Topul românilor care vând cel mai bine în galeriile de artă. 71.000.000 de dolari s-au încasat pe o singură creație

Galeriile de artă reprezintă spații generoase în care vizitatorii se bucură de opere impresionante. Topul românilor care vând cel mai bine în astfel de locații sunt extrem de cunoscuți. Cu ce sumă impresionantă s-a vândut o singură creație.

Artiștii români care sunt la mare căutare în galeriile de artă

Simona Chiș este art advisor și cunoaște extraordinar de bine operele artiștilor români și nu numai. Femeia ocupă funcția de comisar de licitație al Casei A10 by Artmark. Aceasta face dezvăluiri uimitoare despre piața românească.

În același timp atrage atenția asupra faptului că lucrurile sunt diferite în străinătate. A realizat un cei mai căutați în galeriile de artă. Pe listă se află un sculptor care a cochetat cu curentul artistic Dada.

Acesta a fost un pictor, sculptor și poet suprarealist evreu. S-a născut pe 15 iunie 1903, în Piatra Neamț. Fratele său a fost etnomuzicologul Harry Brauner. Un alt frate de-al său a fost fotograful Théodore (Teddy) Brauner. A murit pe 12 martie 1966, în Paris, Franța.

De asemenea, Simona Chiș a menționat că acesta este unul dintre artiștii români căutat de pasionații de artă. În plus, lucrările sale se găsesc în multe galerii. Muzeul Național de Artă al României a avut de-a lungul vremii multe dintre operele sale.

Top 3 artiști români care au opere de mii de dolari

„Pe primul loc se află Constantin Brâncuși, cu o sculptură care s-a adjudecat la New York, cu 71 de milioane de dolari. Tot așa, în topul artiștilor avangardei se află și Victor Brauner.

Există o diferență foarte mare între ceea ce se întâmplă cu acești artiști pe piața de la noi față de cea internațională! Victor Brauner s-a vândut la Paris cu peste jumătate de milion de euro.

La noi în țară cea mai scumpă lucrare semnată de el a fost adjudecată cu aproximativ 100.000 de euro. Hedda Sterne, o altă artistă cu origini române, a avut vânzare de 700.000 de euro, dar asta la New York!

Concluzionând, cea mai scumpă lucrare a unui artist român tranzacționat pe piața internațională este a lui Brâncuși, cu 71 de milioane de dolari”, a dezvăluit Simona Chiș, conform .

Mai mult, aceasta este renumită pentru faptul că a vândut unul dintre tricourile semnate de Gică Hagi. Comisarul de , care este activ în social media, nu tranzacționează doar tablouri și sculpturi celebre, ci și bijuterii exclusiviste.

Simona Chiș a dezvăluit în cadrul unui podcast că slujba sa nu există în nomenclatorul de meserii. În schimb, în Franța, pentru a ocupa această funcție cei interesați trebuie neapărat să aibă la bază facultatea de drept și pe cea de istoria artei.