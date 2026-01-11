Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!

ADVERTISEMENT

Cine zicea că tinerii fotbaliști români nu pot figura în topuri importante la nivel mondial. Vezi pe FANATIK în ce ierarhie apare numele lui Mihai Toma, jucătorul FCSB-ului, și ce diferență infimă există între el și Yamal, de la Barcelona.

Mihai Toma, într-un top select alături de Lamine Yamal

Mihai Toma, fotbalist debutat de FCSB în urmă cu două sezoane, a devenit din ce în ce mai interesant odată cu timpul. La doar 18 ani, fotbalistul originar din satul Picior de Munte, jud. Dâmbovița, a reușit să impresioneze prin prestațiile sale la echipa bucureșteană.

Cei de la au întocmit un top mondial al celor mai rezistenți jucători ofensivi U20 la presiune, în funcție de procentajul de păstrare a balonului în condiții critice. Iată cum arată și pe ce loc se află Mihai Toma:

Gilberto Mora 82,3% (Club Tijuana, Mexic) Pedrinho Henrique 81,5% (Zenit, Rusia) Alvaro Montoro 81,0% (Botafogo, Brazilia) Daniel Gudjohnsen 77,0% (Malmo, Suedia) Yan Dimomande 76,1% (RB Leipzig, Germania) Mathys Detrourbet (Troyes, Franța) Min-Su Kim (FC Andorra, Spania) Daniel Dappa 74,8% (Hapoel Tel Aviv, Israel) Lamine Yamal 73,9% (FC Barcelona, Spania) Mihai Toma 73,8% (FCSB, România)

Gigi Becali i-a prevestit un viitor strălucit lui Mihai Toma

Mihai Toma, , i-a încântat pe cei din conducerea echipei. Însuși și i-a prevestit un viitor strălucit în cariera sa.

„Toma o să fie mare fotbalist. Știi de ce? Joacă fotbal total. Dar nu că total. Total, total, total. Adică bă, vine până la fundaș central, joacă și fundaș stânga. Adică vine până în spate. Ăsta este Toma!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

