Topul soțiilor sau soților de politicieni cu cele mai mari salarii. Demnitarii care sunt colegi cu propriile neveste

În general, prezența unui politician într-o funcție de demnitate publică înseamnă că el/ea va fi principalul contributor la bugetul familiei, însă există și excepții de la această regulă, unii demnitari având soții sau soți care câștigă mai mult decât ei. Totodată se constată că sunt numeroase situațiile în care unii politicieni nu doar că trebuie să stea acasă cu partenerul de viață, ci și la locul de muncă întrucât sunt colegi.

Potrivit grilei de salarizare pentru demnitari, un parlamentar câștigă 10.951 lei net pe lună, iar un ministru 12.776, ceea ce reprezintă un venit anual de 131.412 lei, respectiv 153.312. Sumele sunt ceva mai mari pentru parlamentarii care au funcții de conducere în comisiile de specialitate sau în Biroul Permanent precum și pentru vicepremieri. Deși lefurile sunt consistente, sunt politicieni care ocupă aceste demnități și totuși câștigă mai puțin decât partenerii lor de viață.

Gorghiu, Burduja și Daea câștigă mai mult decât consorții lor

Astfel stau lucrurile în cazul președintelui interimar al Senatului, Alina Gorghiu. Potrivit declarației de avere aferente anului 2020, Gorghiu a încasat de la Senat peste 156.000 de lei, ea ocupând oficial funcția de vicepreședinte, la care se adaugă venituri din investiții de 20.760 de dolari și 945 de euro. Suma este infimă față de venitul soțului ei, Lucian Isar care lucrează la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Salariul anual al acestuia este de 134.275 de lire sterline, la care se adaugă diverse alocații care au ajuns la 65.410 lire sterline.

Într-o situație similară se află și Sebastian Burduja, ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării din mai 2022. Până atunci a încasat salariul de la Camera Deputaților, substanțial mai mic decât cel al soției care este expert senior la Banca Mondială, iar în 2021 a avut salarii care au însumat 275.462 de lei.

Și Petre Daea s-a aflat în poziția în care aducea mai puțin bani în casă decât nevasta. În anul 2021, când Daea nu era nici ministru, nici parlamentar, el a avut următoarele venituri: 62.400 de lei pensie, 19.200 de lei pensia specială primită de la Parlament ca fost deputat și senator, la care s-au adăugat 17.000 primiți din postura de salariat al PSD. În schimb, soția sa, Camelia Luchian, a avut salarii care au însumat peste 143.000 lei pe an. Ea este șefa direcției Managementul Resurselor Umane din Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Nivelul ridicat al veniturilor acesteia se datorează și sporului la salariu pentru cei care au doctoratul.

Kelemen Hunor, demnitar cu două salarii

Odată cu trecerea din funcția în consilier prezidențial în cea de ministru al Educației, Ligia Dea nu a înregistrat nicio modificare de venituri, întrucât salarizarea este aceeași de aproximativ 153.000 de lei pe an. Soțul ei, Mihai-Cezar Hâj, a avut în 2021, venituri cu puțin mai mari însă s-a întrebuințat serios pentru a câștiga acești bani. Pe lângă două locuri de muncă (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – 73.404 lei și o firmă privată de la care a mai încasat 30.871 lei), Hâj a mai câștigat circa 59.000 de lei din trei contracte de consultanță.

Lucrurile sunt mult mai încurcate în cazul ministrului Mediului Tanczos Barna și soției sale, Szidonia. Probabil nici ei nu știu cu precizie care aduce mai mulți bani în casă. La prima vedere, soția câștigă de peste trei ori mai puțin, 46.484 lei, în calitate de cadru didactic la Universitatea Sapientia. Pe de altă parte, ea deține acțiuni de peste 200.000 de lei la compania Green Farm, însă această firmă a primit un împrumut de 763.000 de lei chiar de la Tanczos Barna. În schimb, acesta are conturi bancare cu mai puțini bani decât în cele aflate pe numele soției: 149.000 de lei față de aproximativ 300.000 lei.

Kelemen Hunor este de departe politicianul cel mai bine plătit din România întrucât are două salarii. În primul rând, funcția de vicepremier îi aduce peste 157.000 de lei pe an, la care se adaugă salariul de președinte al UDMR, de 151.000 de lei anual, Uniunea fiind singurul partid din România care plătește salarii celor din conducere. La acest loc de muncă, Kelemen este șeful propriei sale soții, Eva, care, în calitate de la cabinetul președintelui executiv UDMR, încasează peste 91.000 de lei pe an.

Marcel Ciolacu a încasat dividende mai mari decât soția

În perioada în care era doar senator, și ministrul Dezvoltării Cseke Attila muncea în același loc cu soția sa, Iuliana, care este consilier parlamentar, însă în declarația de avere pentru anul 2020 a soțului ei, figurează cu venituri de numai 12.427 lei, semn că s-a angajat la Parlament pe finalul anului. În momentul de față, un consilier parlamentare are salariul brut, în funcție de vechime, între 7.195 și 9.425 lei pe lună, la care se adaugă sportul pentru condiții vătămătoare, care variază între 986 și 1.414 lei pe lună.

Și Bogdan Aurescu a avut soția ca subordonată la Ministerul Afacerilor Externe, aceasta fiind trecută în declarația de avere cu venituri anuale de 81.480 de lei, oricum mult sub veniturile soțului întrucât Aurescu, pe lângă salariul de ministru, câștigă mult de pe urma activităților didactice, aproximativ 127.000 de lei pe an.

Un fel de șef este și Marcel Ciolacu pentru soția sa, numai că relația de subordonare are loc în mediul privat. Cei doi sunt coproprietari ai unei companii de panificație și patiserie din Buzău, numai că de afacerile curente ale firmei se ocupă doar , aceasta având un salariu de 49.850 de lei pe an ca administrator. Deși soția face mai toată treaba, când vine vorba de împărțirea dividendelor, președintele PSD a încasat cei mai mulți bani: 489.000 de lei, față de cei 162.000 primiți de soție.