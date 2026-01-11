Sport

Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!

Mihai Toma, într-o listă importantă la nivel mondial cu fotbaliști din mai multe ligi. Fotbalistul FCSB-ului, la doar un loc în spatele lui Lamine Yamal, de la Barcelona.
Mihai Dragomir
11.01.2026 | 15:49
Cine zicea că tinerii fotbaliști români nu pot figura în topuri importante la nivel mondial. Vezi pe FANATIK în ce ierarhie apare numele lui Mihai Toma, jucătorul FCSB-ului, și ce diferență infimă există între el și Yamal, de la Barcelona.

Mihai Toma, într-un top select alături de Lamine Yamal

Mihai Toma, fotbalist debutat de FCSB în urmă cu două sezoane, a devenit din ce în ce mai interesant odată cu timpul. La doar 18 ani, fotbalistul originar din satul Picior de Munte, jud. Dâmbovița, a reușit să impresioneze prin prestațiile sale la echipa bucureșteană.

Cei de la CIES Football Observatory au întocmit un top mondial al celor mai rezistenți jucători ofensivi U20 la presiune, în funcție de procentajul de păstrare a balonului în condiții critice. Iată cum arată și pe ce loc se află Mihai Toma:

  1. Gilberto Mora 82,3% (Club Tijuana, Mexic)
  2. Pedrinho Henrique 81,5% (Zenit, Rusia)
  3. Alvaro Montoro 81,0% (Botafogo, Brazilia)
  4. Daniel Gudjohnsen 77,0% (Malmo, Suedia)
  5. Yan Dimomande 76,1% (RB Leipzig, Germania)
  6. Mathys Detrourbet (Troyes, Franța)
  7. Min-Su Kim (FC Andorra, Spania)
  8. Daniel Dappa 74,8% (Hapoel Tel Aviv, Israel)
  9. Lamine Yamal 73,9% (FC Barcelona, Spania)
  10. Mihai Toma 73,8% (FCSB, România)

Gigi Becali i-a prevestit un viitor strălucit lui Mihai Toma

Mihai Toma, care a marcat primul său gol pentru FCSB în thriller-ul din decembrie de pe Național Arena cu Feyenoord, i-a încântat pe cei din conducerea echipei. Însuși Gigi Becali l-a lăudat pe tânărul fotbalist la FANATIK SUPERLIGA și i-a prevestit un viitor strălucit în cariera sa.

„Toma o să fie mare fotbalist. Știi de ce? Joacă fotbal total. Dar nu că total. Total, total, total. Adică bă, vine până la fundaș central, joacă și fundaș stânga. Adică vine până în spate. Ăsta este Toma!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • 500.000 de euro este cota lui Mihai Toma în prezent
  • 40 de meciuri a strâns, până acum, Mihai Toma la FCSB
