiriac a fost un sportiv important al țării. El s-a remarcat ca jucător de tenis, câștigând peste 40 de titluri. A fost și jucător profesionist de hochei pe gheață. Țiriac chiar a fost component al naționalei care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1964. ”Fostul jucător român de tenis, semifinalist de Grand Slam și câștigător al probei de dublu la Roland Garros 1970, Ion Țiriac este astăzi adevăratul magnat al tenisului mondial.

Imobiliare, auto, servicii financiare, distribuție. Grupul Țiriac are o greutate serioasă. În februarie 2026, averea sa era estimată la 2,3 miliarde de dolari, ceea ce îl face nu doar cea mai bogată personalitate din istoria tenisului, ci și unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă”, îi fac cei de la portretul românului.

Roger Federer a intrat și el pe lista Forbes a miliardarilor lumii, în 2026

În primăvara acestui an, Roger Federer a adăugat un nou reper impresionant în viața sa, de data aceasta în afara terenului. Deținătorul a 103 de titluri la nivel de ATP a intrat oficial în prestigioasa listă Forbes a miliardarilor lumii. Elvețianul apare în clasamentul 2026 cu o avere estimată la aproximativ 1,1 miliarde de dolari.

din istorie care au atins statutul de miliardar prin combinarea succesului sportiv, contractelor de publicitate și afacerilor. Astfel, el se alătură unui grup restrâns de sportivi care au depășit pragul de un miliard de dolari. El îi are ”colegi” de listă pe Ion Țiriac, LeBron James și Tiger Woods.

Palmaresul lui Federer rămâne unul dintre cele mai impresionante din istoria ”sportului alb”. Ajuns la 44 de ani, el a câștigat 20 de titluri de Grand Slam, a petrecut 310 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul ATP (inclusiv un record de 237 de săptămâni consecutive), a cucerit 28 de titluri ATP Masters 1000 și a triumfat de șase ori la Turneul Campionilor.

Ce averi au adunat alți ”monștri” sacri ai tenisului, precum Djokovic, Serena Williams sau Nadal

Podiumul averilor acumulate în tenis este completat de sârbul Novak Djokovic, 39 de ani. Încă în actvitate, acesta are peste 500 de milioane de dolari în conturi. Nu foarte departe îl găsim pe Rafael Nadal, 39 de ani. Ibericul are o avere estimată la peste 400 de milioane de dolari.

Prima femeie din acest top este americanca Serena Williams, 44 de ani, cu peste 350 de milioane de dolari, apoi Maria Sharapova, care a strâns peste 220 de milioane de dolari. Andre Agassi s-a oprit la 175 de milioane de dolari, iar Andy Murray la 149 de milioane.