Topul salariilor din Formula 1 2026. Cât câștigă Verstappen, Hamilton și Norris. Pilotul care ia 70 de milioane de dolari pe sezon

Startul noului sezon de Formula 1 se apropie cu pași rapizi. În acest weekend va avea loc prima cursă din Marele Circ, pe circuitul Albert Park din Melbourne, Australia. Pasionații sporturilor cu motor așteaptă cu sufletul la gură să vadă debutul monoposturilor pe pistă, mai ales că din acest an s-a eliminat sistemul DRS. Este bine cunoscut faptul că în acest fenomen se investesc sute de milioane de euro anual, iar FANATIK vă prezintă salariile fiecărui pilot de pe grila de start.

Cine sunt cei mai bine plătiți piloți din Formula 1. Hamilton și Verstappen încasează sume colosale

Una dintre cele mai discutate modificări ale acestui sezon este renunțarea la celebrul sistem DRS, care timp de mai bine de un deceniu a fost una dintre principalele arme pentru depășiri pe circuit. În locul lui, Formula 1 introduce tehnologii și concepte noi menite să crească spectacolul și să ofere mai multă libertate piloților în duelurile directe.

Dincolo de duelurile de pe circuit, Formula 1 rămâne unul dintre cele mai profitabile sporturi din lume. În jurul acestui fenomen gravitează sume uriașe de bani, de la contracte de televiziune și sponsorizări până la bugete tehnice impresionante pentru dezvoltarea monoposturilor. În acest context, și piloții sunt remunerați pe măsură, iar salariile lor ajung la niveluri amețitoare.

Cel mai bine plătit pilot de pe grila de start este olandezul , care încasează aproximativ 70 de milioane de dolari pe sezon. Imediat în spatele său se află Lewis Hamilton, aflat acum la Ferrari, cu un salariu estimat la 60 de milioane de dolari anual. Podiumul celor mai bine plătiți piloți este completat de Charles Leclerc și George Russell, fiecare cu aproximativ 34 de milioane de dolari pe an.

Cât valorează un pilot de Formula 1 în 2026. Sumele care se învârt în Marele Circ

câștigă puțin peste jumătate din suma pe care o încasează Lewis Hamilton, vedeta de la Ferrari, care a încheiat doar pe locul 6 în stagiunea precedentă.

Bani serioși încasează și Fernando Alonso, veteranul de pe grila de start. Ibericul de la Aston Martin pune mâna în acest sezon pe nu mai puțin de 20 de milioane de euro. Nici colegul său, Lance Stroll, nu stă rău. El este remunerat cu 12 milioane de euro în fiecare sezon de contract.

Cadillac, echipa care va participa în premieră în Formula 1, a investit în doi piloți cu mare experiență. Este vorba despre Sergio Pérez și Valtteri Bottas. Bugetul pentru salariile celor doi este de aproximativ 13 milioane de euro, unul destul de mare pentru o echipă aflată la debut și care nu emite, cel puțin pentru moment, mari pretenții.

Salariile piloților din Formula 1:

Max Verstappen – Red Bull – 70 milioane $ Lewis Hamilton – Ferrari – 60 milioane $ Charles Leclerc – Ferrari – 34 milioane $ George Russell – Mercedes – 34 milioane $ Lando Norris – McLaren – 30 milioane $ Fernando Alonso – Aston Martin – 20 milioane $ Carlos Sainz – Williams – 13 milioane $ Oscar Piastri – McLaren – 13 milioane $ Pierre Gasly – Alpine – 12 milioane $ Alex Albon – Williams – 12 milioane $ Lance Stroll – Aston Martin – 12 milioane $ Sergio Pérez – Cadillac – 8 milioane $ Nico Hülkenberg – Audi – 7 milioane $ Esteban Ocon – Haas – 7 milioane $ Isaac Hadjar – Red Bull – 5 milioane $ Valtteri Bottas – Cadillac – 5 milioane $ Gabriel Bortoleto – Audi – 2 milioane $ Kimi Antonelli – Mercedes – 2 milioane $ Oliver Bearman – Haas – 1 milion $ Liam Lawson – Racing Bulls – 1 milion $ Franco Colapinto – Alpine – 0,5-1 milion $ Arvid Lindblad – Racing Bulls – 0,5-1 milion $

De la milioane la „mărunțiș”! Diferențele uriașe dintre salariile piloților din Formula 1

La polul opus se află debutanții sau piloții foarte tineri, care încă își construiesc reputația în Marele Circ. Pentru aceștia, salariile pot coborî până la aproximativ 500.000 – 1 milion de dolari pe sezon, sume care totuși rămân impresionante pentru majoritatea sportivilor din lume.

Interesant este și salariul pe care îl primește puștiul Andrea Kimi Antonelli. dar este unul dintre cei mai prost plătiți piloți din circuit. Acesta câștigă anual doar două milioane de euro, de aproximativ 17 ori mai puțin decât colegul său de echipă, George Russell.