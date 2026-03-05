Sport

Topul salariilor din Formula 1 2026. Cât câștigă Verstappen, Hamilton și Norris. Pilotul care ia 70 de milioane de dolari pe sezon

Salariile piloților din Formula 1 au ajuns la niveluri amețitoare în 2026. Diferențele de pe grila de start sunt uriașe, de la zeci de milioane de dolari pe sezon până la contracte mult mai mici pentru debutanți.
Alex Bodnariu
05.03.2026 | 09:15
Topul salariilor din Formula 1 2026 Cat castiga Verstappen Hamilton si Norris Pilotul care ia 70 de milioane de dolari pe sezon
SPECIAL FANATIK
Cine sunt cei mai bine plătiți piloți din Formula 1. Hamilton și Verstappen încasează sume colosale
ADVERTISEMENT

Startul noului sezon de Formula 1 se apropie cu pași rapizi. În acest weekend va avea loc prima cursă din Marele Circ, pe circuitul Albert Park din Melbourne, Australia. Pasionații sporturilor cu motor așteaptă cu sufletul la gură să vadă debutul monoposturilor pe pistă, mai ales că din acest an s-a eliminat sistemul DRS. Este bine cunoscut faptul că în acest fenomen se investesc sute de milioane de euro anual, iar FANATIK vă prezintă salariile fiecărui pilot de pe grila de start.

Cine sunt cei mai bine plătiți piloți din Formula 1. Hamilton și Verstappen încasează sume colosale

Una dintre cele mai discutate modificări ale acestui sezon este renunțarea la celebrul sistem DRS, care timp de mai bine de un deceniu a fost una dintre principalele arme pentru depășiri pe circuit. În locul lui, Formula 1 introduce tehnologii și concepte noi menite să crească spectacolul și să ofere mai multă libertate piloților în duelurile directe.

Dincolo de duelurile de pe circuit, Formula 1 rămâne unul dintre cele mai profitabile sporturi din lume. În jurul acestui fenomen gravitează sume uriașe de bani, de la contracte de televiziune și sponsorizări până la bugete tehnice impresionante pentru dezvoltarea monoposturilor. În acest context, și piloții sunt remunerați pe măsură, iar salariile lor ajung la niveluri amețitoare.

ADVERTISEMENT

Cel mai bine plătit pilot de pe grila de start este olandezul Max Verstappen, starul echipei Red Bull, care încasează aproximativ 70 de milioane de dolari pe sezon. Imediat în spatele său se află Lewis Hamilton, aflat acum la Ferrari, cu un salariu estimat la 60 de milioane de dolari anual. Podiumul celor mai bine plătiți piloți este completat de Charles Leclerc și George Russell, fiecare cu aproximativ 34 de milioane de dolari pe an.

ADVERTISEMENT
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a...
Digi24.ro
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile

Cât valorează un pilot de Formula 1 în 2026. Sumele care se învârt în Marele Circ

Interesant este că Lando Norris, pilotul celor de la McLaren și campionul mondial din sezonul precedent, câștigă puțin peste jumătate din suma pe care o încasează Lewis Hamilton, vedeta de la Ferrari, care a încheiat doar pe locul 6 în stagiunea precedentă.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digisport.ro
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă

Bani serioși încasează și Fernando Alonso, veteranul de pe grila de start. Ibericul de la Aston Martin pune mâna în acest sezon pe nu mai puțin de 20 de milioane de euro. Nici colegul său, Lance Stroll, nu stă rău. El este remunerat cu 12 milioane de euro în fiecare sezon de contract.

Cadillac, echipa care va participa în premieră în Formula 1, a investit în doi piloți cu mare experiență. Este vorba despre Sergio Pérez și Valtteri Bottas. Bugetul pentru salariile celor doi este de aproximativ 13 milioane de euro, unul destul de mare pentru o echipă aflată la debut și care nu emite, cel puțin pentru moment, mari pretenții.

ADVERTISEMENT

Salariile piloților din Formula 1:

  1. Max Verstappen – Red Bull – 70 milioane $
  2. Lewis Hamilton – Ferrari – 60 milioane $
  3. Charles Leclerc – Ferrari – 34 milioane $
  4. George Russell – Mercedes – 34 milioane $
  5. Lando Norris – McLaren – 30 milioane $
  6. Fernando Alonso – Aston Martin – 20 milioane $
  7. Carlos Sainz – Williams – 13 milioane $
  8. Oscar Piastri – McLaren – 13 milioane $
  9. Pierre Gasly – Alpine – 12 milioane $
  10. Alex Albon – Williams – 12 milioane $
  11. Lance Stroll – Aston Martin – 12 milioane $
  12. Sergio Pérez – Cadillac – 8 milioane $
  13. Nico Hülkenberg – Audi – 7 milioane $
  14. Esteban Ocon – Haas – 7 milioane $
  15. Isaac Hadjar – Red Bull – 5 milioane $
  16. Valtteri Bottas – Cadillac – 5 milioane $
  17. Gabriel Bortoleto – Audi – 2 milioane $
  18. Kimi Antonelli – Mercedes – 2 milioane $
  19. Oliver Bearman – Haas – 1 milion $
  20. Liam Lawson – Racing Bulls – 1 milion $
  21. Franco Colapinto – Alpine – 0,5-1 milion $
  22. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 0,5-1 milion $

De la milioane la „mărunțiș”! Diferențele uriașe dintre salariile piloților din Formula 1

La polul opus se află debutanții sau piloții foarte tineri, care încă își construiesc reputația în Marele Circ. Pentru aceștia, salariile pot coborî până la aproximativ 500.000 – 1 milion de dolari pe sezon, sume care totuși rămân impresionante pentru majoritatea sportivilor din lume.

Interesant este și salariul pe care îl primește puștiul Andrea Kimi Antonelli. Tânărul italian de la Mercedes a terminat pe locul 7 în sezonul său de debut în Formula 1, dar este unul dintre cei mai prost plătiți piloți din circuit. Acesta câștigă anual doar două milioane de euro, de aproximativ 17 ori mai puțin decât colegul său de echipă, George Russell.

Cristi Balaj, declarație surpriză despre CCA: „E cel mai nimerit ca președinte”. Ce...
Fanatik
Cristi Balaj, declarație surpriză despre CCA: „E cel mai nimerit ca președinte”. Ce crede despre Porumboiu în locul lui Vassaras. Exclusiv
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o legenda lui Dinamo. N-a stat pe gânduri,...
Fanatik
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o legenda lui Dinamo. N-a stat pe gânduri, decizia a fost totală
George Pușcaș, detalii de ultimă oră după primele zile la Dinamo. „Suntem surprinși!...
Fanatik
George Pușcaș, detalii de ultimă oră după primele zile la Dinamo. „Suntem surprinși! Ne-a zis că nu vrea să vorbească”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Drama fostului conducător din Liga 1: ”Atunci am crezut că am AVC. Copilul...
iamsport.ro
Drama fostului conducător din Liga 1: ”Atunci am crezut că am AVC. Copilul era lângă mine”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!