Topul tablourilor vândute cel mai scump în România. Sumele sunt ireale

Un celebru consultant de artă a reușit să ducă acest domeniu la un alt nivel. Iată care este topul tablourilor vândute cel mai scump în România. Oamenii vor fi luați prin surprindere când vor afla sumele ireale puse la bătaie de pasionați.

Top 3 cele mai costisitoare tablouri vândute în România

Arta românească este una dintre preferatele colecționarilor de pretutindeni. Ilie Dumitrescu este unul dintre ei. În România deține o galerie de artă de care este tare mândru. în urmă cu ani buni.

În altă ordine de idei, Simona Chiș este renumită pentru faptul că a organizat licitații importante în care au fost vândute tricouri purtate de foști fotbaliști. Printre aceștia se numără mulți membri ai Generației de Aur.

Femeia ocupă funcția de art advisor și de comisar de licitație. De-a lungul timpului a ajutat la vânzarea a celor mai costisitoare tablouri din România. A reușit să primească sume record pentru operele de artă ale artiștilor români.

În România a stabilit un top 3 cele mai scumpe . Nicolae Grigorescu e clasat pe prima poziție. Artistul, considerat a fi primul dintre fondatorii picturii române moderne, ocupă un loc fruntaș în clasament datorită operelor sale.

„Chiar acum un an s-a adjudecat și s-a realizat un nou record la nivel național. Cea mai scumpă lucrare vândută pe teritoriul țării noastre este acum Țărăncuță odihnindu-se, semnată de Nicolae Grigorescu.

Opera s-a adjudecat cu 365.000 de euro, la Licitația de Iarnă din 2024. Acesta este recordul la nivel național. Recordul precedent aparține tot lui Nicolae Grigorescu, dar a fost stabilit în 2018.

O altă pictură cu această semnătură a fost adjudecată cu 340.000 de euro. În 2018 s-a adjudecat lucrarea Țărăncuță cu basma albă. Am avut și pictura intitulată Nimfă dormind.

A înregistrat și ea un record de vânzare, dar în 2025, cu 330.000 de euro. Acesta ar fi top 3 vânzări la Grigorescu”, a declarat Simona Chiș, pentru revista .

Clasamentul de avangardă al artiștilor români peste hotare

Simona Chiș a subliniat faptul că există o diferență uriașă între piața românească și cea internațională. Această dicrepanță are loc chiar dacă este vorba de același artist român. Așa se face că în clasamentul de avangardă, peste hotare primul loc este ocupat de Constantin Brâncuși.

Una dintre sculpturile sale a fost vândută cu suma exorbitantă de 71 de milioane de euro. În top, pe locul 2, se află Victor Brauner. O lucrare de-ale sale a fost adjudecată la o licitație din Paris cu peste un milion de euro.

În schimb, în România cea mai scumpă lucrare semnată de acest artist a fost cumpărată cu aproximativ 100.000 de euro. De asemenea, Simona Chiș a mai transmis că Hedda Sterne, o artistă cu origini românești, este la mare căutare în rândul pasionaților de artă.

O lucrarea de-ale acesteia a fost vândută la New York, Statele Unite ale Americii, cu 700.000 de euro. Cu toate acestea, cea mai scumpă lucrare a unui artist român tranzacționată pe piața internațională a fost a lui Constantin Brâncuși.